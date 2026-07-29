Thông tin từ lãnh đạo UBND phường Ngọc Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ điện giật khiến hai cháu nhỏ tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 29/7, trên địa bàn phường xảy ra mưa lớn. Hai cháu nhỏ là anh em ruột, sinh năm 2015 và 2020, cùng trú tại khu phố Thanh Bình, sau khi đi thả diều tại khu vực bãi biển trở về, khi di chuyển đến gần một tấm biển quảng cáo thì không may bị điện giật.

Vụ việc khiến cả hai cháu bị thương và được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả hai cháu đều không qua khỏi.

Hiện thi thể của các nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Theo nhận định ban đầu, khu vực xảy ra vụ việc có thể bị rò rỉ điện trong điều kiện trời mưa. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.