Một cảnh trong "Mưa đỏ".

Sự thành công của phim điện ảnh Mưa đỏ là thành quả của một tập thể, trong đó xương sống chính là sự chỉ đạo và quan tâm của các cấp chính quyền để tạo nên một khúc tráng ca bi hùng trên màn ảnh rộng.

Trong không khí tưng bừng khắp cả nước đang ngóng chờ đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, phim điện ảnh Mưa đỏ như tiếp thêm lòng tự hào của người dân Việt Nam khi tái hiện lại một chương bi tráng và hào hùng của lịch sử dân tộc.

Sau khi công chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 22/8, Mưa đỏ nhận về cơn mưa lời khen của khán giả. Câu chuyện của những chiến sĩ thuộc Tiểu Đội 1, Tiểu đoàn K3 Tam Sơn kiên cường trấn giữ Thành cổ Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm đã khiến trái tim của hàng nghìn lượt khán giả rung lên vì xúc động, tự hào và cả tiếc thương cho những người lính đã ngã xuống.

Tính tới 18h ngày 23/8, phim đã cán mốc 60 tỷ đồng.

Mưa đỏ không chỉ nhận đánh giá tích cực về câu chuyện đa tầng cảm xúc mà còn ở quy mô bộ phim, tái hiện chân thực những ngày tháng cha ông kiên gan bền chí giữ vững trận địa giữa mưa bom bão đạn. Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim mà còn mang trách nhiệm truyền tải lịch sử đến thế hệ hôm nay và mai sau. Đó còn là lời nhắn nhủ của quá khứ đến hiện tại: Giá trị của hòa bình, sự đoàn kết và ý chí dân tộc.

Để làm được điều đó, đoàn làm phim đã nhận được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát từ các cấp chính quyền. Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và trực tiếp của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Điện ảnh Quân đội Nhân dân đã chủ động phối hợp sản xuất bộ phim Mưa đỏ, đồng thời luôn nhận được sự hỗ trợ cấp thiết và sát sao để hoàn thiện đúng vào cột mốc lớn của đất nước.

Bộ phim được ra mắt, công chiếu rộng rãi nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 để tri ân sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng thời giáo dục sâu sắc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng các diễn viên lăn xả trên phim trường.

Trong hơn 2 năm tổ chức sản xuất, bộ phim luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự hỗ trợ của chính quyền, nhân dân Quảng Trị và các đơn vị trong, ngoài Quân đội. Từ lựa chọn bối cảnh, xây dựng trường quay, tổ chức quay phim… đều là thử thách lớn nhưng sự đồng lòng từ các cấp lãnh đạo, đến đội ngũ làm phim cùng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ hết mình đã giúp đưa Mưa đỏ đến với khán giả.

Ngoài ê-kíp sản xuất, đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng các diễn viên, Mưa đỏ thành công nhờ sự chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng: Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu; Sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các Quân khu 4, 7, 9, 1... quân binh chủng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị (cũ) cùng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia với hàng nghìn con người đã cống hiến ngày đêm cho bộ phim.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết hiện vẫn chưa thể thống kê được hết chi phí sản xuất của Mưa đỏ, chỉ có thể nói là phim cần đến rất nhiều tiền, rất nhiều công sức mới có thể hoàn thành. Nếu như không phải Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất thì khó có đơn vị nào có thể thực hiện một bộ phim quy mô như vậy.

Đỗ Lê

Bom tấn 'Mưa đỏ' gây bão phòng vé, thu 44 tỷ sau ngày chiếu đầu tiên Chính thức ra rạp ngày 22/8, tính tới sáng 23/8, "Mưa đỏ" đã vượt 44 tỷ đồng doanh thu sau ngày chiếu đầu tiên và các suất chiếu sớm cùng vé đặt trước.