Tháng 12 đến đánh dấu sự khởi đầu của mùa lễ hội tưng bừng trên khắp cả nước, đồng thời kỷ niệm một năm ra đời của không gian trải nghiệm Another Saigon by LG. Sau một năm, nơi đây đã trở thành điểm đến yêu thích của các bạn trẻ khi liên tục “thay áo” mới cùng đa dạng các hoạt động trải nghiệm độc đáo.

Tọa lạc tại đường Mạc Thị Bưởi, TP.HCM, Another Saigon by LG dần trở thành địa điểm check-in quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Ảnh: LG

Halloween vừa qua Giáng sinh lại đến, Another Saigon by LG liền “biến hình” với cây thông, bông tuyết, những sắc màu đỏ - xanh lá - trắng tràn ngập không gian Giáng sinh. Dạo bước qua Another Saigon by LG trên con đường Mạc Thị Bưởi một buổi tối tháng 12, du khách sẽ bắt gặp một ô cửa Giáng sinh trong tiếng nhạc du dương, gợi nhiều xúc cảm dịp cuối năm.

Không chỉ không gian nơi đây, các đồ dùng công nghệ của LG cũng biến hóa theo gam màu đỏ - trắng đặc trưng của mùa Giáng sinh. Ảnh: LG

Đi sâu vào trong, bạn sẽ bắt gặp không gian bếp hiện đại của LG được phủ kín màu đỏ tạo nên không khí ấm cúng, đặc trưng mùa lễ hội. Những cây thông màu sắc cũng được đặt khắp nơi để các bạn trẻ dễ dàng lựa chọn góc check-in phù hợp.

Khu bếp hiện đại của Another Saigon by LG được “khoác” áo mới đầy lộng lẫy và ấm cúng. Ảnh: LG

Sau khi check-in tại gian bếp ấm cúng, bạn có thể ghé tham quan Khu vực The Curation of Good Life. Đây là nơi hội tụ mọi tinh hoa công nghệ gia dụng của LG từ Tháp giặt sấy LG WashTower, Máy rửa bát LG TrueSteam, Tủ chăm sóc giày dép LG Styler ShoeCase, ghế massage… Những thiết bị này cũng được điểm xuyết bằng dây đèn, kẹo cây gậy, những chiếc tất màu sắc đặc trưng của mùa Noel.

Các tinh hoa công nghệ gia dụng của LG được trang trí bằng các vật dụng Giáng sinh đầy đẹp mắt. Ảnh: LG

Với nhiều khu vực trưng bày tại Another Saigon by LG, khách tham quan sẽ có nhiều góc nhỏ xinh xắn để “sống ảo”. Khu vực The Joy of Good Life: MoodUP Stage với bức tường màn hình LED đỉnh cao biến không gian nơi đây trở thành công viên ánh sáng, mang đến trải nghiệm đa giác quan siêu thực, cùng màu sắc rực rỡ và âm thanh ấn tượng. Đây sẽ là nơi chụp ảnh yêu thích của các bạn trẻ, “cân” được nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Bức tường màn hình LED khổng lồ tại khu vực trưng bày tủ lạnh LG InstaView là một trong những điểm chụp ảnh không thể bỏ lỡ của các bạn trẻ. Ảnh: LG

Bên cạnh những góc “sống ảo” độc đáo mang phong cách Giáng sinh công nghệ, khách hàng tới Another Saigon by LG dịp Giáng sinh còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị diễn ra liên tục trong tháng 12 như workshop trang trí cây thông gỗ, sáng tạo trên đồ trang trí hình cây thông với màu acrylic và marker acrylic.

Trong 2 ngày 14 - 15/12/2024, khách tham quan có cơ hội tham gia hoạt động trang trí thiệp Giáng sinh bằng cách dán đồ trang trí có sẵn như sticker, ruy băng... Riêng trong tuần lễ Giáng sinh, một hoạt động không thể thiếu chính là trang trí bánh gừng. Với hoạt động này, bạn sẽ được tự tay trang trí lên miếng bánh gừng Giáng sinh, sấy bánh để ra thành phẩm và có thể mang bánh về nhà.

Đến với không gian Another Saigon by LG, các bạn trẻ có thể dành thời gian trải nghiệm các sản phẩm công nghệ đỉnh cao của LG. Dù với người trẻ đang ấp ủ ước mơ cho cuộc sống tương lai hay đang trong quá trình kiến tạo một không gian sống thoải mái hiện đại cho bản thân, một lần trải nghiệm tại Another Saigon by LG sẽ đem đến cho bạn những ý tưởng mới mẻ để thực hiện giấc mơ của mình. Đấy cũng là mong muốn của LG với thông điệp “Life’s Good” về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi người Việt Nam.

Độc giả có thể tham gia các hoạt động dành riêng cho dịp Giáng sinh cũng như trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới nhất từ LG tại Another Saigon by LG tại số 96 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Thời gian hoạt động: 12:00 - 21:00 từ thứ 2 đến thứ 6 và 10:00 - 22:00 vào cuối tuần và các ngày lễ.

Bích Đào