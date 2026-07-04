Thông tin được ông Haike Zhao, Phó Giám đốc Khối Quốc tế, Tổ chức College Board (Mỹ), chia sẻ tại hội thảo “U.S. Higher Education Trends & Student Readiness in 2026 & Beyond” do IIG Việt Nam phối hợp cùng College Board tổ chức.

Theo ông Haike Zhao, số lượng học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi SAT tăng rất nhanh trong những năm gần đây. Nếu năm 2021 chỉ có khoảng 2.100 thí sinh dự thi thì đến năm 2025, con số này đã vượt 10.000, tăng khoảng 385%.

Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng điểm thi cũng liên tục được cải thiện. Năm 2025, điểm SAT trung bình của học sinh Việt Nam đạt 1.355/1.600, vượt mức của năm 2024, qua đó thiết lập kỷ lục mới.

Điểm trung bình SAT của học sinh Việt Nam qua các năm. (Thống kê của College Board)

Bên cạnh kết quả thi, dữ liệu khảo sát khi đăng ký SAT cũng cho thấy xu hướng lựa chọn ngành học của học sinh Việt Nam. Theo đó, Kinh doanh (Business) và Khoa học máy tính (Computer Science) là hai lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất, chiếm gần 40% tổng số thí sinh mong muốn theo học.

Các lĩnh vực học sinh thi SAT muốn theo học. (Khảo sát của College Board)

Ở chương trình AP (Advanced Placement), Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong năm 2025.

Theo College Board, đã có hơn 5.100 lượt dự thi AP tại Việt Nam trong năm qua, tăng 42% so với năm 2024. Học sinh đến từ gần 60 trường trên cả nước đã tham gia các kỳ thi AP.

Trong số các môn AP được lựa chọn nhiều nhất, các môn thuộc nhóm STEM và kinh tế chiếm ưu thế. Ba môn phổ biến hàng đầu là AP Calculus BC (Giải tích), AP Microeconomics (Kinh tế vi mô) và AP Statistics (Thống kê).

Không chỉ tham gia đông hơn, học sinh Việt Nam cũng đạt kết quả rất tích cực. Năm 2025, có tới 84% bài thi AP đạt từ 3 điểm trở lên - mức được hầu hết các trường đại học công nhận đạt yêu cầu. Đây là tỷ lệ đỗ cao nhất của học sinh Việt Nam kể từ năm 2020.

Ngày càng nhiều học sinh dùng SAT để xét tuyển đại học trong nước

Theo ông Haike Zhao, kết quả SAT và AP mở ra nhiều cơ hội học tập trên phạm vi toàn cầu. Hiện hầu hết các trường đại học tại Mỹ cùng nhiều cơ sở giáo dục ở hơn 70 quốc gia công nhận SAT và AP trong tuyển sinh, xét miễn tín chỉ hoặc cấp học bổng.

Ông Haike Zhao, Phó Giám đốc Khối Quốc tế, Tổ chức College Board (Mỹ), chia sẻ tại hội thảo.

Một thay đổi đáng chú ý là mục đích sử dụng điểm SAT của học sinh Việt Nam đang dịch chuyển rõ rệt.

Nếu năm 2021, có tới 86% học sinh gửi điểm SAT đến các trường đại học tại Mỹ thì đến năm 2025, tỷ lệ này chỉ còn 38%. Điều này cho thấy ngày càng nhiều học sinh sử dụng điểm SAT để xét tuyển vào các trường đại học trong nước.

Theo thống kê của College Board, trong 10 trường nhận nhiều điểm SAT từ học sinh Việt Nam nhất năm 2025, chỉ có 3 trường thuộc Mỹ, còn lại là 7 trường đại học trong nước. Trong nhóm các trường Việt Nam, đứng đầu là Đại học Kinh tế Quốc dân, theo sau lần lượt là Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM.