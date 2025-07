Như VietNamNet đã đưa, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra tại khách sạn Pullman Hà Nội.

Điều tra vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, phương thức, thủ đoạn phạm tội mới; hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc diễn ra trong thời gian dài, nhiều tình tiết phức tạp, có sự móc nối giữa các đối tượng người Việt Nam với các đối tượng người nước ngoài.

Do đó việc điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng chủ mưu, cầm đầu là người nước ngoài gặp nhiều khó khăn. Người Việt Nam vào đánh bac tại King Club có nhiều thành phần khác nhau, trong đó có cả cán bộ, công chức nhà nước, doanh nhân, với số tiền đánh bạc đặc biệt lớn…

Ảnh minh họa

Kết quả điều tra xác định, ngày 20/7/2023, ông Bùi Văn Huynh (nhân viên kỹ thuật xây dựng, Công ty Tân Hải Dương) được King Club mở thẻ chơi Trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) với tên “MR CALLA”. Từ ngày 7/2 đến 21/6/2024, ông Huynh đã đánh bạc 33 lần bằng hình thức đặt cược chơi TCĐTCT Bacarat tại King Club, với tổng số tiền đánh bạc hơn 15 triệu USD (tương đương hơn 364 tỷ đồng).

Trong đó lần chơi nhiều nhất là hơn 1,4 triệu USD (tương đương hơn 35 tỷ đồng). Ông Huynh thua hơn 730 ngàn USD (tương đương hơn 17 tỷ đồng).

Cùng phạm vào tội “Đánh bạc” như ông Huynh còn có ông Vũ Phong. Ngày 29/7/2020, ông Phong được King Club mở thẻ chơi TCĐTCT với tên “MR TOM”. Từ ngày 4/2 - 10/6/2024, đại gia này đã đánh bạc 100 lần bằng hình thức đặt cược chơi TCĐTCT Slot, Bacarat tại King Club.

Tổng số tiền mà ông Phong đã “đốt” vào sòng bài ở khách sạn Pullman được xác định là hơn 10 triệu USD (tương đương hơn 257 tỷ đồng). Trong đó, lần chơi nhiều nhất ông Phong đã bỏ ra số tiền hơn 479 ngàn USD (tương đương hơn 11 tỷ đồng để đánh bạc. CQĐT xác định, ông Phong thua hơn 1,4 triệu USD (tương đương hơn 34 tỷ đồng).

Một đại gia khác bị truy tố tội Đánh bạc là bà Vũ Thị Tuyết Mai (doanh nhân). Kết quả điều tra xác định được, ngày 17/2/2022, bà Mai được King Club mở thẻ chơi TCĐTCT với tên “MRS JOANA”. Từ ngày 6/2- 22/6/2024, nữ đại gia này đã đánh bạc 66 lần bằng hình thức đặt cược chơi TCĐTCT Roulette, Bacarat tại King Club, với tổng số tiền đánh bạc là hơn 9,7 triệu USD (tương đương hơn 235 tỷ đồng).

Lần chơi nhiều nhất, bà Mai bỏ ra hơn 491 ngàn USD (tương đương hơn 11 tỷ đồng) để đánh bạc. Bà Mai thua bạc số tiền tương đương hơn 15 tỷ đồng.

“Nhân vật đặc biệt” từng được nhắc đến trong bài trước là ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ) đã đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD.

Ông Hồ Đại Dũng

Bị can Nguyễn Đức Long (Kỹ sư xây dựng, Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Vigracera) bị cáo buộc từ ngày 4/2- 23/5/2024 đã đánh bạc 103 lần bằng hình thức đặt cược chơi TCĐTCT Slot, Roulette, Bacarat tại King Club, với tổng số tiền đánh bạc tương đương hơn 102 tỷ đồng), bị thua số tiền tương đương hơn 4,5 tỷ đồng.

Ông Ngô Ngọc Đức (nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình cũ) cũng mở thẻ với tên “Mr Lucky one”. Từ tháng 2 - 6/2024, “Mr Lucky one” đánh bạc 74 lần với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD (tương đương hơn 102 tỷ đồng), thua hơn 284.000 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng).

Doanh nhân Nguyễn Anh Linh cũng bị truy tố tội Đánh bạc khi đã chi số USD tương đương hơn 65 tỷ đồng để 79 lần đánh bạc bằng hình thức đặt cược chơi TCĐTCT Slot, Roulette, Bacarat tại King Club. Đại gia này bị thua số USD tương đương gần 10 tỷ đồng.

Trong vụ án này, người đàn ông Hàn Quốc Kim In Sung (Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH HS Development Việt Nam) được xác định là người đóng vai trò chính, quản lý toàn bộ doanh thu và hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại King Club.

Kết quả điều tra xác định, Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã đánh bạc thua. Tuy nhiên, trước khi cơ quan công an bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép tại King Club, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam.