Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai bên cùng nhiều khách mời quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình hiện thực hóa một dự án quy mô lớn tại khu vực trung tâm hành chính mới của tỉnh.

Lễ ký kết hợp đồng thi công tổ hợp chung cư cao cấp Royal Mansion (Bắc Ninh)

Dự án Royal Mansion - tổ hợp cao cấp quy mô lớn tại Bắc Ninh

Royal Mansion được quy hoạch là khu đô thị hỗn hợp cao cấp tích hợp nhiều chức năng như căn hộ, thương mại, dịch vụ lưu trú, văn phòng và hội nghị quốc tế. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 9,45 ha, tọa lạc tại trung tâm hành chính mới của tỉnh Bắc Ninh, mặt tiền đường Hùng Vương, phường Tân Tiến - khu vực đang được định hướng trở thành trung tâm phát triển kinh tế và đô thị hiện đại của địa phương.

Theo quy hoạch tổng thể, dự án bao gồm 4 tòa tháp căn hộ cao 29 tầng với tổng cộng 1.559 căn hộ cao cấp. Bên cạnh đó là 171 căn dinh thự thương mại mang phong cách kiến trúc Pháp, góp phần tạo nên diện mạo đô thị sang trọng và đồng bộ. (Ảnh phối cảnh dự án)

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Royal Mansion là sự xuất hiện của khách sạn 5 sao quốc tế mang thương hiệu Marriott, cùng tòa tháp văn phòng hiện đại và trung tâm hội nghị quốc tế quy mô lớn với sức chứa lên đến 2.000 chỗ ngồi. Những hạng mục này không những phục vụ nhu cầu lưu trú và kinh doanh, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ tại khu vực.

Ngoài quy mô công trình, dự án còn gây ấn tượng với hệ thống tiện ích nội khu đa dạng gồm hơn 50 hạng mục cao cấp. Các tiện ích nổi bật có thể kể đến như hồ bơi vô cực trên cao, bể bơi bốn mùa, khu spa, clubhouse, sân pickleball, khu golf 3D, nhà hàng đa phong cách và các khu vui chơi giải trí hiện đại. Hệ thống tiện ích này hướng đến việc tạo ra môi trường sống tiện nghi, đồng bộ và phù hợp với xu hướng đô thị hiện đại.

DELTA Group - Thương hiệu bảo chứng về chất lượng và tiến độ

Trong tổng thể dự án Royal Mansion, vai trò của nhà thầu DELTA Group được đánh giá là một trong những yếu tố then chốt quyết định đến chất lượng và tiến độ triển khai công trình.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, DELTA Group đã tham gia thi công hàng trăm dự án lớn nhỏ trên khắp cả nước, từ các khu đô thị, tổ hợp nhà ở, trung tâm thương mại đến các công trình cao tầng phức tạp.

Năm 2026, DELTA Group tiếp tục được xếp hạng trong Top 2 Nhà thầu uy tín Việt Nam - Sự khẳng định cho năng lực triển khai dự án cũng như sự tin tưởng của thị trường đối với thương hiệu. (Ảnh: VNR)

Theo đại diện DELTA Group, Royal Mansion là dự án tạo ấn tượng mạnh ngay từ giai đoạn quy hoạch ban đầu với cách tổ chức không gian tinh tế, định hướng phát triển rõ ràng và mục tiêu nâng tầm chất lượng sống tại Bắc Ninh. Đây cũng là một trong những dự án có quy mô và tiêu chuẩn phù hợp với định hướng phát triển của nhà thầu xây dựng DELTA - đồng hành cùng các chủ đầu tư có tầm nhìn dài hạn và cam kết về chất lượng công trình.

Trong quá trình triển khai dự án, DELTA Group dự kiến áp dụng hệ thống quản trị hiện đại, kết hợp quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong từng giai đoạn thi công. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cam kết bảo đảm tiến độ, an toàn lao động và tính minh bạch trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án.

Sự hợp tác giữa TUTA Group và DELTA Group được xem là nền tảng quan trọng cho quá trình triển khai dự án bài bản và bền vững. Với quy mô lớn, thiết kế đồng bộ và sự tham gia của các đơn vị có năng lực, Royal Mansion được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những công trình tiêu biểu tại Bắc Ninh trong thời gian tới.

(Nguồn: DELTA Group)