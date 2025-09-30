Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách chiều nay cho ý kiến về các dự án luật nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai) góp ý vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Về làn đường, ông Cảnh cho biết, hiện nay không có sự thống nhất về cách gọi trong các văn bản pháp luật, kể cả người dân. Người lái xe gọi làn trong là làn bên trái sát tim đường, làn ngoài là làn bên phải sát vỉa hè. Người dân thì hay nói trong lề, ngoài đường nên lại hiểu ngược lại, làn ngoài là làn sát tim đường, làn trong là làn gần vỉa hè nhà mình.

Cơ quan nhà nước gọi làn gần tim đường là làn trái trong cùng sát dải phân cách, làn sát vỉa hè là làn đường bên phải trong cùng, hay gọi làn sát với làn dừng khẩn cấp là làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh. Ảnh: Quốc hội

"Cách gọi tên từng làn đường chúng ta không quy định nên khi áp dụng các đối tượng liên quan bị lúng túng", đại biểu nhìn nhận. Ông đề xuất gọi ngắn gọn hơn để thống nhất cách hiểu đó là: Làn bên trái sát dải phân cách hay tim đường là làn sát trái, làn bên phải sát vỉa hè hay sát làn dừng khẩn cấp là làn sát phải.

Về đỗ xe, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho biết thực tế đã xảy ra tranh chấp việc đỗ xe trước nhà dân, nhiều trường hợp phương tiện bị làm bẩn, phá hỏng, lái xe và chủ nhà mâu thuẫn, va chạm.

"Người dân có quyền yêu cầu khoảng trống trước nhà để đi lại thuận tiện, người lái xe cũng có quyền đỗ xe ở những nơi không bị cấm. Vì vậy 2 quyền này cần được làm rõ trong luật", ông nhấn mạnh.

Đại biểu đề nghị bổ sung nội dung cấm “cản trở người, phương tiện dừng, đỗ đúng nơi được phép". Bên cạnh đó cũng bổ sung nội dung bảo vệ quyền ra vào của người dân là không "cản trở phương tiện người dân ra, vào nơi ở".

"Cơ quan nhà nước tổ chức việc đỗ xe như thế nào để 2 quyền này không bị xung đột hay xử lý hài hòa quyền lợi của người dân và chủ phương tiện", ông đặt vấn đề.

Ô tô đỗ nối đuôi trước nhà dân gây khó khăn đi lại và kinh doanh của người dân. Đại biểu đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cách đỗ xe trước nhà dân ở những đoạn đường không cấm đỗ.

Các phân tích về đề xuất được đại biểu Nguyễn Văn Cảnh thể hiện bằng hình ảnh mang đến hội nghị

Ông đề xuất, với khu vực có vỉa hè hẹp thì ô tô đậu giữa 2 nhà, để trống lối đi lên vỉa hè giữa các xe. Trường hợp không đủ khoảng trống thì bố trí đậu ô tô giữa 2 nhà kế tiếp. Với khu vực có vỉa hè rộng đủ không gian để xe máy và lối đi cho người đi bộ thì ô tô đậu liên tục, các lối lên, xuống vỉa hè cách nhau tối đa 20m.

Đề xuất áp dụng nhập làn theo quy tắc dây kéo áo

Về cấm xe tải đi ở làn sát trái trên một số cao tốc, đại biểu cho biết, sau thời gian thí điểm đã cho thấy có hiệu quả về tăng tốc độ lưu thông, giảm tai nạn và nhận được sự ủng hộ của người dân. Ông cho rằng cần được luật hóa để triển khai trên diện rộng, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng giao thông.

Vì vậy ông đề nghị quy định cho phép Bộ Công an, Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức sử dụng làn đường, hướng dẫn địa phương sử dụng làn đường của đường bộ.

Ông cho rằng khi mở rộng phạm vi áp dụng thì có thể áp dụng cả trên đường cao tốc, quốc lộ có 2 làn xe nhưng cho phép xe tải dùng làn sát trái trong trường hợp muốn di chuyển lên trước xe phía trước. Ông Cảnh cho hay, ngành giao thông cũng cần xử lý cả trường hợp ô tô con đi chậm ở làn sát trái, 2 xe kéo dài thời gian chạy song song vì cả 2 trường hợp này đều gây cản trở giao thông.

Về việc Cục CSGT đề xuất sơn trực tiếp tốc độ giới hạn, làn xe và chỉ dẫn giao thông lên mặt đường để nhắc nhở người điều khiển phương tiện và giảm vi phạm, ông Cảnh dẫn số liệu khảo sát trên một tờ báo điện tử thì 93% đồng ý với đề xuất này. Một số nơi đã sơn biển báo tốc độ lên mặt đường, đặc biệt cách sơn số lên mặt đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là khá rõ ràng so với trước đây.

Nhiều phương tiện do không quan sát kịp biển báo tốc độ cắm bên lề đường nên đã vi phạm quy định tốc độ, nhiều lái xe không quen đường nên cũng thường chạy khá chậm so với tốc độ cho phép.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho biết, đi nhanh hay đi chậm hơn tốc độ lưu thông bình thường đều gây nguy cơ va chạm giao thông. Việc in tốc độ tối đa lên mặt đường để hỗ trợ biển báo là cần thiết...

Về nhập làn xe, đại biểu cho hay, giao thông Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện nên thường xảy ra ùn, tắc, đặc biệt là những nơi sửa chữa. Tuần trước cao tốc Long Thành - Dầu Giây sửa đường, đóng 1 làn đường nên xảy ra ùn, tắc gần 5km.

"Nhiều nơi sửa đường tổ chức giao thông chưa tốt. Khi đường nhiều làn xe đóng lại còn 1 làn thì không tổ chức nhập làn từ xa theo tuần tự mà để lái xe tự chen lấn gây tắc nghẽn. Ví dụ 4 làn xe nhập lại còn 1 làn thì từ xa mỗi 2 làn xe đã phải nhập lại thành 1, khi đến gần nơi đóng làn xe thì 2 làn nhập thành 1 nữa làn giao thông di chuyển đều, ổn định", ông Cảnh phân tích.

Ông cho biết từng đề xuất áp dụng nhập làn theo quy tắc dây kéo áo là hiệu quả nhất tại các vị trí sửa đường, nơi thắt nút cổ chai. Đại biểu đề nghị Bộ Công an và Bộ Xây dựng thí điểm áp dụng quy tắc này ở một số điểm ra, vào cao tốc hay bị ùn, tắc.