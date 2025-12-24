Sáng 24/12, Sở Xây dựng Khánh Hòa ban hành thông báo cho phép thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C, đoạn đi qua xã Nam Khánh Vĩnh. Tuyến đèo Khánh Lê đã thông tuyến trở lại.

Tuyến đèo Khánh Lê qua tỉnh Khánh Hòa thông xe trở lại, sau hơn một tháng bị gián đoạn do sạt lở. Ảnh: X.N

Hiện tại, người dân, các phương tiện tải trọng dưới 5 tấn và ô tô chở người 16 chỗ trở xuống được phép lưu thông qua đèo trong khung giờ 6h–17h. Tất cả phương tiện lưu thông trong khung giờ từ 17h đến 6h hôm sau và các phương tiện có trọng tải từ 5 tấn trở lên, ô tô chở người trên 16 chỗ chủ động lựa chọn lưu thông theo tuyến Quốc lộ 27 và các tuyến đường phù hợp khác để đi từ tỉnh Lâm Đồng về tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.

Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, tổ chức hướng dẫn phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Sở Xây dựng Khánh Hòa đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và chính quyền địa phương bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo giao thông thông suốt.

Một trong những vị trí sạt lở trên đèo Khánh Lê khiến giao thông bị gián đoạn trước đó. Ảnh: X.N

Quốc lộ 27C dài hơn 120km, nối Nha Trang – Đà Lạt. Trong đó, đèo Khánh Lê dài 33km, có nhiều đoạn cua gắt, vách đá cao, vực sâu có nơi tới 300m. Trước đó, mưa lớn gây sạt lở nhiều vị trí trên đèo. Nghiêm trọng nhất, tối 16/11, một xe khách đi Đà Lạt - Nha Trang bị đá rơi đè trúng, khiến 6 người tử vong, 19 người bị thương.

Sau sự cố, tuyến đèo bị phong tỏa, chỉ xe phục vụ cứu hộ, cứu nạn được đi qua. Tỉnh Khánh Hòa đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.