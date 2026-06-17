241 ngày doanh nghiệp mới phát hiện bị tấn công

Các cuộc tấn công mạng ngày nay không còn diễn ra theo một điểm đơn lẻ mà trải rộng trên toàn bộ hạ tầng số, từ ứng dụng, mạng, thiết bị đầu cuối đến môi trường cloud. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp vẫn đang vận hành hàng loạt công cụ bảo mật rời rạc và đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự an ninh mạng có chuyên môn sâu.Hệ quả là tổ chức có thể nhìn thấy từng cảnh báo riêng lẻ nhưng không nhìn thấy toàn bộ chuỗi tấn công đang diễn ra.

Theo báo cáo Cost of a Data Breach 2025 của IBM, doanh nghiệp trên toàn cầu trung bình mất tới 241 ngày để phát hiện và khắc phục hoàn toàn một vụ vi phạm dữ liệu. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt nhân lực an ninh mạng tiếp tục là thách thức lớn đối với các tổ chức tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi nhu cầu về chuyên gia bảo mật đang vượt xa khả năng đáp ứng của thị trường.

Điều này đặt ra một thực tế đáng lo ngại: dù đã đầu tư nhiều giải pháp bảo mật, không ít doanh nghiệp vẫn thiếu khả năng giám sát tổng thể, phát hiện sớm rủi ro và phản ứng đủ nhanh trước các cuộc tấn công ngày càng tinh vi.

Không thiếu công cụ bảo mật, doanh nghiệp chỉ thiếu một bức tranh tổng thể

Trong nhiều năm, doanh nghiệp thường xây dựng hệ thống phòng thủ bằng cách triển khai từng lớp công nghệ riêng lẻ như Firewall, WAF, Anti-DDoS, Endpoint Protection, SIEM hay các giải pháp Cloud Security. Tuy nhiên, khi số lượng công cụ ngày càng nhiều, dữ liệu bảo mật cũng bị phân mảnh trên nhiều hệ thống khác nhau.

Một cảnh báo trên thiết bị đầu cuối có thể liên quan đến một email lừa đảo xuất hiện từ nhiều ngày trước. Một hành vi bất thường trên môi trường Cloud có thể là mắt xích tiếp theo của một cuộc tấn công đã bắt đầu từ lớp ứng dụng hoặc mạng. Nếu không có khả năng tương quan dữ liệu giữa các lớp bảo mật, doanh nghiệp chỉ nhìn thấy từng mảnh ghép riêng lẻ thay vì toàn bộ bức tranh rủi ro. Đây chính là lý do nhiều tổ chức dù sở hữu hàng chục công cụ bảo mật vẫn không thể phát hiện sớm các cuộc tấn công có chủ đích (APT), các hành vi đánh cắp dữ liệu nội bộ hay những chiến dịch tấn công kéo dài nhiều tháng.

Thách thức này càng trở nên nghiêm trọng khi doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự SOC (Security Operations Center) - lực lượng đóng vai trò giám sát, phân tích và ứng phó sự cố 24/7. Việc xây dựng một đội ngũ SOC nội bộ đòi hỏi chi phí lớn, thời gian đào tạo dài và nguồn nhân lực chất lượng cao - những yếu tố không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng đáp ứng.

Xu hướng Unified Security Platform thay thế các mô hình bảo mật rời rạc

Trước áp lực từ các mối đe dọa ngày càng phức tạp, nhiều doanh nghiệp trên thế giới đang chuyển dịch từ mô hình đầu tư các sản phẩm đơn lẻ sang nền tảng an ninh mạng hợp nhất (Unified Security Platform).

Thay vì vận hành nhiều hệ thống riêng biệt, các lớp bảo mật được kết nối trong một kiến trúc thống nhất, nơi dữ liệu được tập trung, phân tích theo thời gian thực và tự động phản ứng khi phát hiện nguy cơ.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, đây là xu hướng tất yếu khi doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên AI, Cloud và Hybrid Infrastructure. Khả năng phát hiện nhanh không còn phụ thuộc vào số lượng công cụ đang sở hữu mà phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có thể kết nối và khai thác dữ liệu từ các công cụ đó hiệu quả đến đâu.

Thực tế cho thấy, thách thức lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay không phải thiếu giải pháp bảo mật mà là thiếu khả năng kết nối dữ liệu giữa các lớp phòng thủ, thiếu góc nhìn tổng thể về rủi ro và thiếu nguồn lực để xử lý khối lượng cảnh báo ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng liên tục thay đổi và đội ngũ SOC phải đối mặt với áp lực vận hành ngày càng lớn, doanh nghiệp đang cần nhiều hơn những công cụ bảo mật riêng lẻ. Điều quan trọng là khả năng tập trung dữ liệu, tự động hóa quy trình và hỗ trợ đội ngũ an ninh mạng đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác hơn.

Đây cũng là lý do các nền tảng bảo mật hợp nhất đang trở thành xu hướng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, CMC Telecom đang phát triển mô hình an ninh mạng hợp nhất CMC Comprehensive Security, là sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ CMC Comprehensive Security Platform (CCSP) và hệ thống dịch vụ bảo mật CMC Comprehensive Security Services (CCSS). Mô hình này được xây dựng nhằm giải quyết đồng thời hai bài toán lớn của doanh nghiệp hiện nay: thiếu khả năng quan sát tổng thể rủi ro và thiếu hụt nguồn lực an ninh mạng chuyên sâu.

Khi AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động phát hiện và ứng phó sự cố, việc kết hợp giữa nền tảng công nghệ, dữ liệu Threat Intelligence và đội ngũ chuyên gia SOC đang mở ra một cách tiếp cận mới trong vận hành an ninh mạng. Đây cũng là hướng đi mà nhiều tổ chức đang theo đuổi để chuyển từ mô hình phòng thủ bị động sang quản trị rủi ro chủ động trong kỷ nguyên số.

Thuý Ngà