Ngày 4/3, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền từ Km10+200 đến Km10+550 (đoạn qua xã Tân Lợi) nhằm tránh nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.

Khu vực thi công hạ nền đường khiến nhà dân rơi vào tình trạng chênh vênh. Ảnh: A.X

Theo Sở Xây dựng, khu vực trên xuất hiện tình trạng nhà dân nằm cheo leo do chênh lệch cao độ lớn sau khi thi công. Đoạn tuyến này thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 và xây dựng cầu Mã Đà.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng ghi nhận phần móng cấp phối đá dăm rộng 12-14m đã được thi công hoàn thiện. Hiện nhà thầu đang đào hạ mái taluy theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Ban QLDA) phê duyệt.

Tuy nhiên, tại vị trí này có 8 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp với độ chênh giữa nền đường và nhà dân lên tới 5-10m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Sở Xây dựng cho rằng nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, chưa bàn giao đủ mặt bằng để tổ chức thi công đồng bộ.

Dù vậy, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, Ban QLDA vẫn triển khai thi công đoạn trên trong điều kiện mặt bằng hạn chế và cao độ đào sâu khiến 8 hộ dân có nhà sát mép phạm vi đào bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Do đó, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA phối hợp UBND xã Tân Lợi khẩn trương xây dựng phương án di dời các hộ dân, đồng thời rà soát pháp lý, hoàn thiện giải phóng mặt bằng và điều chỉnh thiết kế để đảm bảo ổn định, bền vững cho công trình và cảnh quan khu vực.