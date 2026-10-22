Đơn vị thi công tạm dừng giao thông cục bộ trên đèo Khánh Lê, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, để dọn đất đá có nguy cơ rơi xuống mặt đường và gia cố vách núi.

Ngày 22/10, tại Km44+920 trên quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê (Khánh Hòa), các phương tiện phải dừng chờ để phục vụ thi công xử lý mái taluy. Sau mỗi đợt, nhà thầu thu dọn hiện trường và phối hợp lực lượng chức năng tổ chức cho xe lưu thông trở lại.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, việc tạm dừng giao thông nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình dọn đất đá, khoan neo và phủ lưới gia cố vách đá. Hoạt động thi công được thực hiện theo từng đợt, ưu tiên vào khung giờ thấp điểm để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại.

Sở Xây dựng khẳng định đây là hoạt động thuộc công trình sửa chữa quốc lộ 27C, không phải xuất hiện điểm sạt lở mới như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Đơn vị thi công tạm dừng xe để xử lý đất đá có nguy cơ rơi xuống mặt đường. Ảnh: N.X

Công trình có tổng mức đầu tư gần 125 tỷ đồng, giá trị hợp đồng thi công hơn 105,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, dự án triển khai từ ngày 8/6 đến 5/10/2026, với các hạng mục gia cố tại 9 vị trí.

Trong đó, Km44+500 và Km44+920 là hai điểm được đặc biệt chú ý do tiềm ẩn nguy cơ đất, đá rơi xuống mặt đường đang khai thác.

Các phương tiện dừng chờ để lần lượt di chuyển qua khu vực thi công. Ảnh: N.X

Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ, nhất là tại những vị trí có nguy cơ mất an toàn. Các giải pháp kỹ thuật cũng được rà soát, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế.

Quốc lộ 27C kết nối Nha Trang với Đà Lạt, đi qua đèo Khánh Lê có địa hình dốc, nhiều khúc cua, một bên là vách núi cao, bên còn lại là vực sâu. Sau những đợt mưa lớn, một số vị trí trên tuyến bị sạt lở, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đèo Khánh Lê có địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua quanh co. Ảnh: N.X

Việc gia cố các vị trí có nguy cơ đá rơi là cần thiết, song công tác tổ chức thi công và điều tiết giao thông cũng cần được thực hiện hợp lý nhằm hạn chế thời gian chờ đợi của người dân và du khách.