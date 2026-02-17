Từ bao đời nay, cứ đến đêm giao thừa, người dân thôn Tiên Hương lại tất bật chuẩn bị lễ mặn, lễ chay mang ra Phủ Chính Tiên Hương thuộc quần thể di tích Phủ Dầy để dâng lên Thánh Mẫu cầu may.

Ông Trần Lê Thái (SN 1973, trú thôn Tiên Hương) cho biết: “Từ nhỏ, cứ đến đêm giao thừa tôi lại theo ông bà, bố mẹ mang mâm xôi gà ra Phủ Chính Tiên Hương dâng lễ, cầu xin phúc lộc, cầu Mẫu ban cho năm mới thuận hòa, gia đình hạnh phúc, con cái học hành tiến bộ. Đến giờ, gia đình tôi vẫn tiếp nối phong tục ấy”.

Ngay từ chiều tối, các gia đình trong thôn đã rộn ràng chuẩn bị đồ lễ. Với người dân nơi đây, mâm lễ không cần cầu kỳ nhưng phải đủ đầy, trọn vẹn, bởi đó là sự khởi đầu cho một năm mới hanh thông.

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, dòng người nô nức nối bước về Phủ, tay nâng mâm lễ, tỏ lòng thành kính, gửi gắm những ước nguyện bình an, thuận hoà trong năm mới.

Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Kim Huệ, thủ nhang Phủ Chính Tiên Hương cho biết, tục lệ mang mâm lễ ra Phủ dâng lên Mẫu vào đêm giao thừa đã có từ rất lâu đời, được người dân trong làng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Theo phong tục xưa, mâm lễ gồm xôi và gà, hoặc hoa quả, bánh kẹo,… tùy điều kiện mỗi gia đình.

Không chỉ người thôn Tiên Hương, trong đêm giao thừa, du khách thập phương cũng tìm về Phủ Chính Tiên Hương hành lễ, gửi gắm ước nguyện cho một năm mới bình an, may mắn.