Vừa qua, một số thông tin trên báo chí phản ánh về việc ngập úng tại Điểm kho dự trữ Hỗ, xã An Hưng, huyện An Dương (nay là phường An Hưng, quận Hồng Bàng), TP. Hải Phòng. Về vấn đề này, Cục DTNN cho biết, điểm kho Hỗ thuộc Chi cục DTNN Kiến An, Cục DTNN khu vực Đông Bắc, Tổng cục DTNN (nay là Chi cục DTNN khu vực III, Cục DTNN), được xây dựng từ những năm 1960.

Sau nhiều năm sử dụng, do ảnh hưởng biến đổi của hoạt động xây dựng trong khu vực lân cận, nên cốt nền của điểm kho Hỗ thấp hơn cốt nền của Quốc lộ 5A và cốt nền nhà dân trong khu dân cư, dẫn đến khó thoát nước, dễ bị ngập úng khi có mưa.

Điểm kho Hỗ thuộc Chi cục DTNN khu vực III đã dừng hoạt động, không có hàng dự trữ quốc gia.

Điểm kho Hỗ đã dừng hoạt động, không được sử dụng để bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia từ năm 2022. Điểm kho này đã xuống cấp nghiêm trọng, nhà làm việc, kho hàng, vật kiến trúc đã hết khấu hao và không nằm trong quy hoạch điểm kho dự trữ quốc gia theo Quyết định số 403/QĐ-BTC ngày 10/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cục DTNN đã báo cáo Bộ Tài chính về phương án xử lý, sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của điểm kho Hỗ để chuyển giao về địa phương quản lý theo quy định.

Hiện nay, Cục DTNN đang phối hợp với các đơn vị của Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và cơ quan liên quan của TP. Hải Phòng tiến hành kiểm đếm, kiểm tra hiện trạng của điểm kho theo quy định để thực hiện bàn giao.

Ngay khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí, Cục DTNN đã chỉ đạo Chi cục DTNN khu vực III khẩn trương phối hợp với chính quyền sở tại kiểm tra, khảo sát và có phương án xử lý, khắc phục tình trạng ngập lụt tại Điểm kho Hỗ, không để ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường xung quanh.