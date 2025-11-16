Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp UBND phường Long Biên và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức, kỷ niệm 10 năm nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐND phường Long Biên nhấn mạnh kéo co ở Việt Nam không chỉ là trò chơi dân gian mà còn là nghi lễ tín ngưỡng gắn với các vị thần biểu trưng cho sức mạnh và sự che chở của thiên nhiên. Tiếng hô kéo co trong mỗi mùa lễ hội là âm thanh của niềm vui, gửi gắm ước vọng trị thủy, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Chương trình là dịp trình diễn, tôn vinh di sản, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa giữa các vùng miền và quốc tế.

Nghi thức tế lễ của đội kéo co ngồi đền Trấn Vũ.

Sự góp mặt của các cộng đồng kéo co đến từ Hàn Quốc, Campuchia và Philippines tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, góp phần thúc đẩy kết nối văn hóa, cùng chung tay bảo tồn di sản nhân loại. Tại sự kiện cũng diễn ra lễ ra mắt Mạng lưới cộng đồng di sản kéo co Việt Nam.

Hoạt động thực hành nghi lễ và trò chơi kéo co năm nay quy tụ 8 cộng đồng kéo co trong nước, gồm: kéo co ngồi đền Trấn Vũ, kéo mỏ Xuân Lai (Hà Nội), kéo mỏ Ngải Khê (Hà Nội), kéo song Hương Canh (Phú Thọ), kéo co Hữu Chấp (Bắc Ninh), kéo co của người Tày (Lào Cai), kéo co Hòa Loan (Phú Thọ), kéo co thôn Phú Hào (Ninh Bình).

Đội kéo co ngồi đền Trấn Vũ tranh tài.

Sau 10 năm được ghi danh, số lượng các cộng đồng thực hành di sản kéo co ngày càng gia tăng, từ 6 cộng đồng tham gia hồ sơ ghi danh UNESCO năm 2015, cho đến nay ở Việt Nam đã có thêm 4 cộng đồng tham gia vào Mạng lưới cộng đồng di sản kéo co.

TS Lê Thị Minh Lý - Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết, di sản kéo co là một trong những mô hình thành công của công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể với sự tham gia chủ động, hiểu biết của cộng đồng. Trong 10 năm qua, cộng đồng thực hành di sản kéo co tại Việt Nam ngày càng phát triển, lan tỏa giá trị và tạo dấu ấn tích cực trong đời sống đương đại.

Bà nhấn mạnh cộng đồng kéo co ngồi ở Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) đã trở thành trung tâm kết nối các cộng đồng kéo co trong nước và quốc tế. Việc thành lập Câu lạc bộ Mạng lưới cộng đồng di sản kéo co Việt Nam là minh chứng cho sự gắn kết và phát triển bền vững của di sản kéo co Việt Nam.