Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026) và chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5), Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động Hành trình di sản và hòa bình. Điểm nhấn là sự kiện khai mạc Sen đầu mùa diễn ra sáng 6/5 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và triển lãm Sen trong đá khai mạc ngày 12/5 tại Bảo tàng Côn Đảo.

Sự kiện Sen đầu mùa giới thiệu những bức tranh sen kết hợp với thư pháp và ra mắt Đặc san Sen.

Các tác phẩm thư pháp kết hợp với hoa sen.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, triển lãm Sen trong đá mang thông điệp "Di sản của niềm tin và khát vọng hòa bình", nhấn mạnh vai trò của ký ức trong việc định hình văn hóa và tương lai. Không chỉ là những gì thuộc về quá khứ, di sản được nhìn nhận như một dòng chảy sống động, giúp con người đối thoại với lịch sử để hiểu hiện tại và hướng tới tương lai.

Triển lãm kể lại hành trình của những người phụ nữ Việt Nam trong lao tù bằng một cách tiếp cận giàu cảm xúc. Không dừng ở việc tái hiện lịch sử, Sen trong đá khơi dậy nhận thức về giá trị của hòa bình - thành quả được xây dựng từ những hy sinh thầm lặng của biết bao con người đã đi qua bóng tối nhưng vẫn giữ vững niềm tin vào ánh sáng.

Đặc san Sen.

Triển lãm giới thiệu chân dung và câu chuyện của 25 nữ tù chính trị qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Mỗi nhân vật là một lát cắt lịch sử, một hành trình riêng nhưng cùng hội tụ ở tinh thần dấn thân vì đất nước. Nhiều tên tuổi tiêu biểu được nhắc tới như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, Võ Thị Sáu, Trương Mỹ Hoa… Không chỉ hiện lên với sự kiên cường, họ còn là những con người giàu cảm xúc, từng trải qua những giằng xé nội tâm để vượt qua nỗi sợ, giữ trọn lý tưởng.

Điểm đặc biệt của triển lãm nằm ở chất liệu thể hiện. Chân dung các nhân vật được tạo tác từ lá sen – một chất liệu thuần Việt, mong manh nhưng giàu sức gợi. Những lớp lá xếp chồng như các tầng ký ức, vừa mềm mại vừa bền bỉ. Kết hợp cùng hình ảnh, tư liệu in trên vải canvas và không gian trưng bày bằng mành tre, triển lãm tạo nên một không gian lắng đọng, nơi người xem không chỉ “nhìn” mà còn “cảm” bằng trải nghiệm cá nhân.