Giúp dân bằng những việc làm cụ thể

Mô hình "Mỗi tuần giúp một hộ nghèo ở khu vực biên giới" là một trong những điểm sáng mà lực lượng BĐBP Gia Lai đã triển khai sâu rộng tại các thôn, làng biên giới.

Sáng Chủ nhật, căn nhà bà Siu H'Byit tại làng Triêl, xã Ia Pnôn bỗng rộn ràng hơn thường ngày. Hôm nay, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn đến giúp họ phun thuốc diệt muỗi, phát quang, dọn dẹp vệ sinh quanh nhà; hướng dẫn gia đình cách đổ rác đúng nơi quy định, ăn ở hợp vệ sinh và chăm sóc cây điều cho năng suất cao.

Bà Siu H'Byit tâm sự: “Tôi bị điếc bẩm sinh, con gái lại mắc bệnh tâm thần, bao lâu nay vẫn loay hoay trong cảnh nghèo khó, căn nhà cũng ít người lui tới. Nhờ có các chú bộ đội đến giúp hàng tuần, tôi thấy yên tâm hơn nhiều. Bản thân cũng làm theo hướng dẫn của bộ đội để có sức khỏe, trồng cây điều, cây rau có thêm thu nhập. Cảm ơn bộ đội nhiều lắm”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn giúp người dân vệ sinh vườn tược, hướng dẫn chăm sóc cây trồng đạt năng suất cao

Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn, cho biết: "Thực hiện kế hoạch dân vận của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo khu vực biên giới”. Trên cơ sở nguồn lực của đơn vị, chúng tôi đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương để ưu tiên hỗ trợ các gia đình khó khăn, phát triển kinh tế.

Từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ giúp đỡ 11 hộ nghèo bằng những việc làm cụ thể như: hàng tuần dọn dẹp vệ sinh, hỗ trợ sinh hoạt, sửa sang nhà cửa… Bên cạnh việc hỗ trợ ngày công, chúng tôi còn hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, vận động con em đến trường và giúp bà con tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, từng bước thay đổi nhận thức, giúp người nghèo có thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững".

Gia đình bà Rơ Lan Blê và Siu Klunh (làng Hnap, xã Ia Mơ) vui mừng khi được cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơ thăm hỏi, động viên, hỗ trợ

Bà Rơ Lan Blê (SN 1966, làng Hnap, xã Ia Mơ) bị tai biến, không thể đi lại, còn người chồng Siu Klunh (SN 1940) thì tuổi cao sức yếu. Hai ông bà chỉ có một cô con gái 13 tuổi, ngày ngày đi chăn bò thuê để phụ giúp gia đình.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đã giúp ông bà dọn dẹp vệ sinh nhà cửa; phối hợp với Công an, Tư pháp xã làm lại căn cước công dân và hướng dẫn ông bà làm hồ sơ hưởng chính sách người cao tuổi; tặng gia đình phần quà nhu yếu phẩm thiết yếu.

Xúc động trước sự quan tâm của BĐBP, bà Blê bày tỏ: “Nhà nghèo, hai vợ chồng lại già yếu, được BĐBP quan tâm, đến tận nhà giúp đỡ thế này, tôi mừng lắm”.

Không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, hai anh em Siu Đươm và Siu Nhăm (làng Klăh) mồ côi cha mẹ. Cuộc sống vô cùng khó khăn, hai anh em chỉ biết nương tựa vào vài sào trồng cây điều và mảnh ruộng nhỏ do cha mẹ để lại. Mảnh ruộng thiếu nước, nên các em chỉ canh tác được một vụ. Biết hoàn cảnh này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ dự kiến sẽ giúp các em đào mương dẫn nước tưới để có thể canh tác lúa hai vụ, cải thiện cuộc sống.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Mơ, hàng tuần, đơn vị cử 7 - 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng dân quân hỗ trợ một hộ nghèo với những việc làm cụ thể như: vệ sinh nhà cửa, thu hoạch mùa màng, làm hàng rào, cải tạo vườn tạp, tặng nhu yếu phẩm… Trung bình, mỗi hộ được hỗ trợ từ 10 - 20 ngày công, tùy theo hoàn cảnh. BĐBP cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khảo sát thực tế, xây dựng kế hoạch, hỗ trợ cụ thể cho từng trường hợp, bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu và mang lại hiệu quả thiết thực.

Thắt chặt tình quân dân

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới có đường biên giới đất liền dài hơn 80km giáp Campuchia và đường biên giới trên biển dài hơn 108km. Đặc biệt, tỉnh có 7 xã biên giới trên đất liền và 15 xã, phường khu vực biên giới biển, đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn.

Vì vậy, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai sâu rộng mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo ở khu vực biên giới” cả trên tuyến biên giới đất liền và biên giới biển. Thông qua mô hình, đến nay, BĐBP tỉnh Gia Lai đã giúp hơn 705 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền hơn 800 triệu đồng.

Theo Đại tá Rơ Mah Tuân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) để thực hiện mô hình, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Đồn Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành rà soát nắm chắc hoàn cảnh, điều kiện của các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung công việc, thời gian, lực lượng để giúp người dân. Tùy điều kiện thực tế, các đồn Biên phòng sẽ lựa chọn các hộ gia đình để hỗ trợ từng phần việc, cụ thể như: Hỗ trợ ngày công lao động làm nhà mới, sửa nhà; dạy nghề, làm chuồng trại, cải tạo vườn, tặng cây, con giống, vốn sản xuất hoặc tặng nhu yếu phẩm...

“Thông qua mô hình này, BĐBP tỉnh Gia Lai đã, đang và tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng bà con nghèo vùng biên giới, giúp bà con có thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng vùng biên ngày càng giàu mạnh, góp phần thắt chặt hơn nữa tình quân dân nơi phên giậu Tổ quốc”, Đại tá Rơ Mah Tuân nhấn mạnh.