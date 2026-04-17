Từ những trăn trở ban đầu đến hướng đi khoa học từ dược liệu Việt

Tiểu đường đang trở thành gánh nặng y tế toàn cầu. Theo Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF), thế giới hiện có hơn 530 triệu người mắc bệnh và con số này vẫn tiếp tục gia tăng. Tại Việt Nam, hàng triệu người đang sống chung với tiểu đường, trong đó nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi biến chứng đã xuất hiện như bệnh tim mạch, đột quỵ, suy thận, tổn thương thần kinh, loét bàn chân hay suy giảm thị lực.

Bên cạnh các phương pháp điều trị bằng thuốc tân dược, việc sử dụng dược liệu và các bài thuốc y học cổ truyền trong hỗ trợ kiểm soát đường huyết đã được ghi nhận, dù phần lớn mới dừng ở kinh nghiệm dân gian, thiếu nghiên cứu chuyên sâu để làm rõ cơ chế, chuẩn hóa hoạt chất và đánh giá hiệu quả.

Năm 2006, lần đầu tiên Dây thìa canh - một loại dược liệu được ứng dụng để trị bệnh "nước tiểu ngọt" từ 2000 năm trước ở Ấn Độ được tìm thấy ở Việt Nam trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Nghiên cứu các dược liệu và bài thuốc có tác dụng điều trị đái tháo đường” bởi PGS.TS Trần Văn Ơn - nguyên Trưởng bộ môn Thực vật học, Trường Đại học Dược Hà Nội.

Từ kết quả nghiên cứu này, Công ty Nam Dược đã tiếp nhận chuyển giao và phát triển, cho ra đời viên uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna - Sản phẩm hỗ trợ ổn định đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c và hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường.

Diabetna được chuyển giao từ đề tài nghiên cứu cấp Bộ về Dây thìa canh

Đặc biệt, năm 2008, TS. Hoàng Minh Châu - Tổng Giám đốc Công ty Nam Dược đã phối hợp cùng các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Seoul, triển khai nghiên cứu chuyên sâu về Dây thìa canh được trồng theo tiêu chuẩn GACP-WHO. Nghiên cứu đã phân lập và xác định được 9 hợp chất saponin mới, chứng minh tiềm năng hỗ trợ hạ đường huyết. Công trình này đã được công bố trên Tạp chí Phytochemistry, góp phần củng cố nền tảng khoa học cho sản phẩm Diabetna.

Kết quả nghiên cứu của TS Hoàng Minh Châu trên tạp chí khoa học Phytochemistry

Một bước tiến quan trọng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm Diabetna là đề tài cấp Bộ do TS Hoàng Minh Châu thực hiện năm 2024, dưới sự hỗ trợ công nghệ từ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST). Nghiên cứu đã xác định Conduritol A có khả năng ức chế hấp thu glucose và hỗ trợ hạ đường huyết, đồng thời xây dựng quy trình chiết xuất chuẩn hóa, giúp nâng cao hàm lượng hoạt chất trong Diabetna, từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn của thuốc trong hỗ trợ điều trị tiểu đường.

Dược liệu sạch - Minh bạch - Bền vững: Nền tảng tạo dựng niềm tin

Với các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, giá trị không chỉ nằm ở công thức, mà bắt đầu từ chính vùng nguyên liệu. TPBVSK Diabetna lựa chọn phát triển Dây thìa canh tại vùng trồng đạt chuẩn GACP-WHO, kiểm soát chặt chẽ từ giống cây, điều kiện canh tác đến thu hái và bảo quản.

Vùng trồng dây thìa canh chuẩn GACP-WHO của Diabetna tại tỉnh Ninh Bình (mới)

Diabetna được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP-WHO, với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Hoạt chất được chuẩn hóa nhằm đảm bảo hàm lượng ổn định, giúp duy trì hiệu quả khi sử dụng lâu dài. Ngoài ra, sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đồng thời nhận được sự tin tưởng của đông đảo người bệnh cũng như giới chuyên môn.

Sự kết hợp giữa dược liệu sạch - cơ chế tác động rõ ràng - sản xuất chuẩn hóa - minh bạch thông tin đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho Diabetna.

19 năm - một hành trình đủ dài để khẳng định chất lượng

Không chỉ tập trung vào sản phẩm, Diabetna còn phối hợp cùng các chuyên gia, bác sĩ và bệnh viện triển khai nhiều chương trình tư vấn, tầm soát và nâng cao nhận thức về bệnh tiểu đường, giúp người bệnh phát hiện sớm, hiểu đúng và kiểm soát bệnh hiệu quả hơn.

Diabetna đã hỗ trợ đắc lực người tiểu đường Việt Nam kiểm soát bệnh gần 2 thập kỷ

Những giải thưởng như Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng (2015), Sản phẩm chất lượng châu Á (2019), Sản phẩm được tin dùng số 1 Việt Nam (2020-2022), Sản phẩm được yêu thích (2024)… là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng. Nhưng hơn tất cả, giá trị lớn nhất mà Diabetna xây dựng được chính là niềm tin của người bệnh.

19 năm, một cột mốc đủ dài để kiểm chứng một hướng đi - hướng đi dựa trên khoa học, kiên định với giá trị bền vững và đặt lợi ích người bệnh làm trung tâm.

* Diabetna không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Lệ Thanh