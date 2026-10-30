Cảnh kéo lưới rùng kỳ công cùng trải nghiệm xem nghề nhủi ruốc "đi giật lùi" dưới sóng tạo nên sức hút mộc mạc, khó quên cho du khách về biển Cửa Lò mùa này.

Những ngày cuối tháng 10, ruốc xuất hiện dày đặc dọc bờ biển Cửa Lò (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). Từ sáng sớm, hàng chục ngư dân đã mang dụng cụ ra biển, tranh thủ đón luồng ruốc theo con nước.

Đi dọc ven biển Cửa Lò, cứ khoảng 5-10m lại bắt gặp một "thợ săn" ruốc biển

Ông Nguyễn Đình Bình (60 tuổi, trú phường Cửa Lò) cùng hai người con mang chiếc nhủi ra mép nước để bắt ruốc. Dụng cụ này có dạng lưới hình vòm, gắn với cán tre dài. Người làm nghề phải lội xuống nước, ghì cán tre để miệng lưới rà sát đáy, sau đó vừa di chuyển vừa kéo nhủi gom ruốc.

Điều đặc biệt là người đánh ruốc phải đi giật lùi. Khi nhủi được ghì sát đáy và di chuyển đúng hướng, đàn ruốc theo dòng nước sẽ lọt vào lưới. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sức bền, sự khéo léo và kinh nghiệm quan sát con nước để xác định nơi ruốc tập trung.

Ông Bình cùng con trai phấn khởi bởi nguồn thu nhập tốt từ nghề xúc ruốc

Theo ông Bình, sau khoảng 5 giờ làm việc, 3 cha con ông thu được gần 1 tạ ruốc. Vào những hôm gặp luồng ruốc lớn, sản lượng còn cao hơn. Ruốc tươi hiện được thương lái thu mua với giá khoảng 20.000-30.000 đồng/kg.

Ruốc biển (hay moi biển, tép biển) là loại giáp xác nhỏ chứa hàm lượng đạm cao

Không phải đầu tư nhiều thiết bị, nghề nhủi ruốc vẫn đòi hỏi người làm phải kiên trì lội nước trong nhiều giờ. Có đoạn nước chỉ ngang đầu gối, nhưng khi đón luồng ruốc ngoài xa, ngư dân có thể phải lội sâu đến ngang lưng, thậm chí ngang cổ.

Du khách tranh thủ mua ruốc tươi vừa được ngư dân đánh bắt để thưởng thức sau khi tắm biển

Ruốc sau khi đánh bắt được dùng làm mắm, nấu canh hoặc phơi khô. Ruốc khô có giá khoảng 120.000-150.000 đồng/kg, giúp người dân tận dụng nguồn hải sản theo mùa và tăng giá trị sản phẩm.

Không chỉ có nghề nhủi ruốc (hay còn gọi xúc ruốc), kéo lưới rùng cũng là hình ảnh đặc trưng của đời sống ngư dân Cửa Lò. Từ sáng sớm, những người làm nghề đã cùng nhau chuẩn bị loại lưới dài hàng trăm mét để đánh bắt cá ven bờ.

Công việc kéo lưới rùng đòi hỏi ngư dân phải phối hợp nhịp nhàng với nhau, từ việc chọn vị trí kéo lưới, canh con nước để kéo lưới

Một người điều khiển thuyền thúng đưa lưới ra biển khoảng 1km, thả thành vòng cung hoặc hình chữ U. Sau đó, những người còn lại trên bờ chia thành hai tốp, mỗi tốp khoảng 5-7 người, cùng nắm dây kéo lưới vào bờ.

Công đoạn kéo lưới đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng. Từng người vừa ghì dây, vừa lùi từng bước trên cát, kiên trì thu hẹp vòng lưới. Sau hơn 2 giờ, tùy con nước và mùa vụ, mẻ lưới mới được đưa lên bờ.

Tùy thời tiết và con nước, ngư dân có thể kéo lưới gần bờ 2-3 lần mỗi ngày, vào buổi sáng và chiều

Thời điểm này, cá sóc, cá trích là những loại hải sản thường xuất hiện trong các mẻ lưới. Có hôm ngư dân kéo được gần 1 tạ cá, nhưng cũng có mẻ chỉ vài cân. Cá thường được bán theo mớ, khay hoặc rổ, giá cả tùy sản lượng và sự thỏa thuận giữa người mua với người bán.

Điểm hấp dẫn là du khách có thể tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đánh bắt, từ lúc ngư dân thả lưới ngoài khơi đến khi những con cá tươi rói được kéo lên bờ.

Người dân và du khách tìm mua hải sản tươi rói ngay khi ngư dân vừa kéo lưới lên bờ

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho ngư dân, nghề xúc ruốc và kéo lưới rùng còn góp phần tạo sức hút riêng cho du lịch địa phương. Những trải nghiệm mộc mạc ấy giúp du khách hiểu hơn về cuộc sống miền biển, về sự cần cù của người dân và cách họ đón nhận “lộc trời” từ biển cả mỗi ngày.