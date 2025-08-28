Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn và công chúng dịp 30/4 vừa qua. Phim từng gây sốt khắp các rạp chiếu cả nước với doanh thu vượt 170 tỷ đồng.

Nhân Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do- Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam từ 28/8-5/9, Địa đạo sẽ được chiếu miễn phí trở lại cho công chúng thăm quan triển lãm giữa lúc phim chiến tranh Mưa đỏ đang làm mưa làm gió.

Các nhân vật trong "Địa đạo".

Cục Điện ảnh cho biết, một rạp phim quy mô nhỏ được thiết kế tại khu trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà A) để chiếu miễn phí cho công chúng yêu điện ảnh.

Trong 50 bộ phim được trình chiếu dịp này, ngoài Địa đạo còn có nhiều phim đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng từ: Đào, Phở và Piano, Chung một dòng sông, Em bé Hà Nội, Mùi cỏ cháy, Hồng Hà nữ sĩ... đến các tác phẩm ăn khách với doanh thu cao như: Lật mặt 6 - 7 - 8, Mắt biếc, Bộ tứ báo thủ, Tiệc trăng máu, Người vợ cuối cùng, Quỷ nhập tràng, Cua lại vợ bầu, Em chưa 18, Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội, Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Nhà gia tiên...

Đoàn phim "Đào, Phở và Piano" giao lưu với khán giả sáng 28/8. Nguồn: Cục Điện ảnh

Ngoài việc được xem phim miễn phí, khán giả còn có cơ hội giao lưu với ê-kíp Đào, Phở và Piano; Lật mặt 7; Anh thầy ngôi sao; Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội; Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu; Maika - Cô bé tới từ hành tinh khác; Nhà gia tiên; Địa đạo, Mắt biếc và Mùi cỏ cháy.