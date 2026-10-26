Không chỉ hấp dẫn du khách bởi khung cảnh bình minh tựa tấm gương khổng lồ, biển vô cực ở Hưng Yên còn có lợi thế phát triển du lịch sinh thái từ những bãi triều, rừng ngập mặn và đời sống cư dân ven biển.

Sức hút từ biển vô cực và nhịp sống ngư dân

Biển vô cực Quang Lang thuộc xã Thái Thụy, (Hưng Yên), trước đây thuộc huyện Thái Thụy, (Thái Bình).

Điểm đặc biệt của vùng biển này là bãi triều tương đối bằng phẳng, trải rộng ra phía biển. Khi thủy triều rút, lớp nước mỏng còn đọng lại trên bề mặt phản chiếu bầu trời, tạo hiệu ứng thị giác khiến không gian dường như kéo dài đến vô tận.

Vẻ đẹp ấy biến đổi theo từng thời khắc trong ngày. Khi trời còn bảng lảng sương sớm, bãi triều mang vẻ tĩnh lặng, huyền ảo. Đến lúc bình minh ló rạng, những gam màu xanh xám chuyển sang hồng, vàng, phủ lên mặt nước một diện mạo đầy cuốn hút. Giữa khung cảnh ấy, bóng dáng những người dân cần mẫn khai thác thủy sản tạo nên những nét sinh động, làm nổi bật sự gắn bó giữa con người với biển.

Chính sự kết hợp ấy đã thu hút những người yêu nhiếp ảnh, thích khám phá và tìm kiếm trải nghiệm khác biệt.

Biển vô cực Hưng Yên trong ánh bình minh, người dân cần mẫn khai thác thủy sản trên bãi triều. Ảnh. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng yên.

Với cư dân địa phương, bãi triều còn là không gian mưu sinh gắn bó qua nhiều thế hệ. Trong khi du khách tìm đến từ sáng sớm để đón bình minh thì ngư dân vẫn miệt mài với công việc quen thuộc như cào ngao, bắt ốc và khai thác thủy sản theo mùa vụ. Điều đó tạo nên một bức tranh đời sống chân thực, mang đậm dấu ấn vùng ven biển. Đây cũng là chất liệu để phát triển những trải nghiệm du lịch gần gũi với đời sống bản địa.

Tuy nhiên, vẻ đẹp của biển vô cực phụ thuộc nhiều vào thủy triều, thời tiết và điều kiện ánh sáng. Hoạt động tham quan, đặc biệt vào sáng sớm, cần có hướng dẫn phù hợp để bảo đảm an toàn khi di chuyển trên bãi triều. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải và tôn trọng không gian khai thác thủy sản của người dân cũng là những yêu cầu cần được chú trọng.

Khai thác giá trị rừng ngập mặn, mở hướng du lịch bền vững

Hệ sinh thái rừng ngập mặn là nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của vùng ven biển Hưng Yên.

Những cánh rừng không chỉ góp phần bảo vệ bờ biển, hạn chế tác động của sóng và gió, mà còn tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật.

Rừng ngập mặn ven biển Thái Bình phát triển xanh tốt, vừa bảo vệ vùng bờ, vừa tạo không gian sinh thái và sinh kế cho cộng đồng. Ảnh. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng yên.

Du khách đến đây có thể kết hợp ngắm bình minh trên biển vô cực với tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn, quan sát đời sống ngư dân, khám phá các loài sinh vật vùng bãi triều và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Dù có nhiều lợi thế, việc phát triển du lịch tại khu vực biển vô cực và rừng ngập mặn vẫn đối mặt với không ít thách thức. Hạ tầng tiếp cận, đường đi, điểm nghỉ chân và các dịch vụ thiết yếu cần tiếp tục được hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu tham quan, đồng thời bảo đảm an toàn cho du khách.

Đặc biệt, việc đầu tư hạ tầng phải được tính toán phù hợp với đặc điểm tự nhiên của bãi triều và rừng ngập mặn, tránh làm tổn hại cảnh quan, phá vỡ sinh cảnh hoặc ảnh hưởng đến hoạt động mưu sinh của cư dân địa phương.

Định hướng phát triển giá trị từ hệ sinh thái rừng phù hợp với Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 29/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo định hướng này, bên cạnh chức năng bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên, hệ sinh thái rừng còn có thể đóng góp vào phát triển kinh tế thông qua các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và dịch vụ phù hợp, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đối với vùng ven biển Hưng Yên, phát triển du lịch sinh thái cần đặt trong quy hoạch tổng thể, gắn đầu tư hạ tầng với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Biển vô cực Hưng Yên rực rỡ trong ánh hoàng hôn, mặt nước phẳng lặng soi bóng mây trời, tạo nên khung cảnh thơ mộng và cuốn hút du khách. Ảnh. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng yên.

Một yếu tố quan trọng khác là sự tham gia của cộng đồng địa phương. Người dân có thể cung cấp dịch vụ hướng dẫn, giới thiệu nghề truyền thống, chế biến và kinh doanh sản phẩm thủy sản, ẩm thực cùng các sản vật đặc trưng.

Khi được tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch, cộng đồng sẽ có thêm động lực bảo vệ cảnh quan, gìn giữ rừng ngập mặn và duy trì những giá trị văn hóa gắn với đời sống ven biển.

Về lâu dài, biển vô cực và rừng ngập mặn có thể được kết nối với các di tích, làng nghề và điểm tham quan khác để hình thành những hành trình khám phá vùng duyên hải Hưng Yên.

Vân Khánh