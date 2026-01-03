Mới đây, NDTV (New Delhi Television) - kênh truyền thông nổi tiếng của Ấn Độ công bố danh sách 26 địa điểm "nằm ngoài bản đồ du lịch đại trà" nên ghé thăm vào năm 2026.

26 điểm đến được đề cập phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, tìm kiếm sự khác biệt và giá trị nguyên bản trong năm 2026.

Các địa danh này chưa quá đông đúc, sở hữu cảnh quan đặc trưng hoặc mang lại cảm xúc đáng nhớ chỉ qua một lần trải nghiệm.

Việt Nam có một địa danh được giới thiệu là Tà Xùa, Sơn La.

Theo NDTV nơi đây là thiên đường săn mây, trong đó điểm nhấn là "sống lưng khủng long" - con đường hẹp chạy dọc sống núi, giữa những thung lũng mây trắng bồng bềnh, mang lại cảm giác phấn khích cho du khách ưa mạo hiểm.

Tà Xùa là điểm săn mây nổi tiếng. Ảnh: Tạ Thị Thùy

Xã Tà Xùa là xã vùng cao, với độ cao trung bình so với mặt nước biển từ 1.500-2.000m. Nơi đây cách trung tâm Hà nội khoảng 250km với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ.

Từ tháng 10 tới tháng 4 hàng năm được xem là thời điểm lý tưởng để săn mây ở Tà Xùa. Ngoài "sống lưng khủng long", du khách có thể check-in mỏm cá heo, mỏm lạc đà, đồi chè cổ thụ, thảo nguyên, hay rừng nguyên sinh Tà Xùa.

Danh sách 26 điểm đến của NDTV trải rộng trên nhiều châu lục như châu Á, Âu, Mỹ và khu vực Ấn Độ.

Ở châu Á (ngoài Ấn Độ), bên cạnh Tà Xùa của Việt Nam, bảng xếp hạng giới thiệu về Luang Prabang (Lào), Siem Reap (Campuchia), Sapporo (Nhật Bản), Lovina và Raja Ampat (Indonesia), Jabal Akhdar (Oman), AlUla (Ả Rập Xê Út).