Làm mới thương hiệu, mở rộng danh mục sản phẩm

Tham gia Vietnam Foodexpo 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, Dh Foods mang đến không chỉ những dòng gia vị quen thuộc mà còn giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới, tiếp nối cho giai đoạn tái định vị đang được doanh nghiệp triển khai từ tháng 9/2025.

Dh Foods cho trình làng hàng loạt sản phẩm mới tại Foodexpo

Đáng chú ý, Dh Foods dự kiến lần lượt ra mắt hơn 20 sản phẩm mới, từ nay đến quý II/2027, nằm trong chiến lược phát triển sản phẩm và làm mới thương hiệu dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026. Trước đó, các sản phẩm như Ớt Rim, Xốt Trộn Gỏi Nộm và Xốt Cơm Trộn đã được giới thiệu từ tháng 10/2026 và nhận được phản hồi tích cực từ thị trường.

Song song đó, doanh nghiệp dự kiến triển khai chiến dịch truyền thông vào đầu năm 2027. Vì vậy, việc ra mắt bao bì mới tại Foodexpo là một phần trong lộ trình chuyển đổi thương hiệu tổng thể, hướng đến hình ảnh Sáng tạo – Trẻ trung – Đáng tin cậy, hiện đại và gần gũi hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Gian hàng chính của Dh Foods thu hút được đông đảo khách tham quan tại triển lãm Foodexpo

Việc đầu tư cho nhận diện cũng diễn ra trong bối cảnh thị trường gia vị ngày càng có nhiều lựa chọn, từ sản phẩm truyền thống đến các loại xốt, gia vị hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu chế biến nhanh. Với doanh nghiệp trong ngành, phát triển sản phẩm mới vì thế không chỉ là bổ sung mã hàng, mà còn là cách mở rộng những tình huống sử dụng, tiếp cận nhóm khách hàng và thị trường tiêu thụ khác nhau.

Hai gian hàng, hai mục tiêu kết nối

Năm 2026 đánh dấu lần thứ 10 Dh Foods tham gia Vietnam Foodexpo - triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm do Bộ Công Thương chủ trì. Điểm khác biệt của năm nay là doanh nghiệp bố trí đồng thời hai gian hàng, với hai mục tiêu tiếp cận riêng biệt.

Gian hàng chính ABV1 - ABV3 được dành cho hoạt động tiếp đón đối tác, gặp gỡ khách hàng, kết nối giao thương và trải nghiệm sản phẩm. Trong khi đó, gian hàng AIV6 - AIV8 nằm trong khu vực Thương hiệu Quốc gia, tập trung giới thiệu các sản phẩm và câu chuyện phát triển của doanh nghiệp tới khách tham quan.

Một góc nhỏ tại gian hàng phụ nằm trong khu vực Thương Hiệu Quốc Gia

Việc hiện diện tại cả hai khu vực cho thấy Dh Foods tận dụng triển lãm không chỉ để trưng bày sản phẩm mà còn kết nối đối tác và quảng bá thương hiệu.

Câu chuyện này bắt đầu từ kỳ triển lãm năm 2015, khi Dh Foods còn là doanh nghiệp quy mô nhỏ và có cơ hội gặp Heuschen & Schrouff – nhà nhập khẩu, phân phối thực phẩm châu Á tại châu Âu. Một năm sau, doanh nghiệp nhận đơn hàng đầu tiên từ đối tác này, đánh dấu bước khởi đầu đáng nhớ trong hành trình xuất khẩu.

Từ cuộc gặp tại triển lãm đến đơn hàng thực tế cho thấy vai trò của các sự kiện kết nối thương mại. Tuy nhiên, để duy trì quan hệ với buyer, doanh nghiệp vẫn cần bảo đảm chất lượng, năng lực cung ứng và tính ổn định trong kinh doanh.

Mở rộng danh mục, tìm kiếm cơ hội từ thị trường quốc tế

Tại Foodexpo 2026, Dh Foods giới thiệu danh mục gia vị đa dạng, từ các sản phẩm quen thuộc như Muối Ớt Chanh Nha Trang, Gia vị hoàn chỉnh Phở Bò, Xốt Thái Sả Tắc đến những sản phẩm mới như Ớt Rim, Xốt Gỏi Nộm và Xốt Cơm Trộn. Danh mục được chuẩn bị nhằm tiếp cận khách hàng đến từ khoảng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm.

Trong đó, Xốt Đậu Phộng chấm Gỏi Cuốn được chọn làm sản phẩm trọng tâm, thể hiện nỗ lực đưa hương vị quen thuộc của ẩm thực Việt đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế thông qua các sản phẩm đóng gói tiện dụng.

Tại hai gian hàng, khách tham quan có thể trải nghiệm sản phẩm và tìm hiểu danh mục hàng hóa. Bên cạnh khách trong nước, một số buyer cũng đã đến trao đổi về sản phẩm và cơ hội hợp tác.

Đáng chú ý, Dh Foods lần đầu giới thiệu mascot Gạo, được phát triển từ linh vật trên bao bì dòng Bún - Gạo ra mắt năm 2025. Mascot góp phần tạo điểm nhấn giao lưu tại gian hàng, cùng các hoạt động tặng quà gồm gia vị và vật phẩm mang nhận diện thương hiệu.

CEO Dh Foods cùng tạo hình mascot Gạo mới lạ tại gian hàng chính Foodexpo

Sau khi lần đầu đạt danh hiệu Thương Hiệu Quốc Gia vào tháng 10/2026, Dh Foods mở rộng sự hiện diện tại triển lãm năm nay với hai gian hàng, nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và khẳng định dấu mốc mới. Tuy nhiên, hiệu quả xúc tiến thương mại sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển đổi các cuộc gặp thành đơn hàng, đồng thời đáp ứng yêu cầu về chất lượng và năng lực cung ứng tại từng thị trường.

Trong bối cảnh chuẩn bị ra mắt nhiều sản phẩm mới, việc mở rộng mạng lưới phân phối và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sẽ là yếu tố quan trọng để phát triển danh mục sản phẩm trong thời gian tới.

(Nguồn: Dh Foods)