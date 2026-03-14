Bà Susan Lindgren, 58 tuổi, đến từ Santa Monica, bang California (Mỹ). Nhiều năm làm việc trong môi trường doanh nghiệp với lịch trình dày đặc khiến bà luôn ở trong tình trạng áp lực kéo dài.

Đến một ngày, sức khỏe bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo, buộc Susan phải cân nhắc giữa việc tiếp tục sự nghiệp và chăm sóc bản thân. Kết quả thăm khám cho thấy bà bị tăng huyết áp và nhịp tim nhanh bất thường, đều liên quan đến căng thẳng.

Sau thời gian suy nghĩ, bà quyết định xin nghỉ 1 năm để hồi phục. Thế nhưng, sau 1 năm, thay vì trở lại guồng quay công việc, bà lựa chọn đi khắp nơi, khám phá thế giới tươi đẹp. Hành trình này đã kéo dài gần 10 năm.

Bà Susan trong hành trình tới các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

Năm 2017, bà Susan lần đầu đến Việt Nam, thực hiện chuyến du lịch 3 tháng từ Bắc vào Nam. Khi đó, Việt Nam chỉ là một điểm đến trong lịch trình du lịch của bà. Tuy nhiên, những trải nghiệm tại đây để lại nhiều ấn tượng.

Hai năm trước, bà Susan quay lại Đà Nẵng. Càng sống lâu ở đây, bà càng cảm thấy thành phố biển này phù hợp với mình và cuối cùng quyết định gắn bó lâu dài.

Với Susan, Việt Nam mang lại cho bà một cuộc sống giản dị nhưng đầy đủ, chẳng khác gì "cuộc sống trong mơ". Thực phẩm ở đây không chỉ phong phú mà còn tươi mới, giá rất rẻ.

Bà có thể ăn một bữa no nê, ngon lành, đầy đủ rau, thịt, tinh bột ở ven đường với giá chỉ khoảng 2 USD (khoảng 50.000 đồng). Thành phố hiện đại nhưng nhịp sống không gấp gáp như ở Mỹ khiến bà nhẹ nhõm, sức khỏe cải thiện rõ rệt.

"Cuộc sống trong mơ" của bà Susan tại Đà Nẵng

Khi còn ở Mỹ, bà Susan phải nỗ lực duy trì sức khỏe bằng nhiều phương pháp như tham gia các nhóm chạy marathon, uống nước ép xanh, nước thải độc hay đi bộ mỗi ngày. Nhưng khi sống tại Việt Nam, bà nhận ra lối sống lành mạnh dường như trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống.

Người dân thường dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoài trời, trong khi thức ăn nhanh không phổ biến như ở Mỹ.

Tại Đà Nẵng, bà tham gia các lớp acroyoga (kết hợp yoga và nhào lộn), nhảy salsa (những điệu nhảy bắt nguồn từ Caribbean, Latin và Bắc Mỹ), leo núi, leo thác. Cuộc sống của bà đầy trải nghiệm thú vị.

Theo Susan, sự khác biệt lớn nhất trong cuộc sống giữa Mỹ và Việt Nam là cách con người giao tiếp với nhau. Ở Mỹ, những câu hỏi thường xoay quanh công việc, nhà cửa hay tài sản. Trong khi đó, tại Việt Nam, bà cảm nhận người dân quan tâm nhiều hơn đến tính cách, cách mọi người đối xử với nhau. Điều này khiến bà cảm thấy thoải mái hơn khi giao tiếp với cộng đồng xung quanh.

Susan rất thích chia sẻ cuộc sống tuyệt vời ở Đà Nẵng lên mạng xã hội. Nhiều bạn bè của bà cho biết, họ có ấn tượng tốt đẹp với Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung và cảm giác được "nhìn thế giới qua mắt Susan". Đây cũng là động lực để người phụ nữ U60 lập kênh YouTube "What Susan Does".

Bà Susan đưa mẹ tới thăm Việt Nam

Những video của bà không có kế hoạch truyền thông bài bản, không có kịch bản chi tiết mà chỉ đơn giản ghi lại cuộc sống của mình tại Việt Nam.

Nội dung thu hút người xem lại không phải những thứ hào nhoáng, thay vào đó là trải nghiệm rất đời thường của bà Susan như: đi bộ ra chợ cách nhà 10 phút, mua rau chưa đến 20.000 đồng, ngồi ghế nhựa xì xụp ăn một tô phở 25.000 đồng.

"Khi làm video ở Việt Nam, tất nhiên tôi có khó khăn về ngôn ngữ. Nhưng tôi không cho đó là rào cản mà là cơ hội học hỏi. Tôi quan sát nhiều hơn, cởi mở trong giao tiếp với người địa phương. Tôi cố gắng ghi lại cuộc sống thường nhật của bản thân một cách chân thật nhất để người xem hiểu hơn về mảnh đất này", bà chia sẻ.

Nếu trước kia, mục tiêu của bà ở Mỹ là làm việc và kiếm tiền, thì hiện tại, việc thức dậy, ra biển và uống một trái dừa tươi mới chính là định nghĩa của "sự giàu có".

Trọng Nghĩa

Ảnh: Whatsusandoes