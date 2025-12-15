Theo The Korea Herald, tại cuộc họp báo tuần trước, ông Jung Geun-sik, Giám đốc Sở Giáo dục đô thị Seoul, cho rằng cạnh tranh điểm số khốc liệt, gánh nặng chi phí học thêm và một hệ thống giáo dục phổ thông bị chi phối bởi mục tiêu tuyển sinh, xếp hạng đã làm méo mó ý nghĩa của việc học.

“Những điều đó không còn bảo đảm được tương lai cho con em chúng ta”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh nếu tuyển sinh đại học không thay đổi, mọi nỗ lực cải cách ở bậc phổ thông sẽ tiếp tục bị “chặn đứng” ở ngưỡng cửa đại học.

Lộ trình ba giai đoạn

Kế hoạch cải tổ mà Sở Giáo dục Seoul đề xuất được thiết kế theo lộ trình ba giai đoạn, kéo dài từ nay đến năm 2040.

Giai đoạn đầu áp dụng với nhóm học sinh vào đại học năm 2028 (tức tham gia tuyển sinh năm 2027). Trọng tâm của giai đoạn này là điều chỉnh cách chấm điểm trong nhà trường.

Cụ thể, ông Jung đề xuất chuyển từ chấm điểm tương đối sang chấm điểm tuyệt đối đối với các môn tự chọn theo định hướng nghề nghiệp và liên ngành, nhằm giúp học sinh chọn môn học theo năng lực và định hướng tương lai, thay vì chạy theo môn “dễ lấy điểm”.

Song song đó, ông kêu gọi bãi bỏ khuyến nghị ban hành năm 2022 của Bộ Giáo dục, theo đó các trường đại học tại Seoul phải dành 30-40% chỉ tiêu để tuyển sinh viên mới dựa trên điểm Suneung.

Ông cũng đề xuất mở rộng diện tuyển sinh cân bằng vùng miền, ưu tiên học sinh ngoài khu vực thủ đô, đồng thời hạn chế quyền tham gia xét tuyển sớm của học sinh theo học các trường chuyên biệt như trường tư thục tự chủ, trường ngoại ngữ, trường quốc tế, trường khoa học và năng khiếu.

Theo ông Jung, các giải pháp ngắn hạn này nhằm thay thế kế hoạch tuyển sinh năm 2028 của Bộ Giáo dục, vốn chỉ thu hẹp kỳ thi Suneung xuống bốn môn và bị ông đánh giá là “đi chệch hướng”.

Giám đốc Sở Giáo dục đô thị Seoul Jung Geun-sik trình bày kế hoạch cải tổ hệ thống tuyển sinh đại học của Hàn Quốc tại cuộc họp báo ngày 10/12. Ảnh: Yonhap

Chuyển trục sang đánh giá hồ sơ

Giai đoạn tiếp theo hướng tới nhóm học sinh vào đại học năm 2033. Ở mốc này, ông Jung đề xuất áp dụng chấm điểm tuyệt đối cho toàn bộ các môn học trung học và các phần thi của Suneung, đồng thời mở rộng đáng kể các dạng câu hỏi trả lời ngắn và tự luận.

Hệ thống tuyển sinh sớm và tuyển sinh chính quy sẽ được hợp nhất, đi kèm điều chỉnh chương trình học để các trường trung học có thể tổ chức những học kỳ linh hoạt hơn, gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh năm cuối.

Theo mô hình này, tuyển sinh đại học sẽ chuyển trọng tâm sang đánh giá hồ sơ học tập, qua đó đưa giáo dục trung học trở lại mục tiêu phát triển năng lực, thay vì chạy đua luyện thi.

Kỳ thi Suneung khi đó chỉ còn là yếu tố bổ trợ, được chấm theo thang tuyệt đối năm mức, thay cho thang chín mức tương đối hiện nay. Phiên bản mới của kỳ thi dự kiến được tổ chức thi thử vào năm 2032 với học sinh lớp 11.

Trong nhà trường, tỷ lệ câu hỏi trả lời ngắn và tự luận trong các bài kiểm tra cũng sẽ tăng dần, từ 25% năm 2026 lên 50% vào năm 2030.

Để bảo đảm tính công bằng và khách quan, Sở Giáo dục Seoul đang phát triển hệ thống chấm điểm bằng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó AI chấm bài trước, giáo viên kiểm tra và đối chiếu lại.

Tầm nhìn 2040: Chấm dứt kỳ thi đại học Suneung

Mục tiêu dài hạn của kế hoạch là những cải cách sâu rộng vào năm 2040, trong đó xóa bỏ hoàn toàn kỳ thi Suneung và chấm dứt mô hình trường trung học tư thục tự chủ.

Theo ông Jung, đến năm 2040, số học sinh trung học tại Hàn Quốc được dự báo chỉ còn một nửa so với hiện nay, khiến việc tuyển chọn dựa chủ yếu vào thi cử không còn phù hợp. Thay vào đó, tuyển sinh đại học sẽ dựa trên quá trình phát triển toàn diện của học sinh trong suốt bậc trung học.

Các trường đại học vẫn được bảo đảm quyền tự chủ trong tuyển sinh, song có thể bổ sung phỏng vấn liên ngành hoặc bài luận, xây dựng từ ngân hàng câu hỏi chung.

Để hạn chế chênh lệch giữa các loại hình trường học khi chuyển sang chấm điểm tuyệt đối, Sở Giáo dục Seoul đề xuất chuyển các trường tư thục tự chủ, trường ngoại ngữ và trường quốc tế thành trường phổ thông thông thường, nhưng vẫn duy trì chương trình đào tạo chuyên biệt.

Ngoài ra, sĩ số lớp học tại các trường tư thục tự chủ, hiện phổ biến ở mức 35 học sinh/lớp, cũng được đề xuất giảm dần xuống ngang bằng trường công lập, nhằm chia sẻ áp lực do đà giảm mạnh số học sinh.

Còn nhiều ẩn số

Dù vậy, ông Jung thừa nhận việc triển khai kế hoạch vẫn còn nhiều ẩn số, khi quyết định cuối cùng thuộc về Ủy ban Giáo dục Quốc gia.

“Chúng tôi không phải người quyết định, nhưng lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn giáo dục và đề xuất sáng kiến mới là trách nhiệm của người đứng đầu ngành giáo dục địa phương”, ông nói.

Theo ông, đề xuất sẽ được trình lên Ủy ban Giáo dục Quốc gia; các cuộc trao đổi không chính thức đã diễn ra và quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra vào tháng 2/2026, sau khi tham vấn Bộ Giáo dục và các bên liên quan.

Kế hoạch này được xây dựng sau gần một năm thảo luận với giáo viên, nhà nghiên cứu và cán bộ tuyển sinh. “Tôi hy vọng tầm nhìn này sẽ được tranh luận rộng rãi trên toàn quốc và sớm trở thành hiện thực”, ông Jung nói.