Tranh trị giá 158 triệu USD của danh họa Monet bị tấn công:

Những ngày qua, dư luận phẫn nộ khi một người đàn ông ngang nhiên phá hoại bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn trưng bày tại điện Thái Hòa thuộc Di tích Cố đô Huế. Đây là chuyện hiếm gặp trên thế giới bởi các vụ việc gây chú ý hầu hết là do các nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu tấn công vào những kiệt tác hội họa để gây chú ý. Họ không chỉ bị lên án mà còn nhận cái kết đắng là ngồi tù vì hành động của mình.

Ngồi tù 2 năm vì phá tranh của Van Gogh

Nhiều người còn nhớ 2 nhà hoạt động môi trường của nhóm Just Stop Oil (JSO) công khai hất 2 hộp sốt cà chua vào bức "Hoa hướng dương" được Van Gogh vẽ năm 1888 tại National Gallery ở London, Anh tháng 10/2022. Sốt cà chua không gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tác phẩm nhưng làm hỏng khung tranh trị giá 13.000 USD. Sau đó thủ phạm đã bị bắt, 1 người phải ngồi tù 2 năm, người còn lại nhận 20 tháng tù.

Bức "Hoa hướng dương" bị phá hoại. Ảnh: Guardian

Thẩm phán nhận định tranh của Van Gogh là "kho báu văn hóa" và không một ai có quyền phá hoại bức tranh như vậy. Thủ phạm nói chẳng làm gì nguy hại đến tác phẩm bởi bức tranh đã có tấm kính bảo vệ. Dù vậy nhân viên bảo tàng cho rằng sốt cà chua có thể xuyên qua lớp kính bảo vệ và bắn vào bức tranh.

Những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của các danh họa luôn là mục tiêu các nhóm nhân danh hoạt động vì môi trường hướng tới. Nhóm Just Stop Oil luôn muốn gây chú ý nhằm hối thúc Chính phủ Anh dừng cho khai thác các hoạt động thăm dò, phát triển và sản xuất nhiên liệu hóa thạch với khẩu hiệu "Hãy chọn cuộc sống thay vì nghệ thuật".

Tháng 9/2024, 3 thành viên của Just Stop Oil tiếp tục bị cáo buộc phá hoại tranh Van Gogh.

Tháng 10/2022, một nhóm người biểu tình ở Đức đã ném sơn vào bức "Les Meules" (The Haystacks) của Claude Monet khi đang được trưng bày tại bảo tàng ở Potsdam. Tuy nhiên, bức tranh không bị hư hại vì đã được một lớp kính bảo vệ.

Tác phẩm của Goya bị tấn công.

Các vụ tấn công các kiệt tác nghệ thuật vẫn chưa dừng lại. Tháng 1/2024, bức tranh trị giá 158 triệu USD của danh họa Monet bị nhóm hoạt động vì biến đổi khí hậu nhắm tới.

Tháng 10/2022, một người đàn ông ở The Hague, Hà Lan dán đầu mình vào tấm kính bảo vệ bức "Girl With a Pearl Earring" của Johannes Vermeer ở Bảo tàng Mauritshuis.

Tháng 11/2022, hai thành viên của nhóm Extinction Rebellion đã dùng tay dính keo tay mình đặt vào khung tranh chứa 2 kiệt tác của bậc thầy hội họa Tây Ban Nha Francisco Goya ở Bảo tàng Prado, Madrid để gây chú ý.

Tháng 11/2022, các thành viên của nhóm Last Generation đã tạt súp đậu vào bức "The Sower" của Van Gogh ở Rome.

Tháng 6/2023, một số nhà hoạt động vì môi trường ở Stockholm đã trát sơn đỏ và keo vào tay mình rồi xoa lên tấm kính bảo vệ bức tranh "The Artist's Garden at Giverny" Monet vẽ năm 1900 hiện đang trưng bày ở bảo tàng Thụy Điển. Rất may vì các bức tranh đều được bảo quản bởi một lớp kính trong suốt nên không bị ảnh hưởng.

Tháng 11/2023, vẫn là các thành viên của Just Stop Oil đã dùng búa đập lớp kính chắn bảo vệ bức "The Rokeby Venus" của Diego Velazquez tại National Gallery ở London.

Lắp kính chống đạn để bảo vệ nàng "Mona Lisa"

Bức "Mona Lisa" nhiều lần bị tấn công.

Bức "Mona Lisa" vô giá cũng không nằm ngoài tầm ngắm và nhiều lần trở thành mục tiêu phá hoại. Kiệt tác hội họa được Leonardo da Vinci vẽ từ thế kỷ 16 hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp. Để bảo vệ "Mona Lisa", Bảo tàng Louvre năm 2019 đã lắp đặt hệ thống kính chống đạn trong suốt trước bức tranh.

Lần gần nhất tác phẩm này bị tấn công là tháng 1/2024.

Bức tranh nổi tiếng nhất trong lịch sử hội họa thế giới đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công bằng sơn, súp, thậm chí là bánh kem của các nhà biểu tình vì môi trường. Hai phụ nữ sau khi ném súp bí ngô vào bức "Mona Lisa" đã hét lớn khi đứng trước bức tranh: "Điều gì quan trọng hơn? Nghệ thuật hay quyền được hưởng thụ thực phẩm lành mạnh và bền vững? Nền nông nghiệp của các người đang yếu lắm rồi còn những người nông dân của chúng ta thì đang làm việc đến chết".

Ngay lập tức, các nhân viên an ninh đã phản ứng bằng cách mang những tấm màn đen ra che xung quanh hai phụ nữ này trước khi sơ tán khách tham quan khỏi phòng trưng bày. Nhóm Riposte Alimentaire (Food Counterattack) sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Dù bức tranh không bị hư hại nhưng bà Rachida Dati - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp sau đó phát biểu rằng không có lý do gì để biện minh cho việc nhắm vào bức "Mona Lisa". "Di sản này thuộc về các thế hệ tương lai", bà viết trên nền tảng X.

Bức "Hoa hướng dương" nổi tiếng của danh họa Van Gogh bị ném sốt cà chua:

"Mona Lisa" ở Bảo tàng Louvre bị hất súp bí ngô:

