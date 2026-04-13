Khi nhắc đến Thanh Hóa, người dân thường nhắc tới du lịch biển, đặc biệt là khu vực Sầm Sơn, Hải Tiến. Hiện nay, cùng với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, xứ Thanh đang dần định hình thêm những không gian giải trí hiện đại, giàu giá trị văn hóa. Trong bối cảnh đó, Đại lộ Ánh sáng Di sản đầu tiên tại Việt Nam và Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo bậc nhất Việt Nam tại Eurowindow Light City trở thành điểm đến mới của Thanh Hóa.

Đại lộ Ánh sáng Di sản đầu tiên tại Việt Nam

Đại lộ Ánh sáng Di sản dài 3km được quy hoạch là trục cảnh quan trung tâm của Eurowindow Light City, đồng thời được kỳ vọng trở thành điểm đến giải trí, tham quan và check-in mới của xứ Thanh. Không chỉ đảm nhiệm vai trò kết nối giao thông nội khu, đại lộ còn được phát triển như một không gian văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, nơi công nghệ trình diễn ánh sáng kết hợp với cảm hứng văn hóa Đông Sơn để tạo nên trải nghiệm thị giác khác biệt.

Đại lộ Ánh Sáng Di sản dài 3km là trục giao thông trung tâm, đồng thời là công trình biểu tượng, không gian văn hóa, giải trí và checkin của Thanh Hóa. Ảnh phối cảnh dự án

Đại lộ Ánh sáng Di sản lấy cảm hứng từ chủ đề “Ngàn dòng ánh mộng”, khởi đầu tại cổng chào biểu tượng với hình ảnh trống đồng và chim Lạc. Tại đây, công nghệ trình chiếu 3D mapping mang đến những hiệu ứng chuyển động sống động, mở ra hành trình khám phá không gian ánh sáng độc đáo. Xuyên suốt tuyến đại lộ, hình tượng chim Lạc xuất hiện như một sợi dây dẫn dắt, đưa du khách đi qua các lớp ánh sáng chuyển sắc từ vàng rực, lam tím đến dải ánh sáng đa sắc gợi liên tưởng tới bầu trời sao.

Dọc đại lộ, hệ thống chiếu sáng cảnh quan được thiết kế đồng bộ, tạo nên một “sân khấu ánh sáng” rực rỡ với các họa tiết sao băng, mặt trời, trống đồng và chim Lạc. Điểm nhấn nổi bật là các cây cầu Chim Tiên dệt sáng - những công trình nghệ thuật ánh sáng tái hiện câu chuyện lịch sử văn hóa Đông Sơn theo cách trình chiếu hiện đại.

Hai bên đại lộ là chuỗi điểm check-in nghệ thuật với nhiều chủ đề như Dòng sáng nắng vàng, Tháp ánh sáng, Suối tre mờ sương hay Chim Tiên khổng lồ rực sáng. Các hiệu ứng ánh sáng kết hợp âm nhạc, đặc biệt là màn trình diễn Chim Tiên vỗ cánh, góp phần tạo nên trải nghiệm mới lạ cho du khách khi đến với Eurowindow Light City.

Với sự kết hợp giữa công nghệ trình diễn hiện đại và cảm hứng văn hóa bản địa, Đại lộ Ánh sáng Di sản được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn thu hút người dân và du khách, góp phần hình thành không gian vui chơi, trải nghiệm mới tại Thanh Hóa.

Công viên Ánh sáng không gian tương tác độc đáo bậc nhất tại Việt Nam

Tiếp nối Đại lộ Ánh sáng Di sản, Công viên Ánh sáng được phát triển như một không gian trải nghiệm nghệ thuật - công nghệ độc đáo tại Eurowindow Light City. Công trình được thiết kế theo hành trình “Ngược dòng tìm sáng”, dẫn dắt du khách qua bốn chặng khám phá với những lớp không gian giàu tính tương tác, nơi ánh sáng, âm thanh và nghệ thuật kể chuyện hòa quyện tạo nên trải nghiệm mới mẻ.

Công viên Ánh Sáng tiếp nối câu chuyện Thành phố Ánh Sáng với hành trình “Ngược dòng tìm sáng” gồm 4 chặng khám phá. Ảnh phối cảnh dự án

Hành trình mở đầu tại Làng nước khói sương, nơi không gian ánh sáng được tái hiện trong những lớp sương huyền ảo, gợi cảm giác về thuở sơ khai của con người gắn bó với sông nước. Tiếp đó là Bộ lạc lửa thiêng, nơi sắc đỏ rực của lửa kết hợp với hiệu ứng ánh sáng chuyển động tạo nên bầu không khí mạnh mẽ, biểu trưng cho nguồn năng lượng và sức sống.

Du khách tiếp tục bước vào Rừng biển muông thú, không gian ánh sáng tái hiện thế giới thiên nhiên sống động với hình ảnh muôn loài và những chuyển động đa sắc. Hành trình khép lại tại Vùng sáng biểu tượng, nơi các điểm nhấn ánh sáng quy mô lớn được kiến tạo như những biểu tượng thị giác nổi bật của toàn khu công viên.

Xuyên suốt hành trình, du khách có thể dừng chân check-in tại nhiều tác phẩm nghệ thuật ánh sáng độc đáo. Toàn bộ không gian được vận hành bằng công nghệ 3D mapping, âm thanh kể chuyện và hệ thống ánh sáng tương tác đa chiều, tạo nên trải nghiệm liền mạch và cuốn hút. Điểm kết thúc của hành trình là Tháp Tinh Hoa Ánh Sáng - nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, khép lại chuyến khám phá bằng một không gian ánh sáng rực rỡ, để lại ấn tượng đặc biệt cho mỗi du khách khi ghé thăm.

Mảnh ghép mới trong bức tranh phát triển đô thị Thanh Hóa

Thanh Hóa từ lâu đã nổi tiếng với du lịch biển, tuy nhiên, chiến lược phát triển thời gian gần đây cho thấy địa phương đang mở rộng trọng tâm sang các khu đô thị cung cấp dịch vụ chất lượng cao, gia tăng trải nghiệm cho cư dân ngay tại khu vực trung tâm.

Sự xuất hiện của Đại lộ Ánh sáng Di sản và Công viên Ánh sáng nằm trong khu đô thị Eurowindow Light City quy mô 176ha góp phần nâng tầm diện mạo khu vực phường Nguyệt Viên - trung tâm phát triển mới bên bờ sông Mã.

Ở góc độ kinh tế, những công trình có khả năng thu hút dòng người sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa đến hoạt động kinh doanh, thương mại và dịch vụ xung quanh. Ở góc độ xã hội, đây là không gian để tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động cộng đồng - yếu tố quan trọng trong việc hình thành bản sắc đô thị.

Với định hướng xây dựng “Thành phố Ánh sáng” bên bờ sông Mã, Eurowindow Light City đang lựa chọn cách tiếp cận khác biệt: dùng ánh sáng như một ngôn ngữ nhận diện, khai thác tinh hoa văn hóa di sản Đông Sơn để chạm tới cảm xúc của khách tham quan. Vận hành hiệu quả trong thời gian tới, Đại lộ Ánh sáng di sản và Công viên Ánh sáng sẽ trở thành biểu tượng mới của địa phương - không chỉ là chốn an cư tiện nghi mà còn là điểm đến đáng trải nghiệm cho du khách ở xứ Thanh.

(Nguồn: Eurowindow Light City)