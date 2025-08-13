Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập (16/1/1956-16/1/2026), Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức cuộc thi Ảnh nghệ thuật xiếc Việt Nam mở rộng lần thứ nhất, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của nghệ thuật xiếc qua góc nhìn nhiếp ảnh sáng tạo, đồng thời lan tỏa tình yêu nghệ thuật biểu diễn tới công chúng trong và ngoài nước.

"Xuất phát từ thực tiễn nghề và những năm tháng cống hiến trên sân khấu, tôi luôn trăn trở làm sao lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của nghệ sĩ xiếc. Có những nghệ sĩ cả đời cống hiến nhưng chỉ để lại cho đời một vài bức ảnh đắt giá trên sân khấu. Những bức ảnh ấy chính là di sản quý giá của họ và của ngành xiếc", NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ với PV VietNamNet.

Ảnh: Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Theo NSND Tống Toàn Thắng, cuộc thi không chỉ nhằm truyền thông, lan tỏa hình ảnh nghệ thuật xiếc qua ống kính nhiếp ảnh gia mà còn hướng tới xây dựng kho tư liệu hình ảnh nghệ thuật xiếc Việt Nam qua các thời kỳ.

Những tác phẩm đoạt giải và lọt vào top 30 sẽ được in trong quyển album ảnh nghệ thuật xiếc xuất bản nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam: "Có thể đây sẽ là cuốn sách ảnh duy nhất của ngành xiếc Việt Nam, phát hành với số lượng giới hạn, đồng thời được số hóa để mọi người trong và ngoài nước đều có thể chiêm ngưỡng".

Điểm đặc biệt của cuộc thi là không chỉ dành cho công dân Việt Nam mà BTC mời cả các nhiếp ảnh gia quốc tế từng gắn bó với nghệ thuật xiếc Việt Nam tham gia gửi ảnh dự thi. Mỗi người được phép gửi tối đa 10 tác phẩm độc lập, có thể là ảnh đơn hoặc ảnh trong cùng một series nhưng phải được gửi riêng lẻ.

Bên cạnh cuộc thi ảnh, Liên đoàn Xiếc Việt Nam còn tổ chức cuộc thi vẽ tranh Em yêu nghệ thuật xiếc dành cho thiếu nhi, thu hút hơn 2.200 tác phẩm. Những em giành giải sẽ được nhận vé xem xiếc miễn phí hàng năm, nhằm nuôi dưỡng tình yêu và khơi gợi sáng tạo, tạo nguồn cảm hứng cho các cuộc thi thường niên sau này.

"Chúng tôi mong muốn hình thành một kho tư liệu ảnh và tranh vẽ về xiếc, không chỉ để chào mừng 70 năm ngành xiếc Việt Nam, mà còn là di sản để lại cho các thế hệ nghệ sĩ mai sau", NSND Tống Toàn Thắng khẳng định.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật xiếc Việt Nam mở rộng lần thứ nhất có hai chủ đề: Khoảnh khắc biểu diễn và Chân dung nghệ sĩ xiếc.

BTC sẽ trao 1 giải Nhất (trị giá 5 triệu đồng), 2 giải Nhì (mỗi giải trị giá 3,5 triệu đồng), 3 giải Ba (2 triệu đồng), 4 giải Khuyến khích (1 triệu đồng), 1 giải Yêu thích nhất (1,5 triệu đồng) và 1 giải Sáng tạo nhất (1,5 triệu đồng).