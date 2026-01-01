Sáng 31/12, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2025; đồng thời công bố mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong năm 2026.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, hơn 6.500 doanh nghiệp thành lập mới

Thông tin tại hội nghị cho biết, năm 2025, kinh tế Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà phát triển nhanh với nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,27%, xếp thứ 5 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người ước đạt gần 5.600 USD.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò then chốt trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, trong đó sản xuất các sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học vẫn là lĩnh vực chủ đạo, đóng góp lớn cho tăng trưởng chung.

Đáng chú ý, Bắc Ninh là một trong hai địa phương dẫn đầu cả nước về tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu, ước đạt khoảng 182 tỷ USD, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước; xuất siêu khoảng 6 tỷ USD. Trong năm, tỉnh thu hút khoảng 18,6 tỷ USD vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó thu hút FDI đứng thứ 3 cả nước.

Làn sóng khởi nghiệp tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt sau khi Nghị quyết số 68 được ban hành. Ước tính trong năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 6.500 doanh nghiệp thành lập mới, góp phần mở rộng quy mô nền kinh tế và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh đã và đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng, nổi bật là dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, cùng với các công trình về y tế, giáo dục, văn hóa nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Thẳng thắn nhìn nhận khó khăn, hạn chế

Tại hội nghị, đại diện UBND tỉnh cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức trong năm qua. Một số doanh nghiệp vẫn chịu áp lực lớn trong hoạt động sản xuất – kinh doanh; các ngành sản xuất chủ lực bị ảnh hưởng bởi chính sách tăng thuế nhập khẩu của Mỹ.

Thiên tai cũng gây thiệt hại đáng kể khi cơn bão số 11 và hoàn lưu sau bão làm thiệt hại sản xuất nông nghiệp ước khoảng 1.480 tỷ đồng. Tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực đô thị trung tâm vẫn xảy ra khi mưa lớn. Ngoài ra, việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn đầu còn phát sinh một số vướng mắc; khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dù có bước phát triển nhưng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng.

Đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026

Hội nghị cũng công bố 30 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2026, gồm 12 chỉ tiêu kinh tế, 14 chỉ tiêu xã hội và 4 chỉ tiêu môi trường.

Theo đó, Bắc Ninh đặt mục tiêu GRDP năm 2026 đạt hơn 598.000 tỷ đồng (năm 2025 đạt hơn 522.000 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng từ 12,5 – 13%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn dự kiến đạt 72.350 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương khoảng hơn 57.100 tỷ đồng.

Về lĩnh vực xã hội, tỉnh phấn đấu có khoảng 1,9 triệu lao động có việc làm; tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2%; tỷ lệ hộ nghèo còn 5%. Dự kiến trong năm 2026, tỉnh hoàn thành hơn 18.100 căn hộ nhà ở xã hội. Thu nhập bình quân đầu người được đặt mục tiêu tăng từ 5,75 triệu đồng/tháng lên 5,93 triệu đồng/tháng.

Tập trung 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tỉnh Bắc Ninh xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2026. Trọng tâm là tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Bắc Ninh cũng đặt mục tiêu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính và phòng, chống lãng phí.

Đặc biệt, tỉnh xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn. Nhiều dự án trọng điểm sẽ được đẩy nhanh tiến độ như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến đường kết nối, đường Vành đai 4, Vành đai 5, cầu Kênh Vàng, cầu Vân Hà…, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.