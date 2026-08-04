Lời tòa soạn: Dù đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng việc giải quyết các nhu cầu thiết yếu của người dân (đất ở, nhà ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt, sinh kế) hiện vẫn là những điểm nghẽn đặc thù ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 12/5/2026 về đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kết luận phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ngày 9/7/2026, Thủ tướng Chính phủ đều yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung giải quyết các điểm nghẽn này. Từ thực tiễn triển khai qua nhiều thập niên, Báo VietNamNet thực hiện tuyến bài “Nhìn trúng điểm nghẽn đặc thù để thực hiện chính sách dân tộc”. Tuyến bài nhận diện những vướng mắc trong quá trình thực thi và đặt ra những vấn đề cần giải quyết để nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt và sinh kế ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Bài 1: Nhìn trúng điểm nghẽn đặc thù để thực hiện chính sách dân tộc: Giải 'cơn khát' nước sạch

Từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước, ánh điện đã thắp sáng nhiều bản làng vùng đồng bào DTTS và miền núi. Nhưng bên cạnh một số địa bàn còn “trắng” điện lưới thì ở một số nơi, điện vẫn chủ yếu phục vụ sinh hoạt, chưa trở thành động lực cho sản xuất và nâng cao thu nhập.

Điều này cho thấy, sau khi hoàn thành mục tiêu đưa điện đến người dân, chính sách cần bước sang một giai đoạn mới, không chỉ bảo đảm tiếp cận điện, mà còn nguồn điện phải đủ khỏe để người dân phát triển kinh tế.

Đây là vấn đề Bộ Công Thương cần đặc biệt quan tâm khi chủ trì, hướng dẫn thực hiện Nội dung số 4 - Nội dung thành phần số 02 thuộc Hợp phần thứ nhất, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, theo Quyết định số 417/QĐ-BNNMT.

Đầu tư kéo điện lưới quốc gia về các thôn bản đặc biệt khó khăn, địa hình chia cắt là bước tiến rất lớn trên lộ trình điện khí hóa nông thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ảnh: Điện lực Chợ Đồn, Thái Nguyên.

“Khoảng trống” cuối cùng của mục tiêu điện khí hóa miền núi

Trong phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi, điện không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn là nền tảng của sản xuất, giáo dục, y tế và chuyển đổi số. Vì vậy, việc đưa điện lưới quốc gia đến các thôn, bản luôn được Nhà nước ưu tiên trong nhiều chương trình, dự án.

Trong Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 12/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo, đôn đốc các địa phương và cơ quan liên quan tập trung đầu tư phát triển hệ thống điện cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Mục tiêu đến năm 2030, 100% số hộ dân được sử dụng điện.

Riêng giai đoạn 2016 - 2025, toàn vùng đã hoàn thành 131 công trình điện từ vốn Chương trình 135 giai đoạn III và đầu tư thêm 442 công trình từ Chương trình MTQG 1719.

Nhờ đó, vùng đồng bào DTTS và miền núi hiện có 99,4% thôn đã được tiếp cận điện (98,7% là điện lưới quốc gia), tỷ lệ hộ DTTS sử dụng điện lưới đạt 98,8%; toàn vùng chỉ còn khoảng 208 thôn (0,6%) chưa có điện. Đây là bước tiến rất lớn trên lộ trình điện khí hóa nông thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Hơn 5 năm trước, theo Báo cáo số 732/BC-UBDT ngày 10/6/2021 của Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo), toàn vùng vẫn còn 3.400 thôn chưa có điện lưới quốc gia và 7% hộ DTTS chưa được tiếp cận nguồn điện ổn định.

Tuy nhiên, khi số lượng địa bàn chưa có điện lưới ngày càng ít đi thì phần việc còn lại cũng trở nên khó khăn hơn. Nếu trước đây, thách thức của chính sách là đưa điện đến càng nhiều bản làng càng tốt, thì hiện nay bài toán đã khác.

Các thôn bản chưa có điện lưới đều là những nơi có địa hình hiểm trở, dân cư thưa thớt, đòi hỏi suất đầu tư cao nhưng số hộ thụ hưởng ít. Chính những “vùng trắng” điện lưới này đang trở thành điểm nghẽn lớn nhất của chính sách, bởi đây đều là những địa bàn khó đầu tư nhất nhưng cũng là nơi không thể bỏ lại phía sau.

Vùng “trắng” điện lưới hiện đều là những địa bàn khó đầu tư nhất nhưng cũng là nơi không thể bỏ lại phía sau. Ảnh: Thu Thảo

Đơn cử tại bản Sa Lung (xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa), điện lưới quốc gia vẫn là niềm mong mỏi của 67 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu. Người dân hiện chỉ sử dụng nguồn điện từ các tua-bin nước nhỏ đặt trên suối đủ thắp sáng vài bóng đèn, không đủ công suất để vận hành các thiết bị thiết yếu như tivi, tủ lạnh…

Không có điện lưới, người dân không chỉ chịu thiệt thòi trong sinh hoạt. Trong bối cảnh chuyển đổi số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thiếu điện đồng nghĩa với việc người dân bị hạn chế tiếp cận dịch vụ công, thông tin và cơ hội phát triển.

Điểm nghẽn sau hệ thống điện lưới đã được đầu tư

Nếu như những địa bàn còn “trắng” điện lưới là khoảng trống cuối cùng trong mục tiêu phổ cập điện thì chất lượng dòng điện đang là một điểm nghẽn khác ở nhiều địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Hệ thống điện ở không ít thôn, bản được đầu tư từ nhiều năm trước với quy mô nhỏ, trong khi nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cùng với quá trình phát triển kinh tế. Điều này khiến nhiều hộ dân dù đã có điện nhưng vẫn khó mở rộng sản xuất, ứng dụng cơ giới hóa hoặc đầu tư các mô hình tạo giá trị gia tăng.

Thôn Quế Sơn, xã Đông Ngũ (Quảng Ninh) là nơi sinh sống của 71 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao. Điện lưới đã được kéo về Quế Sơn từ năm 2013, nhưng trạm biến áp chỉ có công suất 50 kVA-35/0,4kV, thiết kế dây dẫn tiết diện nhỏ, nhánh rẽ 1 pha nên dòng điện không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất.

Quế Sơn hiện cũng là một trong những vùng “lõm sóng” của tỉnh Quảng Ninh. Năm 2026, đây là một trong những “tọa độ” điểm phủ sóng di động theo Kế hoạch 169/KH-UBND ngày 15/4/2026 của tỉnh.

Không riêng Quế Sơn, nhiều địa phương đã có điện lưới nhưng chất lượng nguồn điện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Điện yếu, thiếu ổn định không chỉ làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân mà còn hạn chế khả năng cơ giới hóa, chế biến nông sản và phát triển ngành nghề ở nông thôn.

Trong Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Công Thương đặt mục tiêu nâng cấp hệ thống điện cho 717.352 hộ dân đã có điện lưới nhưng nguồn điện không ổn định. Nhưng vướng mắc về nguồn lực và cơ chế, đến nay chương trình này chưa thể triển khai.

Trong khuôn khổ kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, ngày 3/12/2025, đại biểu Trần Nhật Minh (đoàn Nghệ An) đề nghị giai đoạn 2026 - 2030 Chính phủ ưu tiên bố trí đủ nguồn lực để hoàn thành Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo. Theo đại biểu, đây là nhiệm vụ cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Kéo nguồn điện lưới về thôn bản miền núi không chỉ đủ thắp sáng bóng đèn mà còn phải đủ nuôi sinh kế. Ảnh: Ngọc Chí

Có thể thấy, sau nhiều năm đầu tư, mục tiêu đưa điện đến vùng đồng bào DTTS và miền núi cơ bản đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Đích đến của chính sách không nằm ở số cột điện hay chiều dài đường dây, mà ở khả năng biến dòng điện thành động lực phát triển, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Chỉ khi tháo gỡ được những điểm nghẽn sau công tắc điện, để ánh sáng từ điện lưới thực sự thắp sáng sinh kế, mục tiêu điện khí hóa nông thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi mới thực sự hoàn thành.

Chính sách đầu tư hệ thống điện lưới thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2030 do Bộ Công Thương chủ trì, mục tiêu đến năm 2030 có 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp. Nội dung chính sách là tập trung đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn phục vụ dân sinh và sản xuất theo hướng an toàn, tin cậy, ổn định và đảm bảo mỹ quan; ưu tiên hỗ trợ đầu tư, nâng cấp cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS và miền núi, an toàn khu, biên giới và hải đảo. (Nguồn: Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/1/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

* Bài tiếp: Hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào: Khi địa phương ‘bỏ khó, chọn dễ’