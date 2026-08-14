Phở Gia Truyền Bát Đàn, Bát Đàn

Nhắc tới những quán phở đông khách tại Hoàn Kiếm, Hà Nội thì phở Gia Truyền Bát Đàn, số 49 Bát Đàn là cái tên không thể bỏ qua. Hình ảnh quen thuộc ở đây là cảnh thực khách xếp hàng kín cửa quán chờ tới lượt gọi món, thanh toán và bưng tô phở tới chỗ ngồi.

Quán hiện có 3 món phở: tái, chín và tái nạm, giá trung bình 55.000-70.000 đồng/bát. Theo chủ quán, bí quyết của quán là nguyên liệu tươi, ngon. Khách gọi tới đâu, chủ quán thái thịt tới đó để đảm bảo thịt tươi, mềm.

Phở Gia Truyền Bát Đàn là một trong số các hàng phở ở Hà Nội xuất hiện nhiều lần trên truyền thông quốc tế, 4 năm liên tiếp được Michelin Guide giới thiệu trong hạng mục Bid Gourmand (chất lượng món ăn ngon, giá cả phải chăng).

Phở gà Huyền Hương, Bảo Khánh

Quán nằm trên phố Bảo Khánh, cận kề hồ Hoàn Kiếm. Món chủ đạo của quán là phở gà truyền thống. Mỗi bát phở có giá từ 90.000 đồng (thịt lườn) tới 160.000 đồng (bát đặc biệt có thịt gà, tràng trứng non, gan, mề, tiết, mọc). Với những khách thích hương vị đậm đà có thể lựa chọn phở gà trộn với thịt gà thái miếng, rau thơm, lạc rang kết hợp nước xốt.

Quán đầu tư nhiều vào cơ sở vật chất (với 3 tầng, có phòng riêng), đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp để đem lại trải nghiệm tốt cho khách hàng. Quán mở từ 6h-21h mỗi ngày, đông nhất là khung giờ ăn sáng và ăn trưa.

Phở gà Huyền Hương có mức giá cao nhưng vẫn nổi tiếng đông khách

Phở gà Nguyệt, Phủ Doãn

Michelin Guide từng có một bài viết khen ngợi phở Nguyệt và ưu ái gọi đây là "viên ngọc quý" của người mê phở gà phố cổ Hà Nội.

Loại gà quán sử dụng là gà mái ta lai, đã đẻ 2 lứa để thịt chắc, thơm, độ dai vừa phải, da giòn, trọng lượng trung bình từ 2,7-3kg. Đặc trưng của nước dùng phở gà Nguyệt là trong, óng ánh vàng, có độ ngọt và thơm dịu.

Ngoài phở nước, phở gà trộn cũng là món đắt khách. Bát phở gồm bánh phở chần nóng hổi quyện nước xốt đậm đà, thịt gà xé, lạc rang, giá chần, hành khô phi giòn rụm. Phở tại quán có giá từ 55.000 đồng (phở gà lườn) tới 120.000 đồng (phở đùi lưng, nhiều thịt). Nếu gọi thêm lòng mề, giá tăng thêm 25.000 đồng.

Phở Khôi Hói, Hàng Vải

Phở Khôi Hói đã mở bán trên 30 năm, nổi tiếng đông khách ở Hà Nội. Hai món đắt hàng nhất là phở lõi và phở gầu giòn. Ngoài ra, quán còn có phở tái chín, tái nạm, tái lăn, áp chảo, sốt vang.

Ở đây, thịt lõi được thái mỏng, chần thật nhanh qua nước dùng, vừa giữ được độ giòn mà vẫn mềm ngọt, đậm vị bò. Còn món gầu lại có màu vàng đẹp mắt, ăn giòn sần sật, chắc thịt nhưng không hề dai.

Quán mở cửa từ 6-21h, trong đó cao điểm là từ 9-14h hàng ngày. Quán có không gian khá nhỏ nên thực khách thường ngồi kín cả vỉa hè. Mỗi bát phở có giá từ 50.000 đồng đến 90.000 đồng.

Phở Lâm, Hàng Vải

Phở Lâm nằm cách quán phở Khôi chỉ hơn 20m. Quán được mở từ những năm 1990.

"Đặc sản" của quán là phở lõi bò - phần thịt đắt đỏ. Theo chủ quán, lõi bò là phần thịt có vân mỡ xen kẽ, ăn giòn, vị ngọt đặc trưng nhưng không bị dai, bã. Mỗi ngày, quán chỉ có khoảng 5kg lõi bò tươi, chủ quán phải nhập từ nhiều mối khác nhau.

Ngoài lõi bò, quán cũng có đầy đủ các món phở tái, chín, nạm, gầu, gân để khách lựa chọn, song thịt lõi được yêu thích nhất và thường xuyên "cháy hàng" sớm. Nước dùng được ninh từ xương bò, gia giảm hành, quế, hồi và một số gia vị khác theo bí quyết gia đình, vị thanh, ngọt từ xương nhưng sẽ hơi nhạt với nhiều người.

Quán mở từ 5h30 tới 10h hàng ngày.

Quán phở mở hơn 30 năm, trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách

Phở 10 Lý Quốc Sư, Lý Quốc Sư

Phở 10 Lý Quốc Sư cũng có 4 năm liền nằm trong danh sách Bib Gourmand. Quán nằm ở điểm giao cắt giữa góc phố Lý Quốc Sư và phố Chân Cầm, với không gian rộng rãi, điều hòa mát mẻ, sức chứa hơn 40 khách.

Quán thường xuyên kín chỗ ngồi và thực khách phải xếp hàng chờ đợi phía trước cửa, nhất là khách nước ngoài. Phở của quán có giá từ 70.000 đồng.

Quán nhận được nhiều đánh giá tích cực từ thực khách quốc tế trên các ứng dụng mạng xã hội. Đây cũng là một trong những địa chỉ thường xuyên xuất hiện trên truyền thông quốc tế khi nhắc về phở ngon ở Hà Nội.

Phở Oanh, ngõ Thọ Xương

Quán phở bà Oanh ở ngõ Thọ Xương nằm trong ngôi nhà nhỏ, cũ kĩ, không biển hiệu... nhưng luôn tấp nập thực khách. Bà Oanh cho biết, gia đình bà đã có 3 đời bán phở bò, từ thời ông nội của bà - cụ Thơ. Ông cụ nấu phở kiểu Nam Định, gánh bán khắp khu vực Phủ Doãn. Sau này, bố bà Oanh sử dụng công thức cha truyền để nấu phở trong hợp tác xã, gần rạp Hồng Hà.

Tại quán, phần thịt bò được thái mỏng, đập dập rồi nhanh tay chan nước phở sôi để giữ được độ ngọt, thơm và chất dinh dưỡng. Phần gầu giòn ở quán luôn tươi ngon, luộc vừa chín tới. Mức giá của quán rẻ hơn nhiều nơi, từ 40.000 - 50.000 đồng/bát.

Phở Oanh đông đúc thực khách

Phở Sướng, ngõ Trung Yên

Phở Sướng xuất hiện tại Hà Nội từ những năm 1930 nhưng chưa có tên như bây giờ. “Cha đẻ” của tiệm phở gia truyền này là cụ Nguyễn Văn Tỵ.

Nước phở của quán được ninh từ xương ống bò, trong 14-15 tiếng, thêm gừng, mắm nhưng không sử dụng quế, hồi. Ở phở Sướng, nồi nước dùng đặt ngay trong nồi nước chần bánh, đun cách thủy để nước luôn nóng hổi nhưng không bị cạn hay mặn. Phần thịt bò tươi, khi thái miếng thịt đỏ, dẻo, chần chín nhưng vẫn giữ độ ngọt, không dai.

Phở Sướng có mức giá từ 60.000-85.000 đồng mỗi bát. Quán bán các loại như phở chín, tái chín, tái gầu, gầu nạm, tô đặc biệt…

Phở Thìn Bờ Hồ, Hàng Vôi

Quán phở Thìn Bờ Hồ nằm tại 61 Đinh Tiên Hoàng đã chuyển về Hàng Vôi với cơ sở vật chất tốt hơn nhiều so với trước đây.

Quán được mở từ năm 1955. Đặc trưng của quán là nước phở trong, thanh, không gây mỡ bò. Nước dùng không sử dụng quế, hồi, nước mắm mà bỏ thêm gừng, các gia vị thông thường.

Phần thịt chín hay nạm gầu được luộc chín tới, khách gọi tới đâu thái tới đó, để đảm bảo thịt không bị khô. Thịt bò tái được dần cho mềm, miết mỏng bằng dao to bản rồi đặt vào bát. Chủ quán thêm hành lá và nhanh tay dội muôi nước dùng đang sôi vào. Sức nóng từ nước dùng làm thịt chín tới, khi bưng ra cho khách giữ được vị ngọt của miếng thịt. Phở giá từ 65.000 đồng.

Phở Thìn Bờ Hồ nổi tiếng trên cả truyền thông quốc tế

Phở Tư Lùn, Ấu Triệu

Nhắc về quán phở lâu năm, đông khách ở phường Hoàn Kiếm thì không thể thiếu phở Tư Lùn phố Ấu Triệu. Quán từng nổi tiếng với hình ảnh thực khách xếp hàng dài chờ đợi hay tự tay xếp ghế nhựa, bê phở và ngồi thưởng thức trên vỉa hè.

Khác với hầu hết quán phở Hà Nội sử dụng nước dùng trong, phở của quán có nước dùng đục, béo ngậy. Phần xương ống được đập hai đầu để tuỷ xương dễ dàng ngấm vào nước dùng trong quá trình ninh, phần thịt, gân bám xung quanh xương không được lọc quá sạch nhằm tạo vị ngọt, béo ngậy.

Phở Tư Lùn Ấu Triệu có mức giá trung bình từ 60.000 đồng