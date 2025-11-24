Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 15/11, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn kéo dài, gây ra tình trạng ngập nước mặt đường một số đoạn tuyến, sạt lở mái taluy cuốn theo đất đá tràn ra đường, lấp mương thoát nước dọc, hỏng hộ lan tại một số vị trí trên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ qua địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trên tuyến Quốc lộ 27C đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tình hình sạt lở mái taluy dương rất nghiêm trọng. Trong phạm vi từ Km28+800 đến Km55+100, nhiều vị trí sạt lở lớn gây đứt gãy, chia cắt tuyến đường thành nhiều đoạn nhỏ, với khối lượng đất lớn, nhiều tảng đá có kích thước lớn chắn ngang nền đường gây ách tắc giao thông.

Nghiêm trọng nhất là tại Km44+410, các khối đá rất lớn, không thể dùng phương pháp hốt dọn bằng máy đào mà phải thực hiện phá đá bằng phương pháp nổ mìn.

Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thu đọn đất đá, đảm bảo thông tuyến Quốc lộ 27C trong thời gian sớm nhất, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hỗ trợ lực lượng, thiết bị thực hiện công tác nổ mìn phá đá tại các đoạn tuyến nêu trên.

Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: X.N

Quốc lộ 27C, tuyến đường nối liền Khánh Hòa và Lâm Đồng, hiện đang bị chia cắt hoàn toàn do tình trạng sạt lở nghiêm trọng, gây tổn thất lớn về người và tài sản.

Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào đêm 16/11 tại Km45 đèo Khánh Lê, khi một khối đất đá khổng lồ sụp xuống, vùi lấp xe khách Phương Trang, khiến 6 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Sự cố này còn kéo theo nhiều điểm sạt lở mới, khiến tuyến đường bị cô lập hoàn toàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoạn Quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê vẫn còn 9 điểm tắc đường nghiêm trọng với khối lượng đất đá sạt lở lên đến hàng chục nghìn mét khối.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ tuyến đường qua đèo Khánh Lê, đồng thời cấm phương tiện lưu thông và tổ chức phân luồng giao thông qua các tuyến đường khác như Quốc lộ 1, Quốc lộ 27 và cao tốc Liên Khương - Prenn.