Sáng 23/9, Hội thảo tổng kết Diễn đàn phát triển Công Thương TPHCM với chủ đề "Hiến kế - Hành động - Hội nhập quốc tế" đã được tổ chức tại TPHCM.

Tại sự kiện, ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (Tập đoàn Đại Dũng), nhìn nhận, ngành cơ khí Việt Nam hiện chủ yếu gia công ở quy mô nhỏ, thiếu thương hiệu lớn, chưa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và còn hạn chế về kinh nghiệm hội nhập.

Theo ông Dũng, TPHCM sau sáp nhập chiếm khoảng 23-25% GDP quốc gia. Thành phố cũng có tiềm năng lớn trong phát triển công nghiệp cơ khí, nhưng vẫn manh mún, thiếu quy hoạch tổng thể và liên kết vùng dài hạn.

Lãnh đạo Tập đoàn Đại Dũng mong muốn các doanh nghiệp lớn trong nước liên minh. Ảnh: BTC

Trong khi đó, với gần 20 triệu dân trong vùng kinh tế mở rộng, với hệ sinh thái cảng biển, logistics và cộng đồng doanh nghiệp năng động, TPHCM có thể trở thành trung tâm cơ khí công nghiệp nặng - công nghiệp phụ trợ hàng đầu Đông Nam Á. Trung tâm này đóng vai trò thay thế các nhà cung cấp của các nước phát triển hiện nay.

Để hiện thực hóa được mục tiêu, ông kiến nghị TPHCM cần xây dựng chiến lược tổng thể cho ngành cơ khí đến năm 2035, tầm nhìn 2050. Đồng thời, cơ quan quản lý Nhà nước cần quy hoạch khu công nghiệp chuyên sâu cho cơ khí, tích hợp các hệ sinh thái khác nhau.

Đơn cử, mô hình Khu công nghiệp Tô Châu (Trung Quốc) chuyên về cơ khí chính xác, máy móc, linh kiện cho tự động hoá, công cụ chính xác; Khu công nghiệp phức hợp Ulsan Mipo & Onsan (Hàn Quốc) chuyên cơ khí, công nghiệp nặng, ô tô, đóng tàu, tinh chế dầu; Khu công nghiệp Yokohama Smart City (Nhật Bản) chuyên cơ khí chính xác, ô tô, robot...

Đáng chú ý, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng đề xuất thành lập liên minh sản xuất cơ khí để liên kết và gia tăng sức cạnh tranh. Liên minh này sẽ đảm trách các dự án lớn của thành phố và Việt Nam.

“Liên minh gồm các công ty sản xuất thép như Hòa Phát; công ty sản xuất đầu máy, toa xe như Vingroup hoặc Thaco; các công ty công nghệ như Viettel, FPT; công ty chuyên về cơ khí như Đại Dũng, Lilama và nhiều doanh nghiệp trong nước đủ năng lực để đảm trách các dự án lớn”, ông nói.

Lãnh đạo thành phố tại Hội thảo tổng kết Diễn đàn phát triển Công Thương TPHCM, sáng 23/9. Ảnh: BTC

Trao đổi thêm với VietNamNet về ý tưởng trên, ông Dũng cho hay, nếu các doanh nghiệp lớn nội địa liên kết với nhau, hoàn toàn có thể làm ra được các sản phẩm, dự án tầm cỡ. Ngược lại, nếu mỗi đơn vị tập trung vào một vài lĩnh vực thì doanh nghiệp Việt mãi chỉ đi gia công và làm thuê.

Tuy nhiên, để các doanh nghiệp có thể liên kết trong sản xuất, bên cạnh các chính sách ưu đãi thuế, Nhà nước cần cung cấp quỹ đất “sạch” đủ lớn để các đơn vị có thể tập hợp lại và cùng nhau sản xuất, giống như tạo “sân chơi” cho doanh nghiệp.

Ông Dũng đề xuất, cơ quan quản lý Nhà nước cần có chính sách trong đấu thầu, bắt buộc các dự án công phải nội địa hoá từ 60% trở lên. Việc tăng tỷ lệ nội địa hoá sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp nội địa tham gia thực hiện dự án và phát triển hạ tầng. Khi tiềm lực đủ mạnh, doanh nghiệp hoàn toàn đủ khả năng xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài.