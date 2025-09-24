Tùng Dương: Khi nghe nhạc Secret Garden, ta như lạc vào thế giới mà họ dẫn dụ đầy mê hoặc

- Anh có nghe nhạc Secret Garden không? Bài nào để lại cho Tùng Dương ấn tượng hay có nhiều kỷ niệm nhất?

Nói tới Secret Garden, chúng ta sẽ ấn tượng phong cách chơi nhạc của họ trong từng album chứ không riêng gì từng bài nhạc. 2 album Song from A Secret Garden và White Stones đã luôn nằm trong danh mục ưa thích của tôi. Nhưng bài hát gắn liền với Tùng Dương nhất chính là You raise me up. Tôi đã có rất nhiều lần được yêu cầu hát bài hát này trong các chương trình lớn vì lý do ca từ rất ý nghĩa, giai điệu của bài hát đã trở nên bất hủ.

Mỗi khi có cơ hội được hát trước các bạn bè quốc tế tôi lại chọn bài hát này để khoe giọng cũng như khán giả sẽ dễ cảm nhận nhất những tính chất trong giọng hát của mình: có quãng rộng, giai điệu phóng khoáng bay bổng như nâng giọng hát bay cao, hát như vọng vào vách núi…. Đó là ca khúc phổ cập cũng như rất đặc biệt của Secret Garden. Mới đây Tùng Dương cũng chọn hát khi đi được diện kiến gia đình danh ca Andrea Bocelli tại Ý.

- Theo anh vì sao nhạc của Secret Garden được nhiều người yêu thích? Là vì nhạc của họ dễ nghe, dễ đi vào lòng người, lãng mạn, ma mị, mang tính chữa lành hay vì các sáng tác của Secret Garden hợp số đông nhưng lại rất chất bởi 2 nghệ sĩ đều quá giỏi?

Bạn đang cần âm nhạc để xóa tan những căng thẳng và áp lực công việc thường ngày nhưng lại không muốn nghe nhạc cổ điển hàn lâm hãy dành đôi phút để đến với khu vườn âm nhạc bí ẩn của Secret Garden. Secret Garden đã khéo léo dẫn dắt người nghe vào từng tình tiết của câu chuyện chỉ với 3 nhạc cụ: trống, piano và violin để tạo nên một thế giới của riêng họ. Bằng chính tài năng thực của 2 thành viên: viết nhạc, chơi nhạc, có tư tưởng âm nhạc rõ nét… với giai điệu các bài nhạc cũng rất dễ nghe và cuốn hút. Đó là chìa khóa để Secret Garden thành công.

Secret Garden sẽ lần đầu biểu diễn tại Hà Nội vào tối 18/10 tới, mở màn cho tour lưu diễn thế giới kỷ niệm 30 năm thành lập.

- Tùng Dương có háo hức muốn thưởng thức buổi diễn đầu tiên của họ ở Việt Nam tháng 10 tới đây trong trong chương trình "Good Morning Vietnam" do Báo Nhân dân và IB Group tổ chức?

Cuối năm bận rộn nhưng tôi chắc chắn sẽ thu xếp lịch diễn của mình để có duyên tham dự thưởng thức trọn vẹn âm nhạc của Secret Garden. Âm nhạc của họ có tinh thần chữa lành thực sự. Khi nghe nhạc của họ, ta như lạc vào thế giới mà họ dẫn dụ đầy mê hoặc. Tôi tin tưởng đạo diễn Phạm Hoàng Nam với những dàn dựng về sân khấu, ánh sáng thật huyền ảo để làm tôn lên được âm nhạc của Secret Garden. Theo tôi, đó là cuộc gặp gỡ thú vị đạo diễn Việt và nhóm nhạc thế giới.

- Theo Tùng Dương, những show diễn của các nghệ sĩ quốc tế có tiếng lâu năm có ý nghĩa thế nào trong việc thúc đẩy thị trường nhạc Việt và nâng cao thẩm mỹ nghe nhạc của công chúng?

Việt Nam có nhiều tiềm năng và thị trường tốt để các nghệ sĩ quốc tế chọn làm địa điểm biểu diễn. Nó giúp cho khán giả trong nước xích lại gần và kết nối với thị trường âm nhạc thế giới. Chúng ta sẽ được chứng kiến những show diễn của họ thúc đẩy thẩm mỹ âm nhạc ngày một cao hơn cũng như thị trường âm nhạc Việt Nam phát triển và nhộn nhịp hơn.

Kenny G, Bond, BlackPink, Charlie Puth cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế sang Việt Nam biểu diễn sẽ nâng vị thế của một Việt Nam trên bản đồ thế giới. Thị trường Việt Nam khác xưa nhiều, phát triển hơn và nền công nghiệp âm nhạc cho chúng ta sự chuyên nghiệp hoá hơn trước kia cũng như mở ra cơ hội giao lưu gặp gỡ với các nghệ sĩ quốc tế và họ cũng tin tưởng Việt Nam.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Âm nhạc và cá tính sáng tác của tôi ảnh hưởng bởi nhóm Secret Garden

Tôi rất thích nghe nhạc của nhóm Secret Garden, có những bài để lại nhiều ấn tượng ngay lần đầu. Đó là Song from A Secret Garden, The Promise, Fairytale là những bài đầu tiên tôi nghe và ấn tượng bởi dù là những giai điệu piano và những bản hoà tấu thôi nhưng nó mang lại nhiều cảm xúc. Đó là lần đầu tiên mình cảm thấy âm nhạc thật kỳ diệu, ở chỗ chỉ là những nốt nhạc có thể cho mình tưởng tượng ra nhiều hình ảnh, nhiều khung cảnh và chìm đắm trong những cảm xúc khác nhau.

Tôi không biết vì sao nhạc của Secret Garden được nhiều người yêu thích, tôi chỉ biết vì sao mình thích. Tôi thích nhạc Secret Garden vì giai điệu lãng mạn, dễ nghe và có tính chữa lành rất cao. Nghe nhạc Secret Garden, mình có cảm giác như đang đi vào một không gian khác đầy sự yên bình, sự hoài niệm và chìm đắm vào cảm xúc. Tôi là nhạc sĩ và rất nhạy cảm nên thích đắm chìm trong những cảm xúc đó, đó có thể là nỗi buồn, có thể là những ký ức đẹp, có thể là sự tiếc nuối nhưng còn lại chỉ là sự bình yên và dòng chảy về cảm xúc. Nó nhẹ nhàng trôi như một làn gió và mình nằm trên một bãi cỏ trong một buổi chiều và cảm nhận được mùi thơm của cây cỏ và làn gió mát thổi qua gương mặt của mình. Hoặc có bài hát nghe trong một đêm mưa bão và thấy nơi mình sống thật bình yên. Tôi thấy được điều kỳ diệu của âm nhạc mang lại cho mình.

Âm nhạc và cá tính sáng tác của tôi có bị ảnh hưởng bởi nhóm Secret Garden. Quan điểm sáng tác của tôi đầu tiên là bài hát giai điệu phải hay, giai điệu phải đẹp, phải có tính chữa lành, tính tích cực, tính hoài niệm, cảm xúc. Tôi rất háo hức muốn thưởng thức đêm nhạc của nhóm tại Việt Nam vào tháng 10 nhưng tiếc vì lịch trình kẹt trước đó nên dù rất muốn nhưng tôi không thể tham dự được. Đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói đây là show diễn có sân khấu đẹp nhất của nhóm nên nó càng làm tăng sự tiếc nuối của mình. Nhưng dù có đến xem hay không tôi cũng dành tình yêu rất đặc biệt cho âm nhạc của nhóm Secret Garden.

Rolf Lovland của Secret Garden gửi lời chào khán giả Việt Nam