Tối 26/6, Bộ Công an và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Nhà hát Hồ Gươm phối hợp cùng Đoàn Ballet quốc gia Cuba tổ chức chương trình The Cuba ballet. Khán giả được đắm chìm trong vẻ đẹp kiêu sa và cuốn hút của nghệ thuật ballet kinh điển mang đậm bản sắc Cuba.

Ballet Cuba với những kỹ thuật đỉnh cao đã chinh phục khán giả Thủ đô.

Khán giả có dịp thưởng thức trích đoạn Kẹp hạt dẻ (The Nutcracker) - kiệt tác ballet cuối cùng của nhà soạn nhạc vĩ đại người Nga Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Vở ballet phỏng theo truyện cổ tích Kẹp hạt dẻ và Vua chuột của Ernst Theodor Amadeus Hoffmann - một tác phẩm ngập tràn sắc màu kỳ ảo của tuổi thơ, nơi trí tưởng tượng theo chân một đứa trẻ từ căn phòng và cây thông Noel đêm Giáng sinh phiêu lưu đến vương quốc của những phép màu.

Điểm độc đáo của chương trình The Cuba ballet là trích đoạn Snow Scene - Cảnh tuyết rơi do huyền thoại Alicia Alonso biên đạo (dựa theo nguyên tác của Lev Ivanov) và được thể hiện bởi hai nghệ sĩ Gabriela Druyet và Bertho Rivero.

Cùng với phần trình diễn trích đoạn Cảnh tuyết rơi từ kiệt tác The Nutcracker, các nghệ sĩ Đoàn Ballet quốc gia Cuba còn biểu diễn những trích đoạn ballet kinh điển như Hồ Thiên Nga (Swan Lake), Người đẹp ngủ trong rừng (The Sleeping Beauty), Cái chết của Thiên Nga (The Dying Swan).

Sau mỗi trích đoạn, khán giả dành những tràng pháo tay không ngớt cho các nghệ sĩ.

Bằng ngôn ngữ hình thể tinh tế và kỹ thuật ballet đỉnh cao, các vũ công hàng đầu của nghệ thuật ballet Cuba còn giới thiệu đến khán giả yêu nghệ thuật hàn lâm nhiều tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Cuba.

Ballet không chỉ là một bộ môn nghệ thuật trình diễn mà ở Cuba đó còn là một phần quan trọng của di sản văn hóa dân tộc. Từ cuối thế kỷ XVIII, khi các đoàn nghệ thuật châu Âu bắt đầu biểu diễn tại các nhà hát ở Havana, ballet đã bén rễ và dần phát triển. Nhưng phải đến năm 1948, khi Đoàn Ballet quốc gia Cuba được thành lập bởi 3 nghệ sĩ huyền thoại Alicia Alonso, Fernando Alonso và Alberto Alonso, bộ môn nghệ thuật này mới thực sự cất cánh và trở thành niềm tự hào văn hóa của đất nước.

Sau buổi diễn này, Đoàn Ballet quốc gia Cuba sẽ hội ngộ khán giả tại Nhà hát Hồ Gươm vào đêm 29/6.

Trong hơn 75 năm hoạt động, Đoàn Ballet quốc gia Cuba đã biểu diễn tại 62 quốc gia trên 5 châu lục, sở hữu kho tàng hơn 700 tác phẩm, trong đó có cả những vở diễn kinh điển lẫn tác phẩm đương đại.

Ảnh: BTC