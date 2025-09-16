Nằm gọn giữa lòng biển xanh của vịnh Nha Trang, khu nghỉ dưỡng Nha Trang Marriott Resort & Spa như một ốc đảo riêng tư nằm trên đảo Hòn Tre - nơi thời gian dường như lắng lại, tiếng cười còn ngân mãi và mỗi buổi hoàng hôn đều là một khoảnh khắc đáng nhớ để cùng nhau nâng ly...

Là khu nghỉ dưỡng 5 sao lớn nhất Việt Nam thuộc tập đoàn Marriott International, nơi đây sở hữu 403 phòng khách được thiết kế tinh tế cùng 426 biệt thự có hồ bơi riêng ngập tràn ánh nắng, mang đến cho gia đình, bạn bè và các cặp đôi trải nghiệm trọn vẹn tách biệt khỏi chốn phố thị. Tại đây, tiếng sóng vỗ như khúc nhạc du dương hòa quyện cùng bầu không khí trong lành, khiến kỳ nghỉ của bạn thêm phần thư thái, và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Kỳ nghỉ Pickleball - Nơi niềm vui gắn liền sự tận hưởng

Dành cho những tâm hồn vừa kiếm tìm năng lượng, vừa mong muốn sự bình yên, Pickleball Paradise sẽ mang đến cho quý khách một trải nghiệm hoàn toàn mới. Quý khách sẽ được trải nghiệm không giới hạn 1 trong 3 sân pickleball hoàn toàn mới xuyên suốt kỳ nghỉ, nơi niềm vui và tiếng cười hòa cùng làn gió biển. Sau mỗi buổi tập, hãy cùng nhau nạp lại năng lượng với hộp thức ăn nhẹ tươi mát, được chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng thành viên.

Bên cạnh đó, mỗi phòng sẽ nhận được ưu đãi 500.000 VNĐ hàng ngày - để bạn có thể tận hưởng các liệu trình spa, khám phá ẩm thực hay tham gia những hoạt động giải trí đa dạng. Với sự linh hoạt về giờ nhận phòng sớm, trả phòng muộn và nâng cấp hạng phòng miễn phí, gói nghỉ dưỡng mang đến cho bạn những khoảnh khắc thảnh thơi, trọn vẹn và ngập tràn niềm vui. Khám phá thêm chi tiết gói nghỉ dưỡng tại: bit.ly/PickleballParadise-NhaTrangMarriott

Easy Escape - Ưu đãi đặc biệt cho kỳ nghỉ trong mơ

Khu nghỉ dưỡng vừa ra mắt chương trình Easy Escape với ưu đãi giới hạn, giảm đến 30% giá phòng cho các đặt phòng từ nay đến ngày 30/9. Đây được xem là lựa chọn phù hợp cho du khách đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ từ nay đến hết 2025. Khi lưu trú từ ba đêm trở lên, khách hàng được áp dụng mức giảm giá 30% cho tất cả hạng phòng, qua đó tận hưởng nhiều đêm nghỉ hơn với chi phí hợp lý và thêm thời gian khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của hòn đảo.

Hơn cả một điểm dừng chân, Nha Trang Marriott Resort & Spa là thiên đường giải trí bất tận cho mọi lứa tuổi. Các “nhà thám hiểm nhí” có thể thỏa sức vui chơi tại Kids Club sôi động hoặc hòa mình vào những buổi tiệc bong bóng cuối tuần đầy sắc màu, trong khi bố mẹ tận hưởng khoảnh khắc thư thái dạo bước bên bãi biển, hay cả gia đình quây quần trong rạp chiếu phim riêng tư. Các bé còn có thể sưu tập tem và nhận quà từ chương trình M Passport độc quyền, được thiết kế để khơi gợi tinh thần vận động, sự sáng tạo và trí tò mò. Cả gia đình cũng có thể gắn kết qua những chuyến đạp xe đôi, những trận đấu pickleball sôi động hay đơn giản chỉ là niềm vui trên bãi cát vàng mịn.

Và với những ai muốn khám phá thêm, hành trình vui chơi vẫn tiếp nối tại công viên VinWonders, phố mua sắm Vinpearl Harbour sầm uất cùng các tour tham quan những địa danh nổi tiếng của Nha Trang.

Khám phá ưu đãi tại: https://bit.ly/EasyEscape-NhaTrangMarriott

“Thiên đường” Pink Villa

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của khu nghỉ dưỡng chính là Pink Villa - viên ngọc hồng dịu dàng, uyển chuyển nép mình nơi khu vườn nhiệt đới xanh ngát. Nơi đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tinh tế cổ điển và trẻ trung hiện đại: hồ bơi riêng lấp lánh dưới ánh nắng, nội thất thanh nhã toát lên vẻ duyên dáng, và từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ với phong cách trang trí ngọt ngào, mang đến cho phái đẹp những khoảnh khắc tận hưởng theo cách tươi mới nhất.

Pink Villa là lựa chọn lý tưởng cho những buổi tiệc độc thân trước ngày cưới, kỳ nghỉ gắn kết cùng hội bạn gái, hay những cuộc hẹn hò lãng mạn của đôi lứa. Đây không chỉ là một không gian nghỉ dưỡng, mà còn là bức tranh sống động lưu giữ tiếng cười, những phút giây sẻ chia quý giá và những kỷ niệm ngọt ngào bên người thân, bạn bè.

Hành trình của vị giác - Bản giao hưởng kết nối

Ẩm thực tại Nha Trang Marriott Resort & Spa không chỉ là những bữa ăn, mà còn là hành trình tôn vinh hương vị và sự gắn kết. Từ những quầy buffet phong phú tại nhà hàng Sands và Greens, đến hương vị Á Đông tinh tế tại Windy, mỗi nhà hàng đều đưa thực khách bước vào chuyến du ngoạn đầy hứng khởi, chiều chuộng cả tâm hồn lẫn vị giác.

Dành cho những ai yêu thích sự riêng tư thoải mái, khu nghỉ dưỡng mang cả bữa tiệc đến tận biệt thự với những xô hải sản tươi ngon hay tiệc BBQ gia đình ấm cúng - biến bữa tối riêng tư thành một khoảnh khắc tận hưởng đầy nâng niu.

Điểm nhấn mới mẻ trong bản giao hưởng hương vị ấy chính là Mamma Mia Italian Cucina, nơi lưu giữ tinh thần nồng nàn của miền Nam nước Ý. Tại đây, hương thơm pizza mới ra lò quyện cùng sự tinh tế của pasta thủ công, gợi nhớ những buổi tối hè rực rỡ trên bờ biển Amalfi. Đây không chỉ là một nhà hàng, mà còn là điểm hẹn của yêu thương, của sẻ chia và của những khoảnh khắc trọn vẹn - nơi mỗi hương vị đều mang theo hơi thở của mùa hè và biển cả.

Nha Trang Marriott Resort & Spa, Hon Tre Island

Hotline: +84 258-359-8888 | Email: mhrs.cxrht.reservation@marriott.com

Website: marriottnhatranghontre.com

Facebook: https://www.facebook.com/NhaTrangMarriottResortHonTreIsland

Cao Hoàng