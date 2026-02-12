Tối 12/2, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) xác nhận thông tin trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, 3 thanh niên trú tại xã Diễn Châu đã cùng nhau dựng cây nêu đón Tết. Trong quá trình thực hiện, cây nêu bị vướng vào đường dây điện cao thế. Ba thanh niên lập tức bị điện giật, ngã xuống đường.

Người dân sơ cứu các nạn nhân bị điện giật. Ảnh: CTV

Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng sơ cứu rồi đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Theo lãnh đạo địa phương, hiện tại các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và xin chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục kiểm tra, thăm khám.

Trước đó, vào ngày 1/2, tại xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An), trong quá trình dựng cây nêu đón Tết, hai vợ chồng cũng bị điện giật. Trong đó, người vợ bị bỏng điện độ 3-5 ở vùng ngực, vai trái và cẳng tay phải, nguy cơ phải cắt cụt chi.