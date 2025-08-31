Ngày 31/8, UBND tỉnh Khánh Hòa gửi văn bản kiến nghị Thanh tra Chính phủ đình chỉ thanh tra đối với 8 dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh.

Động thái này diễn ra sau buổi làm việc giữa đoàn Thanh tra Chính phủ và tỉnh Khánh Hòa diễn ra hôm 28/8, nhằm giúp địa phương tập trung nguồn lực xử lý các dự án còn lại và tránh sự trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Trước đó, theo kế hoạch vừa được Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành, cơ quan này sẽ trực tiếp thanh tra 145 dự án trên cả nước. Trong 145 dự án Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra (đối với các dự án thuộc các bộ, ngành trung ương và các tập đoàn, tổng công ty thuộc bộ, ngành quản lý có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng, và các dự án lớn tại các địa phương có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng) thì tại Khánh Hòa có 15 dự án.

Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập ở Nha Trang, sau hơn một thập kỷ vẫn chưa hoàn thiện để đưa vào hoạt đông. Ảnh: Xuân Ngọc

Các dự án trên đã được đưa vào diện thanh tra chuyên đề, bao gồm các công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài và có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Tuy nhiên, vừa qua, sau buổi làm việc giữa địa phương và đoàn của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Thanh tra Chính phủ đình chỉ thanh tra 8 dự án, được chia thành 2 nhóm với lý do khác nhau.

Nhóm thứ nhất gồm 6 dự án đã có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các dự án gồm: Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (Khu K2) - Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings. Khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn - Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Khu dân cư Cồn Tân Lập - Công ty CP Sông Đà - Nha Trang và Công ty CP Sông Đà Thăng Long; Khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (Phân khu 2A) - Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Ngoài ra, khu phức hợp Thiên Triều (Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus) của Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh và dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - Công ty CP Thương mại Kim Lan, cũng nằm trong diện được tỉnh Khánh Hòa kiến nghị đình chỉ thanh tra.

Trong nhóm này, 5 dự án đã có kết luận thanh tra đầy đủ theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Dự án của Công ty CP Thương mại Kim Lan đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư, nhưng chưa được thẩm định thiết kế cơ sở và cấp giấy phép xây dựng do đang điều chỉnh quy hoạch.

Nhiều hạng mục bên trong dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập ở Nha Trang chưa hoàn thiện. Ảnh: Xuân Ngọc

Nhóm thứ hai gồm 2 dự án: Khu đô thị mới Đầm Cà Ná - Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung - Công ty CP Đầu tư Bất động sản Đông Đô - Bộ Quốc phòng; Khu đô thị mới bờ sông Dinh - Liên danh Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Sông Dinh - Công ty CP TSG Việt Nam - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TSG.

Cả 2 dự án này cũng đã có kết luận thanh tra từ Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Thanh tra tỉnh. Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, khó khăn của 2 dự án này chủ yếu liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Việc kiến nghị đình chỉ thanh tra 8 dự án này được xem là bước đi cần thiết để Khánh Hòa có thể tập trung vào các vấn đề còn tồn đọng, nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án khác trên địa bàn.