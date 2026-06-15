Trẻ mầm non vùng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hào hứng tới trường học hè

Ở xã Kỳ Thượng – nơi gần 97% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) - câu chuyện tìm người trông con trong những tháng hè luôn là nỗi lo của nhiều gia đình. Khi Nghị quyết số 93 của tỉnh Quảng Ninh được triển khai, nhiều phụ huynh đã đón nhận như một chính sách thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu của người dân vùng khó khăn.

Theo Nghị quyết, trẻ mầm non được hỗ trợ 360.000 đồng tiền ăn trưa mỗi tháng theo thời gian học thực tế, tối đa không quá 9 tháng trong năm học và 2 tháng hè. Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng đã góp phần giảm đáng kể chi phí cho các gia đình, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

“Việc tỉnh hỗ trợ kinh phí tổ chức dạy học trong hè rất thiết thực. Phụ huynh yên tâm lao động, sản xuất, vì con em vẫn được đến trường học tập, vui chơi và được chăm sóc đầy đủ", anh Tiến chia sẻ.

Không chỉ giúp giải quyết bài toán trông giữ trẻ, chính sách còn góp phần bảo đảm chế độ dinh dưỡng, giúp trẻ được chăm sóc, vui chơi trong môi trường an toàn, thân thiện ngay cả trong thời gian nghỉ hè.

Đối với nhiều gia đình vùng cao, đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp họ giảm bớt gánh nặng chi phí và có thêm điều kiện tập trung lao động sản xuất.

Tiếp sức cho nhà trường

Không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho phụ huynh và học sinh, Nghị quyết số 93 còn tạo thêm nguồn lực để các cơ sở giáo dục mầm non duy trì hoạt động ổn định trong dịp hè.

Hoạt động của trẻ ở thư viện trường Mầm non Lục Hồn

Hiện Trường Mầm non Ba Chẽ duy trì 39/39 nhóm, lớp với 720 trẻ theo học, đạt tỷ lệ huy động 93,9%. Đây là một trong những đơn vị đang phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết.

Bên cạnh hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ, nghị quyết còn quy định hỗ trợ kinh phí tổ chức dạy hè theo định mức 1.125.000 đồng/ngày đối với lớp có trên 30 trẻ mẫu giáo hoặc trên 20 trẻ nhà trẻ. Thời gian hỗ trợ căn cứ theo số ngày thực tế tổ chức dạy học nhưng không quá 44 ngày trong 2 tháng hè.

Nguồn kinh phí được sử dụng để chi trả chế độ cho giáo viên tham gia dạy hè, nhân viên cấp dưỡng; hỗ trợ tiền ăn cho trẻ; đồng thời bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của nhà trường như điện, nước và cơ sở vật chất.

Theo cô giáo Đào Thúy Hà, hiệu trưởng Trường Mầm non Ba Chẽ, chính sách đã tạo điều kiện để nhà trường chủ động hơn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Nhờ nguồn hỗ trợ của tỉnh, nhà trường có điều kiện duy trì tổ chức ăn bán trú, bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì nền nếp sinh hoạt và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong thời gian hè. Đồng thời, chế độ hỗ trợ cũng giúp giáo viên yên tâm công tác, tích cực tham gia giảng dạy.

Nghị quyết số 93 còn tạo thêm nguồn lực để các cơ sở giáo dục mầm non duy trì hoạt động ổn định trong dịp hè

Từ hiệu quả bước đầu tại các cơ sở giáo dục, có thể thấy Nghị quyết số 93 không chỉ giảm gánh nặng cho phụ huynh và nhà trường, mà còn tạo điều kiện để trẻ em vùng khó khăn được chăm sóc, giáo dục toàn diện.

Ở những thôn bản vùng cao hay các xã đảo xa đất liền, những lớp học vẫn sáng đèn trong mùa hè. Đằng sau mỗi bữa ăn bán trú và mỗi giờ học của trẻ, là sự đồng hành của chính sách, giúp các em có thêm cơ hội phát triển ngay từ những năm đầu đời.