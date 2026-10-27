Dù đang trong mùa thấp điểm du lịch, phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) vẫn nhộn nhịp du khách trong và ngoài nước vào chiều tối 26/10. Thời tiết nắng đẹp thuận lợi cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, thông tin phản ánh tình trạng phố cổ Hội An thưa vắng du khách, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ghi nhận của PV ngày 26/10, dù là ngày đầu tuần và đang trong mùa thấp điểm du lịch, nhiều tuyến phố, điểm tham quan tại Hội An vẫn nhộn nhịp du khách trong và ngoài nước, gồm cả khách đi theo tour và khách lẻ.

Thời tiết Hội An những ngày qua khá khô ráo, có nắng đẹp, ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động tham quan. Đặc biệt, từ chiều đến tối, không khí tại các tuyến phố, điểm di tích và khu vực ven sông Hoài trở nên sôi động hơn.

Khoảng 16h ngày 26/10, đông du khách tập trung tham quan, chụp ảnh tại khu vực chùa Cầu. Dưới sông Hoài, nhiều thuyền phục vụ khách ngắm cảnh.

Trước đó, vào khoảng 10h cùng ngày, khu vực chùa Cầu khá thưa người, khác với không khí nhộn nhịp khi về chiều tối.

Du khách nước ngoài thong thả đạp xe tham quan các tuyến phố cổ Hội An trong buổi chiều đầu tuần.

Một đoàn hơn 30 du khách nước ngoài theo hướng dẫn viên tham quan trên đường Trần Phú.

Hầu hết các tuyến đi bộ trung tâm như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Học, Phan Châu Trinh… luôn nhộn nhịp.

Những chiếc xích lô nối nhau chở du khách tham quan các tuyến đường trong phố cổ.

Anh Ben Sims, du khách người Anh, cho biết đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam và Hội An. Anh ấn tượng với vẻ đẹp cổ kính, những chiếc đèn lồng rực rỡ và không khí nhộn nhịp, đông du khách tại phố cổ.

Anh dự định ở lại đến tối để ngắm phố cổ lên đèn và trải nghiệm đi thuyền trên sông Hoài.

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND phường Hội An cho biết, lượng khách đến phố cổ thời gian gần đây có giảm so với những thời điểm cao điểm du lịch. Tuy nhiên, đây không phải hiện tượng quá bất thường bởi tháng 10 là giai đoạn thấp điểm, thường chịu ảnh hưởng của thời tiết mưa bão, lũ lụt. Bên cạnh đó, tình hình thế giới bất ổn cũng phần nào tác động đến kế hoạch du lịch của du khách.

Theo vị lãnh đạo, lượng khách tham quan phố cổ có sự khác biệt giữa các khung giờ trong ngày. Buổi sáng, các tuyến phố thường khá thưa khách, trong khi từ khoảng 15h trở đi, lượng du khách bắt đầu đông hơn và tập trung nhiều vào buổi tối.

Địa phương đang tiếp tục chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự vỉa hè, hướng dẫn người dân sắp xếp hoạt động kinh doanh và chuẩn bị các hoạt động văn hóa nhằm duy trì sức hút của phố cổ.

Trước đó, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 của Đà Nẵng ngày 23/10, bà Nguyễn Thu Phương - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL cũng cho biết, tình trạng vắng khách không chỉ diễn ra ở Hội An mà còn được ghi nhận tại khu vực trung tâm thành phố.

Theo bà Phương, nhiều tour du lịch quy mô lớn dự kiến đưa khách đến Đà Nẵng trong quý IV đã bị hủy. Một trong những nguyên nhân là tâm lý lo ngại thiên tai, bão lũ khi du khách nhận diện đây là mùa mưa bão tại Đà Nẵng.

Càng về chiều tối, nhiều du khách tiếp tục đổ về các tuyến phố cổ để tham quan, dạo chơi.

Khu chợ đêm Hội An cũng khá nhộn nhịp, nhiều du khách dừng chân chụp ảnh bên những gian hàng đèn lồng rực rỡ sắc màu.

Du khách lựa chọn trang sức, vòng tay và các sản phẩm lưu niệm tại khu chợ đêm.

Bà Lan, tiểu thương kinh doanh hàng lưu niệm tại Hội An, cho biết lượng khách hiện ít hơn so với những tháng cao điểm trước đây. Tuy nhiên, từ chiều đến tối, phố cổ vẫn khá nhộn nhịp, trong khi buổi sáng thường thưa vắng hơn.

Theo bà Lan, tháng 10 thường là giai đoạn thấp điểm của du lịch ở Hội An do ảnh hưởng của mùa mưa bão ở miền Trung, thời điểm này năm ngoái phố cổ còn đang ngập lụt. Bên cạnh yếu tố mùa vụ, việc buôn bán chậm lại còn chịu tác động của tình hình kinh tế khó khăn chung, ảnh hưởng đến sức mua.

Khi phố cổ bắt đầu lên đèn, du khách tập trung hai bên bờ sông Hoài để dạo chơi, hóng mát và trải nghiệm đi thuyền ngắm cảnh.

Thời điểm này, lượng khách đi thuyền không đông như dịp cao điểm nên du khách có thể thong thả trải nghiệm mà không phải chờ đợi lâu.

Những chiếc thuyền chở khách ngắm cảnh trên sông Hoài khi phố cổ lên đèn, ánh sáng nhiều màu sắc phản chiếu xuống mặt nước tạo nên khung cảnh lung linh về đêm.