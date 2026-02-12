Chúng tôi không còn phải canh giờ nấu cơm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phía sân trước nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Hóa ở thôn Cẩy, xã Minh Thanh (Tuyên Quang) la liệt các mặt hàng đồ gỗ, có sản phẩm đã được đánh bóng, có loại chờ phơi cho khô nước sơn. Sát vách nhà là xưởng sản xuất, máy cắt và máy bào gỗ... vẫn chạy không ngừng nghỉ.

Vừa pha ấm trà nhà trồng mời chúng tôi, ông Hoá vừa nói: “Cận Tết, đơn hàng phải trả rất nhiều nên anh em trong xưởng đều phải tăng ca. Còn trà thu hái được từ quả đồi trước nhà đã bán hết từ lâu với giá cao, tôi chỉ giữ lại một ít đủ dùng”.

Có được thành quả này là nhờ vào dòng điện mới ổn định, ông Hoá chia sẻ. Nhớ lại những ngày trước năm 2022, nhà ông phải chật vật sống trong cảnh thiếu điện sinh hoạt dù đường dây điện chạy ở ngay trước cổng.

Trạm biến áp mới được lắp đặt, đem dòng điện khoẻ về cho dân bản. Ảnh: Tâm An

“Hồi đó luôn phải canh giờ nấu cơm. Có hôm điện yếu quá, đến bữa ăn mở nồi cơm ra vẫn chỉ là gạo và nước, không chín nổi. Quạt điện thì càng không cần nói, có chạy được đâu”, ông nói. Thậm chí, vào giờ cao điểm, chiếc bóng đèn LED tiết kiệm điện cũng còn nhập nhòe, không thể cho thứ ánh sáng ổn định để mấy đứa trẻ học bài.

Điện cho sinh hoạt còn không đủ dùng, huống chi điện để phát triển sản xuất. Thành ra, vợ chồng ông quanh năm phải xa quê bươn chải làm thuê. Cuộc sống tha hương nay đây mai đó cũng khó ổn định.

Nhưng rồi cuộc sống đổi thay khi người dân xã miền núi chúng tôi được cấp dòng điện mới khoẻ mạnh. “Điện lực Sơn Dương đầu tư, lắp cho thôn trạm biến áp mới ngay đầu làng. Kể từ đó, dòng điện luôn khỏe, bà con có thể sử dụng các thiết bị điện như tivi, tủ lạnh, điều hoà...”, ông hào hứng chia sẻ.

Điện lưới ổn định không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn tạo điều kiện để gia đình ông Hóa mạnh dạn đầu tư máy móc, mở xưởng sản xuất đồ gỗ truyền thống và thu hút thêm nhiều lao động địa phương - điều mà cách đây 3 năm ông chưa từng nghĩ tới.

“Mỗi nhân công làm việc tại xưởng được trả 350.000 đồng/ngày”, ông phấn khởi chia sẻ. Riêng năm 2025, dù chưa hạch toán sổ sách chi tiết, thu nhập của ông ước đạt gần 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đồi chè của gia đình sau khi được lắp đặt hệ thống tưới tiêu tự động cũng ghi nhận năng suất tăng gấp 2 - 3 lần so với trước. Hơn nữa, chất lượng sản phẩm chè được cải thiện rõ rệt, giá bán cũng tăng cao.

Điện là tiêu chí quan trọng hàng đầu để phát triển kinh tế. Thế nên, không riêng gia đình ông Hóa, từ khi nguồn điện được bảo đảm ổn định, nhiều hộ dân tại xã Minh Thanh đã quay về địa phương phát triển kinh tế hộ, không còn phải đi làm ăn xa như trước.

Ông Hoá không còn phải đi làm thuê, thay vào đó có thể phát triển sản xuất ở địa phương. Ảnh: Tâm An

Ông Đỗ Trường Giang - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết, những năm vừa qua, công ty đã cùng với các cấp, các ngành của tỉnh Tuyên Quang thực hiện các chương trình nông thôn mới, xóa những điểm lõm sóng và lõm điện trên địa bàn để bà con có đầy đủ điện với chất lượng ổn định, đảm bảo đời sống sinh hoạt cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và điện lực địa phương đã đầu tư rất nhiều các công trình nguồn và lưới đảm bảo cấp điện cho tỉnh Tuyên Quang.

“Hằng năm chúng tôi đầu tư nguồn và lưới điện khoảng từ 700 - 1.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 60 - 70 dự án để cấp điện cho các thôn bản, cải tạo chất lượng điện áp và điện áp thấp”, ông Giang nói. Riêng địa bàn Sơn Dương (cũ) trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới (từ 2022 - 2025), điện lực Tuyên Quang đầu tư trung bình khoảng 15 - 20 công trình với giá trị khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm để đem dòng điện khoẻ đến từng thôn bản vùng cao.

“Chiến sĩ áo cam” trực xuyên Tết canh dòng điện cho dân đón năm mới

Bên cạnh việc giữ dòng điện khoẻ, ngành điện lực Tuyên Quang đang trong cao điểm xây dựng kế hoạch trực Tết nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho người dân đón Tết Nguyên đán.

Tại các đơn vị điện lực, “chiến sĩ áo cam” mỗi người một việc, ai nấy đều tất bật. Có người vừa kết ca trực đã tranh thủ cùng các đồng nghiệp gói bánh chưng sớm, số khác lại đến từng hộ dân để tuyên truyền về việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

Đón mùa Xuân thứ 32 với ngành điện và duy trì 24 năm liên tục trực Tết, nữ công nhân Nguyễn Thị Huệ thuộc Xí nghiệp lưới điện cao thế Tuyên Quang (Công ty Điện lực Tuyên Quang) cho biết, mỗi lần Tết đến Xuân về, Tổ thao tác lưu động số 1 luôn trực 100% quân số để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho bà con nhân dân được vui Tết trọn vẹn.

Với chị Huệ, Tết Bính Ngọ 2026 này đặc biệt hơn, bởi đây là lần trực Tết cuối cùng, trước khi nghỉ hưu.

Các "chiến sĩ áo cam" trực 24/24 đảm bảo điện cho dân đón Tết. Ảnh: Tâm An

“Ngày xưa trực Tết vất vả hơn bây giờ rất nhiều, vì chưa có Tổ thao tác lưu động, chưa có trung tâm điều khiển xa. Khi đó, anh em chúng tôi phải trực 24/24 giờ tại một trạm, chia ba ca. Thậm chí, có lần còn phải trực thông ngày vì phải ở lại để cùng xử lý sự cố”, chị Huệ nhớ lại. Còn bây giờ, khi có trung tâm điều khiển xa nên trực lưu động đỡ vất vả nhưng vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường khi có sự cố xảy ra.

Anh Khổng Minh Thắng - nhân viên vật tư công nghệ thông tin, Đội Quản lý điện lực Sơn Dương (Công ty Điện lực Tuyên Quang), cho biết, đặc thù tại khu vực Sơn Dương là người dân có phong tục dựng cây nêu đón Tết, vì vậy “người nhà đèn” phải đến từng thôn, xóm tuyên truyền, hướng dẫn bà con đặt cây nêu đúng khoảng cách an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện, phòng tránh sự cố và tai nạn đáng tiếc.

Bên cạnh đó, vào mỗi dịp cận Tết, đơn vị phải chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, sẵn sàng phục vụ công tác sửa chữa, bảo đảm vận hành thông suốt toàn bộ lưới điện trên địa bàn mình phụ trách.

“Thời điểm áp lực nhất là những ngày cận Tết, đặc biệt khoảng một ngày trước giao thừa. Khi đó, nhu cầu tiêu thụ điện trong dân tăng đột biến, anh em nhà đèn chúng tôi phải căng mình ứng trực, có khi thao tác xử lý sự cố đến sát giờ giao thừa để bảo đảm dòng điện thông suốt”, anh Thắng nói thêm. Theo anh, toàn đội luôn quán triệt yêu cầu “đảm bảo không thiếu điện 24/24”.

Thế nên, mỗi khi tiếp nhận thông tin từ khách hàng, lực lượng trực nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời xử lý, bảo đảm người dân có điện vui Xuân, đón Tết.

Lãnh đạo điện lực cũng trực 100%, Tết đi làm giống như ngày thường. Ảnh: Trường Giang

Nhớ lại sự cố vào Tết 2020, anh Thắng kể, trước thời khắc chuyển giao năm mới khoảng 4 tiếng, trên địa bàn Sơn Dương xảy ra trận mưa đá lớn, gây mất điện diện rộng. Ngay trong đêm, Điện lực Sơn Dương đã huy động 100% quân số, kể cả lãnh đạo cũng ra hiện trường kiểm tra và khắc phục.

“Năm đó, anh em phải dầm mưa suốt đêm. Mãi đến 9h sáng mùng 1 Tết mới khôi phục cấp điện trở lại. Dù vất vả, tất cả vẫn nỗ lực hết mình, bởi ai cũng hiểu người dân mong có điện sáng để đón giao thừa”, anh Thắng xúc động nói.

Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ông Đỗ Trường Giang cho biết, lãnh đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo các bộ phận phân công, xây dựng các phương án đảm bảo cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh, lập các kế hoạch trực Tết cho cán bộ, nhân viên.

Riêng các lãnh đạo luôn trực 100%, giống như một ngày đi làm bình thường. Còn với anh em xa nhà, Công ty sẽ trích quỹ phúc lợi và tổ chức cho anh em ăn Tết tại đơn vị để vừa đón Xuân, vừa đảm bảo canh dòng điện sáng cho dân đón năm mới.