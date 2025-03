Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đang được các ngành, các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện bằng những giải pháp phù hợp. Trong đó, Công an tỉnh không chỉ phát huy vai trò thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đề ra những giải pháp thực hiện hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương mà còn đi đầu trong triển khai, sớm hoàn thành các chỉ tiêu theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

Đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện Đề án 06 của tỉnh

Phát huy vai trò thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng nhằm kiểm điểm tiến độ công việc; đẩy mạnh sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử, Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID; tham mưu ban hành các kế hoạch, công văn triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, hướng dẫn của Tổ công tác Đề án 06 Trung ương; chủ động làm việc với các sở, ngành để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp thực hiện thời gian tới. Từ năm 2024 đến nay, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh ban hành 172 văn bản, tổ chức 14 hội nghị, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ của Đề án 06 và kiểm điểm tiến độ hàng tuần về triển khai các nhiệm vụ chậm, muộn; ban hành 1 thông báo kết quả thực hiện mô hình điểm trong triển khai thực hiện Đề án 06; ban hành 2 thư ngỏ gửi các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp về việc tuyên truyền thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và cho vay tín chấp, chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng được hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Thực hiện chủ đề của năm 2024 là “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hoá dữ liệu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh triển khai Đề án 06, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp”, Công an tỉnh đã tham mưu Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các nhóm vấn đề về “pháp lý, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, an ninh an toàn bảo mật và nguồn lực triển khai”. Đồng thời tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo chiến lược dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; mô hình nghiệp vụ tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban quốc gia về dữ liệu; đẩy mạnh triển khai hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan đến tỉnh Nam Định…

Bằng những giải pháp tích cực, hiệu quả, trong năm 2024, công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng quản trị dịch vụ công trong thực hiện thủ tục hành chính, hoạt động cung cấp dịch vụ công của tỉnh luôn thuộc tốp dẫn đầu toàn quốc. Nam Định là 1 trong 4 đơn vị dẫn đầu toàn quốc về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 2 nhóm dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí. Hiện tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh dẫn đầu toàn quốc. Kết quả cập nhật thông tin liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ vào hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ thu nhận mẫu ADN đứng thứ 2 toàn quốc. Toàn tỉnh cơ bản hoàn thành nhập thông tin hội viên các hội, thông tin người lao động vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia…

Đi đầu trong thực hiện Đề án 06

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh luôn gương mẫu, đi đầu trong triển khai, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên có những giải pháp mới, cách thức làm cụ thể, phù hợp với từng thời điển, điều kiện thực tế. Trong năm 2024, Công an tỉnh đã tham mưu Tổ công tác Đề án 06 tỉnh ban hành kế hoạch cao điểm về triển khai định danh điện tử cho các cơ quan, tổ chức; thành lập các Tổ An ninh mạng hoạt động đồng bộ từ tỉnh xuống cơ sở với lực lượng nòng cốt là 138 cán bộ, chiến sĩ có trình độ đại học, cao đẳng về công nghệ thông tin; tăng cường triển khai các mô hình điểm về Đề án 06 tại địa phương. Hiện trên địa bàn tỉnh đã triển khai 46/46 mô hình điểm thực hiện Đề án 06; trong đó 35 mô hình điểm có kết quả.

Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở, ứng dụng các trang, nhóm mạng xã hội đẩy mạnh tuyên truyền về các tiện ích của Đề án 06, lợi ích đối với người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Lực lượng Công an cơ sở thành lập các Tổ công tác Đề án 06 theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”; “dễ làm trước, khó làm sau”; làm vào các buổi tối, kể cả thứ 7, chủ nhật… để tuyên truyền, vận động người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa, lợi ích, tầm quan trọng của Đề án 06, từ đó đồng thuận, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chung đề ra.

Đại tá Phan Thị Loan, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, Công an tỉnh không chỉ phát huy tốt vai trò thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh mà còn thường xuyên thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong lực lượng. Công an tỉnh đã luôn chủ động tham mưu, đề xuất, huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm tập trung triển khai thực hiện tốt Đề án 06. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện ở Công an cơ sở và trực tiếp ở những đơn vị cấp xã còn nhiều hạn chế, khó khăn; chú trọng tổ chức các buổi tọa đảm, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo để các đơn vị nghiên cứu, vận dụng thực hiện.

Quyết liệt triển khai Đề án 06 của Chính phủ, đến nay tất cả 11/11 dịch vụ công của Công an tỉnh liên quan đến các lĩnh vực: Xuất nhập cảnh, cư trú, cấp căn cước công dân, con dấu, đăng ký xe, phòng cháy, kinh doanh có điều kiện… đều được người dân, doanh nghiệp tin dùng và phát huy hiệu quả tốt. Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính công đúng thời hạn thường xuyên đạt cao trên 99%. Đáp ứng yêu cầu phát triển, hiện Công an tỉnh đang triển khai sử dụng phần mềm lưu trú ASM để quản lý các cơ sở kinh doanh lưu trú; nhà khách, nhà công vụ, nhà cho thuê; nhà ở trong khu công nghiệp trên địa bàn.

Để tăng cường phát triển công dân số, từ năm 2024 đến nay, Công an tỉnh đã thu nhận 475.632 hồ sơ cấp căn cước; trong đó hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi. Công an tỉnh tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp nhằm đẩy mạnh cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID; phối hợp với Sở Y tế để tích hợp thông tin Sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID mức độ 2; phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường sử dụng định danh điện tử trên nền tảng Thuế; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát, làm sạch dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Qua đó, người dân ngày càng tích cực sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện dịch vụ công; không phải mang theo nhiều loại giấy tờ; các thủ tục hành chính được tự động điền dữ liệu mà không phải kê khai thông tin công dân. Các doanh nghiệp cắt giảm nhiều giấy tờ, chi phí nhân công, giảm chi phí xác minh thông tin, phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn về giả mạo thông tin.

Theo Xuân Thu (Báo Nam Định)