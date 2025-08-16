Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Đà Nẵng vừa công bố danh sách 463 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền nợ hơn 196 tỷ đồng tính đến hết tháng 7/2025. Các doanh nghiệp này thuộc nhiều lĩnh vực như du lịch, xây dựng, sản xuất công nghiệp, dịch vụ.

Nổi bật trong danh sách là Công ty Cơ khí ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng (hơn 14,28 tỷ đồng); Công ty CP Công nghiệp Quảng An I (11,8 tỷ đồng); Công ty TNHH Khu Du lịch Vinacapital Hội An (hơn 10,3 tỷ đồng); Công ty TNHH May Minh Hoàng II (10,3 tỷ đồng)…

Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 5 nợ gần 9,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Trang trí nội thất & Quảng cáo Sài Gòn DAD hơn 9 tỷ đồng.

Bảo hiểm Xã hội TP Đà Nẵng công bố danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm.

Tiếp đó là CTCP Tập đoàn Royal Capital chậm đóng hơn 8,9 tỷ đồng; CTCP Gạch men Anh Em DIC hơn 7 tỷ đồng; CTCP Lilama 7 hơn 4,2 tỷ đồng; CTCP Khách sạn Wafaifo Quảng Nam hơn 3,4 tỷ đồng; CTCP Mỹ Phát hơn 3 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại 592 hơn 2,8 tỷ đồng.

Kế đến là CTCP Tập đoàn VN Đà Thành hơn 2,3 tỷ đồng; CTCP TM DV Khách sạn Bạch Đằng hơn 2,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Giáo dục Yến Nhung hơn 1,9 tỷ đồng; CTCP Đất Quảng hơn 1,7 tỷ đồng; CTCP Công trình 2 hơn 1,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Hải Vân hơn 1,4 tỷ đồng; CTCP Xây dựng Hồng Trí Việt hơn 1 tỷ đồng...

Theo đại diện BHXH Đà Nẵng, tình trạng chậm đóng bảo hiểm không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp xâm hại quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Khi doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ, người lao động có nguy cơ mất quyền lợi khám chữa bệnh theo BHYT, không được giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động hoặc trợ cấp thất nghiệp.

BHXH TP Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc, gửi thông báo đến các đơn vị chậm đóng; trường hợp cố tình chây ì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý theo quy định.

Cơ quan bảo hiểm cũng cảnh báo, nợ kéo dài sẽ khiến lãi cộng dồn lớn, gia tăng áp lực trả nợ cho doanh nghiệp, đồng thời làm giảm niềm tin của người lao động vào đơn vị sử dụng lao động.