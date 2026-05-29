Theo quyết định của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú là Trưởng Ban Chỉ đạo.

2 Phó Ban Chỉ đạo gồm: Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo còn có: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng VHTT-DL Lâm Thị Phương Thanh kiêm giữ chức Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo.

Các ủy viên khác có: Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng KH-CN Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà; Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Phạm Thế Tùng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam hồi tháng 3. Ảnh: TTXVN

Theo quyết định 08 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có nhiều nhiệm vụ quan trọng như nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về xây dựng, thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam. Ban Chỉ đạo còn chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam; rà soát cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn hóa để kiến nghị và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thực hiện...

Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã chỉ rõ, phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hoà, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2030 bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn.

Các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP; hình thành từ 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa trong các lĩnh vực có tiềm năng, như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế và thời trang...

Một mục tiêu khác là xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; có thêm 1-3 trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, ưu tiên các địa bàn đối tác chiến lược toàn diện; phấn đấu thêm 5 di sản văn hóa được UNESCO công nhận, ghi danh.

Với mục tiêu đến năm 2045, Bộ Chính trị nhấn mạnh, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của phát triển. Các giá trị văn hóa giữ vai trò nền tảng, chuẩn mực và được thẩm thấu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.