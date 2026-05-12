Ngày 12/5, tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ tỉnh Quảng Ninh, ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh đã nêu những khía cạnh về việc luân chuyển giáo viên sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp.

Cụ thể, nếu luân chuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cùng 1 phường sẽ do UBND phường đó chủ động thực hiện. Còn việc luân chuyển, bổ nhiệm giáo viên chéo giữa các phường với nhau, trách nhiệm thuộc Sở GD-ĐT. Ông Sơn dẫn chứng, nếu luân chuyển 1 giáo viên từ Trường THCS Trọng Điểm về Trường THCS Lê Hồng Phong, UBND phường Hạ Long sẽ thực hiện, nếu có vướng mắc thì báo với cơ quan chủ quản.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT đã trình UBND tỉnh Quảng Ninh đề án quy chế luân chuyển giáo viên.

Theo ông Sơn, đây mới là vấn đề phức tạp bởi trước đây, các huyện, đặc biệt là TP Hạ Long chuyển một số giáo viên ở trung tâm lên tăng cường tại các trường vùng sâu vùng xa, nay hệ thống thành phố không còn, việc luân chuyển các giáo viên về trường cũ thì lại khác phường.

Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh thông tin tại hội nghị. Ảnh: Phạm Công

"Cái khó hiện nay là sau khi quy chế được triển khai, nếu luân chuyển giáo viên từ vùng sâu vùng xa về các phường trung tâm, phải chuyển giáo viên khác lên chứ không thể để trường không có người dạy. Vì vậy, Sở GD-ĐT lại phải vận động, thuyết phục hoặc có chính sách cho giáo viên lên các trường vùng sâu vùng xa", ông Sơn cho biết.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh nêu phương án thứ 2 là tiếp tục chế độ tuyển dụng viên chức cho những vùng khó khăn để bổ sung đội ngũ giáo viên cho các trường vùng sâu vùng xa.

"Hiện nay biên chế ngành giáo dục không tăng, nhưng số lượng học sinh dự kiến sẽ tăng. Sở dự kiến sẽ tính theo chế độ hợp đồng lao động. Theo quy định sẽ được hợp đồng lao động số giáo viên còn thiếu so với định mức của Bộ GD-ĐT về hợp đồng ngắn hạn. Nếu số lượng ổn định thì vẫn tuyển để thay thế những giáo viên về hưu hoặc sắp về hưu.

Việc này cốt yếu đảm bảo cho cấp học phổ thông, đặc biệt là đủ chỗ học cho học sinh như đảm bảo cơ sở vật chất, đủ giáo viên", ông Sơn thông tin.

Cũng tại hội nghị, Sở GD-ĐT Quảng Ninh cho biết đã ban hành công văn hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT và chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2026 - 2027.

Đối với các trường THPT tư thục, xét tuyển (đánh giá theo kết quả học tập và rèn các năm học THCS của học sinh được ghi trên học bạ). Đối với các trường THPT công lập, thi tuyển (thi 3 môn: Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ). Riêng trường THPT Chuyên Hạ Long thi thêm 1 môn theo lớp chuyên. Trường hợp số học sinh đăng ký ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh, chuyển sang phương thức xét tuyển. Năm học 2025 - 2026, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 24.611 đang học lớp 9, nhiều hơn năm học 2024 - 2025 là 2.713 học sinh. Chỉ tiêu tuyển sinh THPT năm học 2026 - 2027 tăng 30 lớp, 1.351 học sinh so với năm học trước (công lập tăng 24 lớp, 1.069 học sinh; tư thục tăng 6 lớp, 282 học sinh). Kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2026 - 2027 tại Quảng Ninh được tổ chức vào các ngày 23-25/6/2026 (muộn hơn 22 ngày so với năm 2025).

