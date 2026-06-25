Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định về bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. Hồ sơ dự thảo do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo.

Về cơ bản, nội dung của dự thảo nghị định được kế thừa các quy định của nghị định và thông tư hiện hành.

Tuy nhiên, dự thảo nghị định lược bỏ các khái niệm: chuyến bay chuyên cơ; chuyến bay chuyên khoang; chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam và chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài.

Bộ Xây dựng cho biết việc lược bỏ các khái niệm trên do đã được quy định tại dự thảo Nghị định về an ninh hàng không, nhằm đảm bảo không có quy định trùng lặp hoặc chồng chéo các nội dung về chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, đồng thời tạo thuận lợi cho việc tham khảo, dẫn chiếu, áp dụng thống nhất quy định.

Dự thảo nghị định đề xuất quy định cụ thể các chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước được phục vụ bằng chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, bao gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư.

Việc dự thảo nghị định bổ sung quy định Thường trực Ban Bí thư được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Cảnh vệ năm 2017 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các quy định pháp luật có liên quan.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định bổ sung quy định về bảo đảm an ninh đối với chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam và bảo đảm an ninh đối với chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài đi, đến Việt Nam tuân thủ quy định tại Nghị định về An ninh hàng không.

Việc bổ sung các quy định này nhằm bảo đảm đồng bộ với Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2025, theo đó, chức năng quản lý nhà nước về an ninh hàng không được giao cho cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an thực hiện. Đây là nội dung cần thiết để bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh đối với các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang trong điều kiện tổ chức bộ máy và phân công trách nhiệm quản lý nhà nước có sự thay đổi.

Để bảo đảm tính chủ động, kịp thời và hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, dự thảo nghị định quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc các bộ, ngành tham gia trực tiếp vào quá trình tổ chức, điều hành và phục vụ.

Theo đó, dự thảo nghị định đề ra những nhiệm vụ trực tiếp cho các cơ quan chuyên môn như: Cục Lãnh sự, Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại thuộc Bộ Ngoại giao; Cục Tác chiến, Quân chủng Phòng không - Không quân thuộc Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an; Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không thuộc Bộ Xây dựng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không có liên quan (Công ty quản lý bay khu vực, Trung tâm quản lý luồng không lưu, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không).

Việc quy định trách nhiệm trực tiếp của các cơ quan nêu trên nhằm kế thừa ổn định các quy định đã được thực hiện hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hiện hành của các bộ, ngành; bảo đảm tính liên tục, thông suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Đồng thời việc giao nhiệm vụ này cũng rút ngắn quy trình phối hợp, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm yêu cầu phối hợp liên ngành chặt chẽ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đối với các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.



