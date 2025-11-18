Bà Lương Thị Châu (65 tuổi) là mẹ vợ của anh Charles Edward WillSon (66 tuổi, đến từ Mỹ). Anh Charles hơn vợ - chị Kimmy, 29 tuổi. Chuyện tình lệch tuổi của cặp đôi cách nhau nửa vòng trái đất từng “gây bão” mạng xã hội bởi lòng kiên định và sự ngọt ngào.

Hơn mẹ vợ 1 tuổi, chàng rể U70 đã có màn ra mắt đầy ấn tượng. Năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, anh Charles bắt đầu hành trình tìm hiểu, theo đuổi Kimmy. Anh quyết tâm chinh phục cả cô gái Việt và gia đình.

Bà Châu hết lòng ủng hộ chàng rể tương lai tìm hiểu con gái mình. Ảnh cắt từ clip

Biết mẹ Kimmy thích ăn trứng, anh đem đến nhà 50 quả trứng. Suốt thời gian dài sau đó, mỗi ngày anh đều đem đến nhà Kimmy 1 con gà nướng khiến bà Châu bất ngờ.

Bà nói với con gái: “Mẹ nghĩ là anh chàng này đang thích con đấy. Mẹ thấy anh này được, rất vui vẻ. Nếu con chọn anh ta thì mẹ cũng không tính toán về tuổi tác dù mẹ biết anh ta khá nhiều tuổi. Trong tình yêu không ai tính tuổi”.

Về phía mình, anh Charles cảm thấy mẹ Kimmy như “chị gái lớn trong nhà”. Mẹ vợ không biết nói tiếng Anh, anh kiên nhẫn nhờ Kimmy làm thông dịch viên. Biết mẹ vợ hay cười, anh thường xuyên làm trò để tạo không khí vui vẻ.

“Con gái tôi từng lập gia đình và có 1 đứa con. Tôi cảm thấy anh chàng này nhiệt tình và rất yêu con gái của tôi...

Con gái tôi từng có khoảng thời gian buồn và khóc nhiều, tôi luôn ở bên cạnh động viên, an ủi con. Có nhiều nỗi đau tôi không thể kể hết được. Tôi biết ơn khi chàng rể này đã xoa dịu và chữa lành nỗi đau của con gái”, bà Châu chia sẻ.

Người đàn ông U70 có màn ra mắt đầy bất ngờ. Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, thấy Charles hết mực yêu thương và quan tâm con trai riêng của Kimmy, bà Châu càng có ấn tượng tốt về anh. Bằng cảm nhận của riêng mình, bà tin đây sẽ là người chồng, người cha tốt.

Tuy nhiên, với Kimmy khi ấy, tuổi tác vẫn là một rào cản lớn. Suốt hành trình cặp đôi tìm hiểu nhau, bà Châu luôn tạo điều kiện và hết lòng vun vén cho họ. Bà từng nói với con gái: “Đây là người chồng của con. Con hãy đón nhận. Một thời gian sau, con gái của tôi nói rằng ‘con đã đồng ý’”.

Kimmy và anh Charles kết hôn sau 1 năm tìm hiểu. Cặp đôi có cuộc hôn nhân ngọt ngào khi biết lắng nghe và thấu hiểu nhau.

Mối quan hệ giữa mẹ vợ và con rể cũng rất tốt đẹp. Cả hai có điểm chung là vui vẻ, hài hước và thích ăn ngon.

Dù đôi bên bất đồng ngôn ngữ nhưng vì những điểm chung trong tính cách, họ dễ dàng hiểu nhau khi giao tiếp. Bà Châu thấy chàng rể Mỹ là người biết thấu hiểu, đồng cảm. Và điều khiến bà hạnh phúc nhất là người đàn ông này yêu thương con gái bà bằng cả tấm lòng.

Vào lễ Giáng sinh hằng năm, anh Charles thường mua những món quà dễ thương gửi tặng cả gia đình khiến bà Châu vui vẻ.

Đại gia đình của bà Châu luôn hòa thuận với nhau. Ảnh cắt từ clip

Anh Charles cũng có ấn tượng rất tốt về mẹ vợ của mình. Anh thấy mẹ vợ là người nhân hậu, luôn dành thời gian giúp đỡ người khác.

Tuy nhiên, giữa đôi bên cũng có những điểm khác biệt. Bà Châu thích ăn hành, sầu riêng nhưng anh Charles lại sợ 2 món đồ ăn đó.

Anh Charles từng không hài lòng khi thấy các thành viên trong gia đình vô tư lấy đồ ăn của nhau. Biết điều này, bà Châu khuyên nhủ con gái tôn trọng văn hóa, thói quen, nếp sống của chồng. Bằng sự bao dung và thấu hiểu, bà dễ dàng hóa giải mọi khúc mắc, mâu thuẫn trong gia đình.

“Tôi nói với con gái ‘con đã lấy được người rất hợp với mình. Hãy trân trọng điều đó’. Bằng cách ấy, các con của tôi sống hòa thuận, yêu thương nhau”, bà Châu chia sẻ trên sóng Mẹ chồng nàng dâu.