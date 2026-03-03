Tình trạng này xảy ra tại dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753, đoạn qua xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai (khu vực tỉnh Bình Phước cũ).

Cốt đường hạ xuống thấp làm nhiều căn nhà nằm trên cao. Ảnh: X.A

Theo đó, dự án có chiều dài 13km đi qua xã Đồng Tâm, Tân Lợi và phường Bình Phước (thuộc tỉnh Đồng Nai hiện nay) với tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng. Đây là trục đường huyết mạch nối Đồng Xoài với Đồng Nai qua cầu Mã Đà.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, các đơn vị liên quan đã hạ cốt đường xuống thấp khiến nhiều căn nhà của người dân hai bên đường ĐT753 thuộc xã Tân Lợi nằm chênh vênh bên mép vực, có nơi nhà dân nằm cao hơn mặt đường gần 10m.

Hàng loạt căn nhà của người dân nằm trên cao so với mặt đường. Ảnh: X.A

Bên cạnh đó, việc đấu nối với một số tuyến đường dân sinh hiện hữu chưa đảm bảo do chênh lệch cao độ gây khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, kinh doanh, buôn bán của người dân hai bên tuyến đường.

Tình trạng này khiến người dân vô cùng bất an, lo lắng vì có nguy cơ bị sạt lở đất, đồng thời ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh hoạt.

Không chỉ các căn nhà nằm chênh vênh bên vách đất, hàng loạt cột điện cũng bị khoét đất xung quanh, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Người dân dùng thang để lên xuống do không có lối đi. Ảnh: X.A

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo lập đoàn kiểm tra để xác minh, giải quyết.

Cụ thể, trong chiều 2/3, Đoàn kiểm tra gồm Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư dự án) và UBND xã Tân Lợi đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, đưa ra phương án giải quyết.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND xã Tân Lợi đề nghị chủ đầu tư khẩn trương bàn giao hồ sơ để địa phương thực hiện các bước thu hồi, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

Đồng thời, chủ đầu tư cần phối hợp với UBND xã triển khai các giải pháp bảo đảm đời sống sinh hoạt cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đặc biệt xử lý hệ thống trụ điện hiện hữu đang có nguy cơ sạt lở, tiềm ẩn mất an toàn.

UBND xã cũng đề nghị các sở, ngành liên quan hướng dẫn, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án hạ cao độ nền đối với phần diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân bị ảnh hưởng, nhằm bảo đảm quyền lợi và giúp người dân yên tâm.

Một căn nhà nằm chênh vênh bên vách đất. Ảnh: X.A

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ thiết kế, thi công dự án để xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên; đồng thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai phương án xử lý, bảo đảm lối đi cho người dân và an toàn công trình theo đúng quy định pháp luật.



Nhà dân, cột điện nằm trên vách đất. Ảnh: X.A

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân bị ảnh hưởng có phương án hỗ trợ, cải tạo, gia cố nhằm ổn định nhà cửa, tài sản và đời sống người dân trong thời gian chưa hoàn tất việc chi trả, bồi thường và giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Theo Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai, cả 8 căn nhà bị ảnh hưởng đều nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753. Trong quá trình thực hiện, việc chỉnh sửa mẫu biểu của dãy thửa đất chưa kịp thời đã dẫn đến tình trạng trên.

Để khắc phục, Ban sẽ đề xuất ứng kinh phí hỗ trợ nhằm sớm di dời 8 hộ dân đến nơi an toàn trong thời gian chờ áp giá bồi thường.