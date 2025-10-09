Hàng nghìn người gia cố đê trong đêm

Tối muộn ngày 8/10, theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet, hàng nghìn người dân cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương gia cố tuyến đê Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) nhằm ứng phó với tình trạng nước sông Cầu dâng cao.

Trước tình hình mực nước sông Cầu có nguy cơ tràn bờ, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã được huy động khẩn cấp.

Lực lượng quân đội triển khai dọc tuyến đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh) để gia cố đê khi nước sông Cầu lên.

Cùng với đó, hàng nghìn người dân, trong đó có cả người cao tuổi và thanh niên địa phương, đã tình nguyện tham gia gia cố đê. Không khí khẩn trương bao trùm toàn khu vực, với quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho khoảng 2.000 người dân đang sinh sống trong vùng.

Theo UBND phường Kinh Bắc, từ 7h sáng ngày 7/10, khoảng 600 người gồm các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã bắt đầu triển khai đắp 600m đê bằng bao tải cát kết hợp bạt chắn sóng. Đến 8h sáng ngày 8/10, công tác gia cố tiếp tục được mở rộng với thêm 2.500 bao tải cát và 600m bạt chắn sóng được sử dụng.

Người dân Bắc Ninh chung tay cùng các lực lượng chức năng gia cố đê Đẩu Hàn.

Đáng chú ý, trong ngày 8/10, Lữ đoàn Phòng không 673 (Quân đoàn 12) đóng quân tại Lạng Giang (Bắc Ninh) đã điều động lực lượng tăng cường hỗ trợ người dân đắp đê, ngăn chặn nguy cơ tràn lũ.

Bên cạnh lực lượng vũ trang, nhiều người dân, giáo viên địa phương cũng tích cực tham gia. Chị Nguyễn Thị Trà – giáo viên Trường Mầm non Hòa Long, trú tại làng Viêm Xá gần khu vực đê Đẩu Hàn – chia sẻ: “Do học sinh tạm nghỉ học, tôi cùng 8 cô giáo khác đã tham gia xúc cát, đắp đê suốt hai ngày qua. Chiều nay, thêm khoảng 40 giáo viên nữa cùng phối hợp với người dân, bộ đội và công an tiếp tục gia cố bờ đê".

Dọc tuyến đê Đẩu Hàn đã được gia cố.

Rất đông người dân ra chung tay cùng lực lượng chức năng gia cố tuyến đê Đẩu Hàn.

Biển cấm các phương tiện đi qua đã được lực lượng chức năng đặt tại lối vào tuyến đê Đẩu Hàn.

Nhiều cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang làm việc đến đêm muộn để đảm bảo gia cố khép kín các đoạn xung yếu trên đê Đẩu Hàn giáp sông Cầu.

Người dân tặng nước uống cho lực lượng làm nhiệm vụ ở khu vực đê Đẩu Hàn.

Chị Trà cũng cho biết, sau cơn bão Yagi năm ngoái, nước sông Cầu từng dâng cao, người dân và các lực lượng chức năng cũng đã tham gia gia cố đê. “Ai cũng tình nguyện, không quản ngại vất vả vì sự an toàn chung”, chị xúc động nói.

Ông Nguyễn Hữu Tầu, Trưởng khu phố Đẩu Hàn cho biết, đến thời điểm hiện tại, tuyến đê bối đã được gia cố với cao trình vượt mức đỉnh lũ dự báo trên sông Cầu tại khu vực Đáp Cầu. Ngoài nguồn kinh phí do phường hỗ trợ để mua bạt, bao tải và cát, nhiều hộ dân địa phương cũng đã tự nguyện đóng góp kinh phí để mua bánh mì, nước uống, dây buộc bao tải cát, găng tay… nhằm phục vụ công tác phòng chống lũ lụt.

Tại xã Hợp Thịnh, đê tả Cầu là tuyến đê vô cùng quan trọng, có vai trò bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản không chỉ riêng xã mà còn các xã, khu công nghiệp lân cận. Nếu xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống Nhân dân.

Theo người dân địa phương, mực nước sông Cầu năm nay cao hơn so với thời điểm xảy ra cơn bão lịch sử Yagi năm ngoái. Trước tình hình đó, xã đã huy động lực lượng đắp đê chống tràn tại một số vị trí trên đê tả Cầu đoạn qua thôn Hương Ninh và Đa Hội.

Quân - dân cùng chung tay bảo vệ tuyến đê.

Trước tình huống cấp bách, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 675 (Bộ Tư lệnh Pháo binh) đã có mặt kịp thời cùng Nhân dân, công an, dân quân tự vệ tập trung gia cố, tôn cao mặt đê.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Khương, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 675 cho biết: Nhận được thông tin từ địa phương cần tăng cường lực lượng đắp đê chống tràn, đơn vị đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ về thực địa. Chúng tôi chia thành các tổ, mang theo dụng cụ phối hợp cùng địa phương khẩn trương đắp đê.

Chị Nguyễn Thị Hòe, thôn Hương Ninh, hiện là công nhân làm việc tại khu công nghiệp chia sẻ, chị đi làm ca đến 15h về đến nhà thì hay tin địa phương đang huy động nhân lực đắp đê. Quên hết cả mệt mỏi sau một ngày làm việc, chị lập tức cùng mọi người xúc đất, buộc bao chống tràn.

Xuyên đêm kiểm tra hệ thống đê điều và công trình thủy lợi

Tối 8/10, đoàn công tác của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT) do Cục trưởng Phạm Đức Luận dẫn đầu đã đến Bắc Ninh kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và hệ thống đê điều trên địa bàn.

Mặc dù mưa bão đã giảm, mực nước trên các sông như sông Cầu, sông Thương, sông Đuống vẫn ở mức cao, đe dọa an toàn đê điều. Nhiều tuyến đê xuất hiện điểm xung yếu, tràn, sạt lở nghiêm trọng.

Cục trưởng Phạm Đức Luận và Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi động viên các chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia chống lũ tại xã Hợp Thịnh.

Tại xã Phúc Hòa, đê hữu Thương bị tràn 850m, phải khẩn trương đắp bao đất trong đêm. Một số đê bối như Phú Khê, Mỹ Hà, Đồng Chản bị vỡ từ 10–70m, buộc sơ tán 500 hộ dân. Nhiều điểm đê hữu Cầu và tả Thương bị rò rỉ, lún sụt, đã được xử lý tạm thời.

Một số trạm bơm, công trình thủy lợi bị ngập, không thể vận hành như trạm Dương Đức, Cống Trạng, cống tiêu Phù Khê…

Cục trưởng Phạm Đức Luận yêu cầu Bắc Ninh huy động tối đa lực lượng tại chỗ, theo dõi sát các tuyến đê chính, đặc biệt là đoạn đê sông Cầu qua Hợp Thịnh, Xuân Cẩm; tổ chức tuần tra 24/24, sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết. Ông nhấn mạnh thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân.

Rạng sáng 9/10, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra thực địa tại Hợp Thịnh và Xuân Cẩm.