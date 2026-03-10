Sonny Side (đến từ Mỹ) là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng, hiện sở hữu kênh YouTube có hơn 11,9 triệu lượt theo dõi. Anh đam mê khám phá văn hóa và ẩm thực trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tại Hà Nội, Sonny đã thưởng thức nhiều đặc sản địa phương và không ngại nếm thử các món ăn từ bình dân cho đến cao cấp.

Anh thậm chí còn thử cả những món độc lạ khiến khách Tây “khóc thét” ở Việt Nam.

Sonny tới trang trại nuôi dúi ở ngoại thành Hà Nội để tìm hiểu về loài chuột khổng lồ này

Gần đây nhất, Sonny cùng một người bạn thân thiết tên Long có chuyến đi đến xã Phúc Thọ, TP Hà Nội (xã Tích Lộc, huyện Phúc Thọ cũ) để tìm hiểu về nghề nuôi dúi.

Dúi (hay còn gọi là chuột nứa, chuột tre…) là động vật thuộc lớp thú và một phần họ gặm nhấm. Chúng có vẻ ngoài giống chuột nhưng thân dài, kích thước khá to và lông màu xám đen.

Tại Việt Nam, dúi có mặt ở nhiều nơi nhưng phổ biến nhất là các khu vực vùng núi phía Bắc như Phú Thọ (Hòa Bình cũ), Lào Cai, Thái Nguyên…

Loại động vật này chủ yếu ăn tre, đôi khi là bã mía, ngô.

Dúi là động vật dễ nuôi và có giá trị kinh tế cao. Thịt của chúng được đánh giá là thơm, ngon

Anh Tùng, chủ cơ sở nuôi dúi mà Sonny ghé thăm, tiết lộ trang trại của anh hiện có khoảng 300 con. Theo người đàn ông này, mỗi năm dúi mẹ sinh sản từ 2 - 4 lứa, mỗi lứa đẻ 2 - 6 con.

Dúi nuôi sau 6 - 8 tháng sẽ có trọng lượng từ 1,5-2kg và có thể bán ra thị trường.

Để chăm sóc dúi, anh phân chia chuồng trại thành từng ngăn, vừa giảm thiểu tình trạng lây bệnh vừa thuận tiện theo dõi quá trình sinh trưởng của loài này.

Vị khách Tây cùng bạn thưởng thức món ăn từ thịt dúi ở Hà Nội

Vì trang trại chỉ nuôi và cung cấp dúi cho các nhà hàng ở Hà Nội, nên Sonny cùng bạn quyết định sẽ thưởng thức các món ăn từ loài vật này khi trở về thủ đô.

Tại đây, họ tìm đến một nhà hàng chuyên phục vụ đặc sản Tây Bắc ở phố Huỳnh Thúc Kháng để thưởng thức một số món ngon từ dúi, gồm thịt dúi xào sả ớt và thịt dúi nướng.

YouTuber người Australia cũng được tận mắt xem quá trình đầu bếp sơ chế và chế biến thịt dúi thành các món khác nhau.

Đầu tiên, dúi được trụng qua nước sôi để tuốt sạch lông, sau đó thui qua lửa lớn để thịt dúi có lớp da sém cạnh, giòn và thơm.

Tiếp đến, dúi được làm sạch, bỏ nội tạng. Phần thịt được lọc cẩn thận, tách riêng với xương.

Món thịt dúi xào sả ớt (trái) và thịt dúi nướng (phải)

Với món nướng, thịt dúi được để nguyên miếng to bản. Đầu bếp sẽ tẩm ướp thịt theo bí quyết riêng với một số gia vị như riềng, sả…, sau đó đem nướng trong khoảng 1-2 giờ đồng hồ.

Thịt dúi nướng được chặt thành các miếng nhỏ vừa ăn, bày lên mẹt cùng chút đồ ăn kèm như rau thơm, sả, riềng tươi…

Với món xào, thịt dúi sau khi sơ chế sạch được thái thành các miếng mỏng rồi xào trên lửa lớn với các nguyên liệu như sả, ớt, riềng, hành khô… và nêm chút mắm cho đậm đà.

Khi thịt xào chín, đầu bếp cho thêm rau húng quế và chút vừng rang để món ăn dậy mùi thơm hấp dẫn.

Hai vị khách trầm trồ khi thưởng thức thịt dúi

Sonny nhận xét, món thịt dúi xào có hương vị khá giống thịt bò nhưng phần da có độ giòn và dai hơn.

Còn món dúi nướng tương tự cách nấu thịt chó ở Việt Nam. Thậm chí, các loại lá thơm ăn kèm cũng giống, gồm lá mơ, húng chó, sả, riềng, ớt.

“Ban đầu tôi muốn được gặm nguyên chiếc đùi dúi nhưng giờ tôi hiểu vì sao đầu bếp phải thái mỏng để xào rồi. Bởi phần da của chúng khá dày và dai nhưng được chế biến khéo nên ăn giòn, ngon.

Món này thích hợp để nhậu”, Sonny miêu tả.

Vị khách Tây bất ngờ trước hương vị của thịt dúi, khen là món thịt chuột "ngon nhất từng ăn"

YouTuber nước ngoài cũng tiết lộ từng thử món thịt chuột ở Ấn Độ và một số nơi khác nhưng thấy thịt dúi ở Hà Nội được chế biến độc đáo hơn, khen “ngon nhất từng ăn”.

“Thịt dúi ăn mềm, mọng và có độ béo chứ không khô như một số loại thịt nạc khác”, anh nêu cảm nhận.

Còn với món thịt dúi nướng, Sonny thừa nhận phần da hơi dai, phải nhai kỹ để dễ tiêu hóa.

Tuy nhiên, vị khách Tây lại thấy phần thịt và mỡ mềm, mọng, đậm đà, kết hợp với rau thơm và riềng tươi nên không có cảm giác ngấy.

Ảnh: Best Ever Food Review Show