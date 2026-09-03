Một chuyến đi ăn tối tưởng như bình thường trong kỳ nghỉ ở Đà Lạt dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua đã trở thành trải nghiệm khó quên đối với gia đình anh Nguyễn Đức Tuấn (trú tại TPHCM) khi Google Maps đưa họ vào thẳng nghĩa trang giữa đêm tối.

Sự việc xảy ra tối 30/8, sau khi cùng gia đình thưởng thức bữa tối tại Tiệm ăn Bếp Đà Lạt, số 89 Hoàng Hoa Thám, anh Tuấn bật Googe Maps để lái xe trở về khu nghỉ dưỡng Swiss-Belresort Tuyền Lâm, cách đó khoảng 12km.

Theo lời anh kể, ứng dụng hiển thị "một con đường màu xanh tuyệt đối”, anh hồ hởi đạp ga phóng đi nhưng ít lâu sau, “càng chạy, càng thấy có gì đó sai sai”.

Chiếc xe đi lạc giữa nghĩa trang vì quá tin vào chỉ dẫn của Google Maps. Ảnh minh họa dựng bởi AI.

“Con đường cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Ánh đèn vàng ấm áp từ nhà dân thưa thớt rồi tắt ngấm. Trước mặt chúng tôi là một khoảng tối đen mênh mông, thăm thẳm của thung lũng. Đường hẹp đến mức muốn quay đầu cũng bất khả thi. Nghĩ bụng chắc chỉ là đoạn đường tắt vắng vẻ, tôi cắn răng đạp ga tiến về phía trước”, anh Tuấn chia sẻ.

“Đột nhiên, ánh đèn pha quét qua một bóng đen sừng sững. Cổng chào hiện ra mồn một giữa đêm hoang vắng đề tên: Nghĩa trang Trại Hầm", anh Tuấn thuật lại.

Anh kể tiếp: “Lúc đó, tim tôi như lỡ một nhịp. Sống lưng lạnh toát. Đầu óc bắt đầu nảy số với hàng ngàn phép tính: Quay lại thì xa, mà đi tiếp thì... Nhưng phần vì tiếc công, phần vì quá tin tưởng ‘chị Google’, tôi liều mạng nhấn ga, tự trấn an mình chắc chỉ đi qua một đoạn ngắn là ra đường lớn thôi”.

“Lúc vào cổng, hai nhóc nhà tôi cũng hỏi sao bố lại đi vào đây. Tôi nói với các con chắc chỉ băng tắt qua nghĩa trang một đoạn ngắn thôi. Đó là quyết định sai lầm khó hiểu nhất của tôi”, anh Tuấn kể lại với VietNamNet.

Chiếc xe chở gia đình anh Tuấn chạy sâu vào bên trong Nghĩa trang Trại Hầm ở Hẻm 41 Hoàng Hoa Thám.

“Hai bên đường, những ngôi mộ trùng trùng điệp điệp xuất hiện dày đặc dưới ánh đèn pha mờ ảo. Sương mù Đà Lạt bắt đầu tràn xuống, nuốt chửng lấy con đường rừng heo hút. Đúng lúc đỉnh điểm của sự hoảng loạn, chiếc điện thoại trên táp-lô bỗng giở chứng. Có lẽ do mất sóng hoặc định vị GPS bị nhiễu, mũi tên dẫn đường bắt đầu xoay vòng vòng. Con đường màu xanh biến mất, thay vào đó là những đường vòng xoáy ốc như một mê cung không lối thoát”, anh Tuấn viết lại hành trình trên trang cá nhân.

“Tôi đạp phanh, dừng xe ngay giữa lòng nghĩa trang để định vị lại. Màn hình lạnh lùng thông báo: Đường cụt”, anh Tuấn nhớ lại.

“Không còn con đường nào khác, 'chị Google' quay xe 180 độ, ra lệnh cho tôi phải quay lại con đường cũ. Giữa nghĩa trang hoang lạnh, bốn bề là mồ mả như những cặp mắt vô hình đang trừng trừng quan sát, tôi phải thực hiện một thử thách kinh hoàng: Quay đầu xe”, anh Tuấn chia sẻ.

“Đường quá hẹp, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút với những nấm mồ nhấp nhô. Tôi run rẩy vào số lùi, mồ hôi vã ra dù nhiệt độ ngoài trời Đà Lạt đang xuống thấp. Chỉ một cái lệch tay lái, cả gia đình tôi sẽ lao xuống vực. Sau mấy phút loay hoay nghẹt thở tưởng như cả thế kỷ, chiếc xe cũng quay được đầu. Tôi nhấn ga phóng thục mạng, thoát khỏi vùng đất tâm linh ấy như một mũi tên”, anh Tuấn kể lại.

“Khi xe ra đến đường lớn, vợ tôi – người vốn cứng vía và chưa biết sợ ma là gì, mới run rẩy bảo: ‘Lúc nãy em chỉ run bắn người nghĩ đến cảnh xe mà thủng lốp hay chết máy thì không biết trốn vào đâu’, anh Tuấn nói.

Chiếc xe của Tuấn là mẫu SUV Mitsubishi Xforce và thật may mắn, nó đã không “giở chứng” giữa nghĩa trang như vợ anh Tuấn lo sợ.

Hành trình đi lạc trong nghĩa trang Trại Hầm của anh Nguyễn Đức Tuấn tối 30/8/2026. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Tuấn cho biết, camera hành trình trên xe sử dụng chế độ ghi vòng lặp và các tệp của thời điểm xảy ra sự việc đến nay đã bị dữ liệu mới ghi đè.

Google Maps Timeline ngày 30/8 trên điện thoại của anh Tuấn cho thấy, anh mất 1 giờ 42 phút để đi 14km từ Tiệm ăn Bếp Đà Lạt về khách sạn Swiss-Belresort Tuyền Lâm, trong đó phát sinh thêm 2km với hơn 1 tiếng đồng hồ đi lạc trong nghĩa trang.

Nếu đi đúng trục đường lớn, qua Trần Quốc Toản, trục Hồ Tùng Mậu, đường 3 Tháng 4, Quốc lộ 20 (đèo Prenn), đường Tuyền Lâm, quãng đường về khách sạn của anh Tuấn dài khoảng 12km với thời gian chỉ 25-35 phút. Nghĩa là, anh Tuấn đã đi lạc theo Googe Maps gấp 4 lần thời gian lưu thông thông thường.

“Sau sự việc, tôi rút ra kinh nghiệm là không nên quá tin tưởng ứng dụng bản đồ khi đi du lịch. Tốt nhất là cần tìm hiểu kỹ từ nhiều nguồn”, anh Tuấn chia sẻ.

Câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Đức Tuấn nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt like và hàng trăm bình luận. Bên dưới bài đăng, nhiều người cho biết họ từng rơi vào những tình huống tương tự đi lạc vào nghĩa trang khi đi theo Google Maps. Thậm chí, có người phải ngủ lại giữa rừng vì quá tin vào ứng dụng chỉ đường.

Trải nghiệm của gia đình anh Tuấn cũng cho thấy một rủi ro ngày càng phổ biến khi người lái phụ thuộc hoàn toàn vào ứng dụng dẫn đường.

Google Maps và các ứng dụng bản đồ có thể giúp tài xế tránh ùn tắc, tìm tuyến ngắn hơn hoặc di chuyển ở những nơi chưa quen thuộc. Tuy nhiên, dữ liệu số không phải lúc nào cũng phản ánh tức thời mọi thay đổi ngoài thực địa.

Đặc biệt tại những khu vực miền núi, địa hình phức tạp, nhiều đường dân sinh, đường nội bộ hoặc những tuyến nhỏ ít phương tiện qua lại, tài xế nên thận trọng nếu ứng dụng bất ngờ yêu cầu rời đường chính để đi vào một tuyến quá nhỏ hoặc có dấu hiệu bất thường.

Nếu nghi ngờ, việc chấp nhận đi vòng thêm vài km trên đường lớn có thể an toàn hơn việc tiếp tục chỉ vì màn hình vẫn hiển thị một đường màu xanh dẫn về phía trước.

Bạn đã từng có trải nghiệm khó quên khi lái xe. Hình ảnh và bài viết gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!